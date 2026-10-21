Registrace nových aut v Česku v roce 2026: Turbulence u velkých hráčů
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Ačkoliv meziročně si trh za prvních letošních devět měsíců výrazně polepšil, mezi dvacítkou nejlepších značek najdeme poměrně dost hrůzných propadů. Koho letošní rok bolí nejvíce?
Za první tři čtvrtletí bylo loni v Česku registrováno 182.437 nových aut, letos to bylo 186.770 exemplářů. Když bude trh pokračovat podobným tempem, mohli bychom se v roce 2026 dostat přes čtvrt milionu nově zapsaných vozů. Tuto magickou hranici bychom překonali poprvé od roku 2018 (261.437 aut). Nejblíže k tomu bylo hned o rok později, kdy celková čísla skončila na 249.915 kusech.
Při pohledu do tabulky je dosavadním jednoznačným vítězem Škoda téměř s 68 tisíci vozy, což představuje meziroční přírůstek o 5583 exemplářů. Dařilo se také druhému Volkswagenu, naopak na dalších dvou místech vidíme poměrně masivní propad.
|Registrace nových aut v Česku podle značek (leden-září 2026)
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda
|67.843
|5583
|2.
|Volkswagen
|13.712
|1513
|3.
|Hyundai
|11.879
|-3524
|4.
|Toyota
|11.390
|-1718
|5.
|Dacia
|7569
|-621
|6.
|Kia
|6542
|-2015
|7.
|Ford
|6045
|-141
|8.
|Mercedes-Benz
|5871
|-332
|9.
|BMW
|4511
|177
|10.
|Renault
|4193
|-789
|11.
|Omoda/Jaecoo
|4127
|3175
|12.
|Peugeot
|3640
|-144
|13.
|Volvo
|3461
|274
|14.
|Cupra
|3286
|411
|15.
|Audi
|3074
|-66
|16.
|Suzuki
|2794
|352
|17.
|MG
|2511
|-1175
|18.
|Citroën
|2393
|120
|19.
|Opel
|2099
|-349
|20.
|Tesla
|2009
|443
|Zdroj: SDA
U třetího Hyundaie je pokles tažen především pádem stárnoucí kompaktní řady i30 (-1613 kusů) a SUV Tucson, u kterého se pomalu čekalo na nástupce. Čtvrtá Toyota zažila velmi úspěšný rok 2025, v kterém nabídla svou corollu na operativní leasing doslova za babku. Roli hrálo také uvedení nové generace SUV RAV4. Rozjezd novinky totiž obvykle nějakou dobu trvá.
S velkým minusem letos pravděpodobně skončí také Kia, jež se rozloučila se svou stálicí v podobě modelu Ceed, který nahradila globální řada K4. Ta už nevzniká v Žilině jako předchůdce (jeho kapacity obsadil elektromobil EV4), ale v Mexiku.
Naproti tomu dvojice Omoda/Jaecoo je na tom v meziročním srovnání o významných 3175 aut lépe. Růst táhne především atraktivní SUV Jaecoo 7, které je letos díky 2012 kusům 16. nejoblíbenějším novým autem v Česku. Nedávný čínský premiant MG se naopak propadá.
|Registrace nových aut v Česku podle modelů (leden-září 2026)
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|14.262
|350
|2.
|Škoda Kodiaq
|10.582
|2423
|3.
|Škoda Karoq
|9326
|981
|4.
|Škoda Kamiq
|8941
|226
|5.
|Škoda Scala
|7929
|963
|6.
|Škoda Fabia
|7580
|39
|7.
|Škoda Superb
|4343
|-489
|8.
|Hyundai i30
|3989
|-1613
|9.
|Hyundai Tucson
|3980
|-932
|10.
|Toyota Corolla
|3369
|-986
|11.
|Dacia Duster
|2424
|-803
|12.
|Škoda Enyaq
|2227
|578
|13.
|Dacia Bigster
|2208
|1067
|14.
|Volkswagen Golf
|2145
|-467
|15.
|Volkswagen Tiguan
|2036
|151
|16.
|Jaecoo 7
|2012
|1416
|17.
|Škoda Elroq
|1984
|-64
|18.
|Kia K4
|1885
|-
|19.
|Toyota Yaris Cross
|1734
|387
|20.
|Volkswagen Tayron
|1714
|934
|Zdroj: SDA
Dosud totiž prodeje táhla především minulá generace crossoveru ZS. Nástupce je sice větší, kvalitnější a celkově technicky vyspělejší, ale také o něco dražší. Meziroční propad o 1175 kusů má totiž na svědomí právě tento model, jenž loni od ledna do září zaznamenal 2659 registrací, zatímco letos „pouze“ 1435.
Zdroj: SDA a autorský článek, foto a video: Auto.cz