Řecko přitvrzuje: Pokuty až 200 tisíc a hrozba vězení pro kempaře
Řecko je pro mnohé z nás synonymem dokonalé a bezstarostné dovolené. Pokud se ale letos chystáte prozkoumávat krásy Hellady za volantem, zpozorněte. Země bohů se rozhodla drasticky šlápnout na brzdu dopravní nehodovosti a zavádí pravidla, nad kterými se leckomu protočí panenky.
Řecké silnice mají po léta poněkud divokou pověst. A bohužel, statistiky tomu dávají za pravdu. S jednašedesáti mrtvými ročně na milion obyvatel patří tamní asfalt k těm vůbec nejkrvavějším v Evropě. Pro srovnání, Švýcarsko hlásí za loňský rok méně než polovinu. Místní úřady proto ztratily trpělivost a vytáhly do boje s arzenálem drakonických pokut. Policisté dostali jasný pokyn: konec přivírání očí nad turisty i lokálními střelci na skútrech.
Největší šok čeká na řidiče s těžkou nohou. Kdo si splete klikaté pobřežní silničky se závodním okruhem, riskuje nejen dovolenkový rozpočet, ale i životní úspory. Za extrémní překročení rychlosti totiž nově hrozí astronomická pokuta až 8000 eur, což je v přepočtu rovných dvě stě tisíc korun. Tím to ale nekončí – o řidičský průkaz můžete přijít rovnou na čtyři roky.
Pomaleji v centrech, na dálnicích opak
Řecko se navíc rozhodlo plošně zklidnit historická centra a úzké uličky měst, kde po novu platí třicítka. Aby to ale nebyly jen samé restrikce, dočkali se řidiči i jednoho ústupku. Jako jedna z mála evropských zemí zvedá Řecko dálniční limit ze sto třiceti na sto čtyřicet kilometrů v hodině.
Velmi draho vyjde i nezodpovědnost v podobě mobilu za volantem. Tresty se sčítají, takže zatímco první přistižení vás bude stát vcelku bolestivých 350 eur, u druhého už z peněženky vytáhnete celou tisícovku a papíry odevzdáte na půl roku. A do třetice vás prohřešek vyjde už na rovných 2000 eur a roční zákaz řízení. A pokud si myslíte, že se vám vyplatí ignorovat „stopku“ nebo červenou na semaforu, připravte si 700 eur.
Zvláštní pozornost si zaslouží alkohol. Zatímco pro řidiče aut platí tolerance do půl promile – po jejímž překročení následuje minimálně tisícieurová pokuta a hrozba až desetiletého zákazu řízení – milovníci jednostopých vozidel musí na alkohol před jízdou rovnou zapomenout, protože pro řidiče motocyklů a oblíbených dovolenkových skútrů platí absolutní nulová tolerance.
Pozor i na skútru a v karavanu
Místní policie se navíc zaměří i na dosud často ignorované nešvary. Kdo na skútru nenasadí helmu, má smůlu, policie už benevolenci neplánuje. A hodně se prodraží i cigareta. Pokud si zapálíte v autě, kde s vámi cestují děti, může se vám pokuta vyšplhat až k hranici 1500 eur.
Svá specifika si musí hlídat i vyznavači kempování. Podle německého autoklubu ADAC se Řecko rozhodlo tvrdě zakročit proti parkování nadivoko. Odstavit karavan nebo postavit stan u archeologických památek, v lesích či volně na pláži je přísně zakázáno.
Stejně tak nesmíte kempovat s obytným vozem v obytných zónách déle než 24 hodin. Pokuta na místě sice dělá „jen“ 300 eur na osobu, pokud by se ale celá věc dostala až před soud, sazba vylétne na 3000 eur a reálně vám hrozí až tři měsíce za mřížemi.
Nezbývá tedy než doufat, že si na tyto novinky řidiči dají pozor. Některá pravidla sice ještě nemají pevné datum, odkdy vstoupí v plnou platnost, ale policie v Řecku už teď přitvrdila. Jihoevropské státy už nehodlají přihlížet letnímu chaosu na svých silnicích a berou si neukázněné řidiče pěkně na paškál.
Zdroje: ADAC, Blick