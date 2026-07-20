Raritní neznamená vždy žádaný. Do aukce míří jedno z nejošklivějších aut historie
Japonská společnost Mitsuoka Motors je známá díky designu svých vozidel. Zatímco někdy se inspiruje u oblíbených modelů z historie zavedených automobilek, tu a tam zkusí něco dle vlastní vůle a libosti. Právě takovou strategií zakryla nepříliš oslnivý výkon svého supersportu na přelomu milénia.
Některé supersporty ohromí svým výkonem, jiné rychlostí nebo jízdními vlastnostmi. Většinou však mají jedno společné – výrazný design. Ne vždy je však po chuti každému, a v případě automobilky Mitsuoka to platí dvojnásob. Model Orochi se pravidelně objevuje v seznamech těch vůbec nejošklivějších aut, která spatřila světlo světa.
Poprvé se představila už v roce 2001 a následně podstoupila několik modernizací. Od roku 2006 se před její zadní nápravou objevil vidlicový šestiválec 3MZ-FE o objemu 3,3 litru původem od Toyoty. Produkuje maximální výkon 169 kW (230 k) při 5600 ot./min a při 4400 ot./min dosahuje maxima točivého momentu 328 Nm.
Právě taková varianta se momentálně objevila na prodej na aukční platformě Collecting Cars, dokonce ve speciální edici Orochi Kabuto, která exotický design doplňuje ještě o díly z karbonu. Vůbec nejde o decentní doplňky, naopak. Kromě spodní části nárazníků a prahových nástavců pokrývá karbon kapotu a vrchní část blatníků, přičemž z těch zadních je ještě protažena elipsovitá linie na dveřích.
Prodávající věří, že se takto upravených modelů společnosti Mitsuoka prodalo pouhých pět kusů. Tento konkrétní od roku 2008 najel 21.644 kilometrů na japonské půdě. Je lakován v bílé perleti, která dává vyniknout všem ozdobným prvkům z uhlíkových vláken. Mezi ně patří kromě již zmíněného také kryt motoru a zadní difuzor.
Ani v interiéru se původní majitel nedržel zkrátka. Je vyhotoven ve dvoubarevném provedení kombinujícím červenou a černou kůži s vyšívanými logy Orochi na opěradlech sedadel. K tomu je doplněn ozdobnými prvky v saténově stříbrném a saténově šedém provedení. Vzhledem k extravagantním tvarům působí 18" disky kol s osmi paprsky možná až příliš střídmě.
To je však asi jediná část auta, o které to lze říct. Dveře se totiž otevírají nahoru, podobně jako u Lamborghini Murciélago. Ve výbavě nechybí xenonové světlomety, couvací kamera, automatická klimatizace nebo dobový multimediální systém Panasonic s GPS navigací.
Server Collecting Cars upozorňuje na raritu verze Kabuto, nízký počet najetých kilometrů a spolehlivou servisní historii. Přesto se necelé tři dny před koncem aukce cena nachází pod hranicí 11.000 dolarů, což je méně než čtvrt milionu korun. I s 10% daní při exportu je to zatím stále velmi málo, model Orochi stál jako nový přibližně desetkrát tolik a prakticky za stejné peníze se prodává i jako ojetina.
Zdroj: Collecting Cars