Reforma řidičáků v EU: Kontroly pro starší 65 let, výměna po 15 letech
Evropský parlament schválil radikální reformu, která má za cíl vyčistit silnice od nezpůsobilých řidičů a sjednotit pravidla napříč celou Unií. Pro miliony motoristů to bude znamenat pravidelné návštěvy ordinací a povinné výměny dokladů. A to nejsou jediné změny.
Éra, kdy jste jednou získali řidičské oprávnění a s kouskem plastu v peněžence si vystačili téměř celý život, se nezadržitelně blíží ke svému konci. Evropská unie provádí komplexní revizi pravidel pro řidičské průkazy.
Hlavním pilířem reformy je zrušení neomezené platnosti dokladů pro osobní automobily i motocykly. Nově bude platnost každého průkazu omezena na maximálně patnáct let. Státy však dostaly pravomoc tuto lhůtu ještě zkrátit na deset let v případech, kdy průkaz slouží zároveň jako identifikační doklad, což je běžná praxe.
Změny pro nováčky a seniory
Zásadní novinkou, která vyvolává nejvíce diskusí, je zavedení povinných lékařských prohlídek. Ty se stanou nezbytnou podmínkou nejen pro vydání prvního průkazu, ale také pro každé jeho následné obnovení.
Lékaři se zaměří především na schopnosti, které jsou pro bezpečné řízení klíčové – tedy na zrak a stav kardiovaskulárního systému. Cílem je zajistit, aby za volant usedali pouze lidé, jejichž zdravotní stav neohrožuje ostatní účastníky provozu.
Reforma myslí i na specifické skupiny řidičů. Pro řidiče nad 65 let mohou jednotlivé členské státy zavést ještě přísnější režim, který může zahrnovat častější zdravotní kontroly nebo povinné opakovací kurzy.
Na opačném konci spektra stojí začínající řidiči, pro které se zavádí jednotná dvouletá zkušební doba. Během ní budou nováčci pod drobnohledem a za prohřešky, jako je jízda pod vlivem alkoholu nebo nepoužití bezpečnostních pásů, jim budou hrozit citelně tvrdší sankce.
Také mezinárodní odpovědnost
Evropa chce také skoncovat s kličkováním před spravedlností. Nově bude platit systém, kde se informace o zákazu řízení nebo odebrání průkazu automaticky přenesou do země, která doklad vydala. Trest uložený v jedné zemi se tak fakticky stane trestem platným v celé Unii.
A kdy tato nová realita nastane? Členské státy mají nyní tři roky na to, aby evropská pravidla přepsaly do svých národních zákonů. Poté následuje ještě roční lhůta pro plné spuštění celého systému do praxe. Pokud tedy půjde vše podle plánu, začnou se nové povinnosti řidičů na silnicích projevovat v horizontu čtyř let.
Jednotlivé země sice mají určitou volnost v tom, zda lékařské prohlídky nenahradí například systémem čestných prohlášení, jasný směr k přísnějšímu dohledu je však již nyní definitivně nastaven.
Zdroje: Service-Public.gouv.fr, Evropský parlament, Direction de l'information légale et administrative (DILA)