Recyklované lithium zatím do keramiky. Německý startup spustil první dodávky z předváděcí linky
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Firma Tozero začala dodávat uhličitan lithný získaný z odpadu lithium-iontových baterií ve své nové demonstrační továrně. Prvním odběratelem je zatím výrobce keramických materiálů, dlouhodobým cílem je vracet recyklované lithium přímo do výroby nových automobilových baterií.
Německý startup Tozero oznámil, že dodal první uhličitan lithný vyrobený v demonstračním závodě v chemickém parku Gendorf v Horním Bavorsku. Odběratelem je firma Botz z Münsteru, která vyrábí keramické glazury a barvy. Jde o začátek plnění dlouhodobé smlouvy, na kterou mají navazovat pravidelné dodávky. Množství ani cenu firmy nezveřejnily.
Recyklované lithium přitom Tozero už nějakou dobu prodává. První várky v řádu stovek kilogramů dodal zákazníkům v dubnu 2024 z pilotní linky v Mnichově. Novinkou je tedy měřítko: materiál pochází z průmyslového demonstračního závodu, který firma spustila letos v březnu. Ten má podle Tozera zpracovat přes 1500 tun bateriového odpadu ročně a vyrobit z něj víc než sto tun uhličitanu lithného.
Z černé hmoty zpět k surovině
Sběr, vybíjení a drcení starých článků obstarávají partneři. Tozero od nich odebírá až takzvanou černou hmotu (black mass), tedy jemný prášek, který po rozdrcení článků a oddělení kovových dílů obsahuje to cenné z elektrod: lithium, nikl, kobalt a mangan z katody a grafit z anody. Z něj firma hydrometalurgicky, tedy chemickým loužením ve vodném roztoku, získává uhličitan lithný, grafit a směs niklu s kobaltem. Podle svých údajů se přitom obejde bez kyselin, podrobnosti procesu ale nezveřejňuje.
Právě hydrometalurgie je pro lithium podstatná. Klasická pyrometalurgie, tedy tavení v peci, sice vrací nikl, kobalt a měď, lithium ale končí převážně ve strusce a grafit shoří.
Při dřívějších pilotních projektech, mimo jiné s BMW a MAN, firma podle svých březnových údajů dosahovala stabilně přes osmdesát procent získaného lithia. To pochopitelně neznamená, že stejné číslo platí pro Gendorf. Pro tento demonstrační provoz Tozero uvádí osmdesát procent zatím jako cíl, nikoli jako dosažený výsledek.
Proč glazury, a ne baterie?
Keramika není pro lithium okrajový obor. Podle amerického geologického úřadu USGS připadá na baterie 88 procent světové spotřeby lithia, keramika a sklo jsou se čtyřmi procenty druhým největším odběratelem. V glazurách působí uhličitan lithný jako silné tavivo: snižuje teplotu výpalu, zlepšuje lesk a barvy a zmenšuje tepelnou roztažnost, takže glazura po vychladnutí méně praská. Obvykle ho stačí několik objemových procent.
Pro recyklační firmu je to logický první trh. Výrobci katod vyžadují takzvanou bateriovou kvalitu, tedy obvykle čistotu nejméně 99,5 procenta a velmi nízké podíly nečistot, jako je sodík či železo. Dodávka pro Botz proto podle Tozera dokládá, že demonstrační závod dokáže vyrobit materiál podle specifikací průmyslového zákazníka.
Obstojí stejný materiál i u výrobce článků?
Jde to. Ukázala to letos v lednu jiná německá firma. Cylib z Cách oznámil, že jeho recyklovaný uhličitan lithný z pilotní linky kvalifikoval nejmenovaný mezinárodní výrobce baterií jako dostatečný pro elektromobily. I u Cylibu však zůstává otevřené, zda se stane pravidelným dodavatelem a v jakém objemu. Kvalifikace vzorku je jedna věc, pravidelné dodávky v tunách druhá.
Šest procent, které bude potřeba odněkud vzít
Evropské nařízení o bateriích požaduje od 18. srpna 2031, aby aktivní materiály v bateriích elektromobilů, ve větších průmyslových a ve startovacích bateriích obsahovaly nejméně šest procent recyklovaného lithia. V srpnu 2036 se podíl zvýší na dvanáct procent. Do recyklátu se přitom počítá i odpad z výroby článků, nejen vysloužilé baterie. Samostatně pak nařízení stanovuje, kolik lithia musí recyklace získat zpět: do konce roku 2027 nejméně padesát procent, do konce roku 2031 osmdesát.
Jakou váhu má v tomto kontextu Gendorf? Analytici Benchmark Mineral Intelligence ještě před přijetím nařízení odhadli, že ke splnění šestiprocentního podílu bude Evropa v roce 2031 potřebovat kolem 42 tisíc tun recyklovaného lithia v ekvivalentu uhličitanu lithného. Sto tun ročně z Gendorfu by tak představovalo zhruba čtvrt procenta. Jde o orientační srovnání, dobře ale vysvětluje, proč Tozero chce do roku 2030 postavit velký závod pro desítky tisíc tun bateriového odpadu ročně.
Zdroj: Tozero, Electrive, PNP, USGS