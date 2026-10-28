Reflexní oblečení má chodce chránit. Některé automobily kvůli němu ale nezabrzdí
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Odrazové prvky mají chodce za tmy zviditelnit. Německý ADAC ale zjistil, že některým automatickým brzdovým systémům mohou naopak zkomplikovat rozpoznání člověka. Dospělého v obyčejné výstražné vestě zvládlo všech šest testovaných aut, u pracovního oděvu a dítěte byly výsledky horší.
Je noc, přes silnici přechází člověk v reflexním pracovním oděvu. Zatímco pro řidiče by měl být díky výrazným odrazovým plochám dobře viditelný, automobil vybavený automatickým nouzovým brzděním na něj nemusí vůbec reagovat. Právě takový výsledek přinesl nejnovější test německého autoklubu ADAC.
Jeho technici zkoušeli šest současných automobilů: Mercedes-Benz CLA, Dacii Duster, Teslu Model Y, Hyundai Tucson, Opel Astra Sports Tourer a BYD Seal. Všechny absolvovaly noční zkoušky s figurínami chodců v různém oblečení. A ukázalo se, že zdánlivá maličkost může zásadně změnit chování bezpečnostního systému.
Nejprve dobrá zpráva. Dospělého chodce v běžné výstražné vestě dokázalo všech šest vozů správně rozpoznat a včas zastavit. Reflexní výbava tedy jejich reakce nijak nezhoršila.
Výsledek se ale dramaticky změnil, když technici použili figurínu v normovaném reflexním pracovním oděvu. Takové oblečení běžně nosí například silničáři, záchranáři nebo policisté. Přestože má člověka zviditelnit, téměř všechny testované automobily jej rozpoznaly příliš pozdě, případně vůbec. Automatické brzdění tak nedokázalo kolizi zabránit.
Ještě znepokojivější výsledky přinesl pokus s dítětem. Figurínu školáka v tmavém oblečení dokázalo všech šest automobilů rozpoznat a zahájit nouzové brzdění. Když ale dítě dostalo reflexní oblečení a školní batoh, téměř všechny systémy selhaly. Některé vůbec nezabrzdily, jiné reagovaly příliš pozdě.
Výjimkou byl Mercedes-Benz CLA. Jako jediný zvládl scénář s dítětem v reflexním oblečení bez zhoršení reakce. Ani jeho systém ovšem nebyl bezchybný. U dospělého v pracovním reflexním oděvu někdy varoval pozdě nebo pouze částečným brzděním nedokázal střetu zcela zabránit.
Nejde přitom o žebříček šesti automobilů. ADAC pro jednotlivé modely stanovil individuální referenční rychlosti, takže jejich výsledky nelze přímo porovnávat. Podstatné je něco jiného: slabina se projevila napříč různými výrobci a technickými řešeními.
Auto člověka (nejspíš) vidí. Jen ho nepozná
Jak je možné, že bezpečnostní systém lépe reaguje na tmavě oblečeného chodce než na člověka, který má být díky reflexním prvkům nápadnější?
Podle odborníků ADACu nemusí problém spočívat v samotných senzorech, ale v následném vyhodnocování jejich dat. Jinými slovy, automobil může zaznamenat objekt před sebou, ale jeho software jej nedokáže správně klasifikovat jako chodce. U dětské figuríny mohly podle autoklubu rozpoznávání komplikovat zejména nízko umístěné reflexní prvky.
Testovací šestice přitom zahrnovala automobily kombinující kameru a radar i modely spoléhající jenom na kamerové řešení. Výsledky proto nelze jednoduše připsat určitému druhu senzoru.
ADAC konkrétní příčinu selhání jednotlivých automobilů neurčil. Pokud však problém skutečně spočívá především v klasifikaci objektů, mohl by být řešitelný úpravou softwaru. Potenciálně tedy i u automobilů, které už jsou v provozu, prostřednictvím aktualizace.
Co neodhalí standardní bezpečnostní testy
Zjištění je zajímavé také v souvislosti s metodikou organizace Euro NCAP. Ta automatické nouzové brzdění před chodci testuje i v noci a od roku 2026 výrazně rozšířila škálu hodnocených situací.
Rozdíly v oblečení chodců ale do standardizovaných zkoušek zatím včleněné nejsou. Automobil tak může v předepsaném testu dosahovat velmi dobrých výsledků, přestože v jiné, zcela realistické situaci reaguje podstatně hůř.
ADAC ostatně už letos upozornil na podobné limity asistenčních systémů při zkouškách v hustém dešti a mlze. Ani tehdy nedokázalo všech šest testovaných vozů zvládnout všechny situace bez chyby. Největší problémy působila mlha, při níž některé systémy nedokázaly rozpoznat překážku nebo včas zabrzdit.
Oba testy tak připomínají, že spolehlivost asistenta nelze posuzovat pouze podle výsledků za přesně definovaných podmínek. Rozhodující je i to, jak se vypořádá s jejich odchylkami v běžném provozu.
Reflexní vestu rozhodně nesundávat
Co je důležité si uvědomit: z výsledků neplyne, že by chodci měli reflexní oblečení přestat používat. Právě naopak. ADAC zdůrazňuje, že reflexní prvky výrazně zlepšují viditelnost člověka pro řidiče, a jejich bezpečnostní přínos proto jednoznačně převažuje.
Úkolem výrobců automobilů je zajistit, aby automatické nouzové brzdění spolehlivě rozpoznávalo také lidi v nejrůznějším reflexním oblečení. Do té doby zůstává nejdůležitějším bezpečnostním prvkem pozorný řidič. Automatické brzdění je pouze jeho poslední pojistkou.
Zdroj: ADAC, Euro NCAP