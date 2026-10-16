Registrace elektromobilů v ČR v roce 2026: Nový rekord a Škoda s Teslou hrají vlastní ligu
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Také díky zdražení pohonných hmot zažívají elektromobily na českém trhu dosud nejlepší rok. Ve srovnání s konvenčními palivy ovšem stále představují spíše minoritní záležitost.
Co nedokázali evropští politici, to způsobil Donald Trump svou neuváženou válkou proti Íránu. Právě kvůli tomuto stále neukončenému konfliktu v letošním roce pohonné hmoty zdražily snad ještě více než bezprostředně po vpádu Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Nafta přes 50 Kč za litr a benzin jen o několik korun levnější, naproti tomu elektřina na rozdíl od situace před čtyřmi lety vychází zhruba pořád stejně. Spousta lidí si navíc v poslední době zařídila fotovoltaiku, díky níž se s elektrickým automobilem dostanou na dohled jedné koruně za kilometr. U vozu se spalovacím agregátem jste obvykle přibližně na trojnásobku.
I z tohoto důvodu letošní registrace aut s lokálně bezemisním pohonem atakují nové rekordy. Za první tři letošní čtvrtletí (tedy od začátku ledna do konce září) bylo v Česku zaregistrováno 13.806 elektrických vozů, tedy na chlup stejně jako za celý loňský rok. Letošní podíl tohoto pohonu dosahuje 7,39 %, za rok 2025 elektroauta dosáhla „pouze 5,55 procenta“.
Navzdory silnému růstu přesto lokálně bezemisní vozy stále představují okrajovou záležitost. V porovnání se zážehovými motory je jejich podíl zhruba devětkrát nižší, u dieselů je poměr skoro třikrát menší. Z alternativ je na tom ale elektřina přesto nejlépe.
|Registrace nových aut v Česku podle paliv (leden-září 2026)
|Typ paliva
|Počet (ks)
|Podíl (%)
|Benzin
|121.213
|64,9
|Nafta
|38.116
|20,41
|Benzin + LPG
|4163
|2,23
|Elektro
|13.806
|7,39
|Benzin + elektro
|9217
|4,93
|Nafta + elektro
|241
|0,13
|Zdroj: SDA
Vlastní liga
Nepřekvapí, že nejúspěšnější značkou v rámci elektromobilů je domácí Škoda, která své portfolio letos díky příchodu malého crossoveru Epiq a sedmimístného SUV Peaq zdvojnásobí.
Mladoboleslavská značka do konce září zaznamenala 4674 registrací elektrických aut, přičemž čtyřciferného výsledku dosáhla už pouze americká Tesla. Třetí Mercedes-Benz se na zmíněné konkurenty dívá s velkým odstupem.
|Registrace nových elektromobilů v Česku podle značek (leden-září 2026)
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|1.
|Škoda
|4674
|2.
|Tesla
|2009
|3.
|Mercedes-Benz
|758
|4.
|Volkswagen
|666
|5.
|Ford
|601
|6.
|Toyota
|587
|7.
|BMW
|489
|8.
|Hyundai
|472
|9.
|BYD
|413
|10.
|Kia
|409
|Zdroj: SDA
V první desítce vedle zavedených výrobců narazíme též na čínský BYD, největší tamní soukromou automobilku, který skončil na slušném 9. místě.
Mezi TOP 10 nejúspěšnějšími modely přesto nemá BYD ani jednoho zástupce. Parádní nástup ukazuje Škoda Epiq, jež zatím skončila na 6. pozici. Její úspěch je ovšem dán především velkým množstvím předváděcích vozů, k zákazníkům tahle novinka teprve míří.
|Registrace nových elektromobilů v Česku podle modelů (leden-září 2026)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Škoda Enyaq
|2227
|2.
|Škoda Elroq
|1984
|3.
|Tesla Model Y
|1457
|4.
|Tesla Model 3
|526
|5.
|Toyota bZ4X
|299
|6.
|Škoda Epiq
|291
|7.
|Mercedes-Benz CLA
|260
|8.
|Ford Puma
|224
|9.
|Toyota C-HR+
|222
|10.
|Volkswagen ID. Buzz
|206
|Zdroj: SDA
Zatímco na evropském trhu se letos daří více kompaktnímu elroqu, Češi evidentně dávají přednost sice dražšímu, avšak prostornějšímu enyaqu s totožnou technikou.
Zdroj: SDA a autorský text, foto a video: Auto.cz