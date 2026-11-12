Registrace nových aut v ČR v říjnu 2026: Velké pády s jednou čínskou výjimkou
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V meziročním srovnání se český trh v říjnu propadl skoro o čtyři tisíce aut. Mezi desítkou nejlepších najdeme prakticky jen negativní výsledky. Výjimkou je ovšem dvojznačka Omoda/Jaecoo.
Za prvních deset letošních měsíců bylo v Česku zaregistrováno 206.134 nových automobilů. Celkově bychom se za rok 2026 mohli dostat na podobnou hodnotu jako loni, kdy bylo zapsáno 248.719 vozů. Čtvrtmilionová hranice tak zřejmě nebude prolomena.
V září a říjnu totiž dynamika trhu v meziročním srovnání zpomalila. V desátém měsíci letošního roku přibylo 19.364 aut, kdežto loni to ve stejném období bylo 23.298 kusů. I proto se nelze divit, že v desítce nejlepších jen těžko najdeme značku, která by si polepšila. Výjimkou je ovšem sourozenecká dvojice Omoda/Jaecoo, u které můžeme správně namítnout, že jde o dva různé brandy spojené dohromady. Přesto i tak zaslouží osmé místo s 570 exempláři obdiv. Vždyť Číňané z desítky vyšoupli například Renault.
|Registrace nových aut v Česku v říjnu 2026 - podle značek
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda
|7232
|-1499
|2.
|Toyota
|1363
|-217
|3.
|Volkswagen
|1149
|-333
|4.
|Hyundai
|1023
|-592
|5.
|Dacia
|787
|-390
|6.
|Kia
|733
|-192
|7.
|Mercedes-Benz
|646
|-36
|8.
|Omoda/Jaecoo
|570
|159
|9.
|Ford
|526
|-37
|10.
|BMW
|467
|0
|Zdroj: SDA
Za vším hledej kouzla
A jak to, že se tahle kdysi neznámá značka dostala takto vysoko? Jednak za to částečně může atraktivní portfolio, jednak tomu evidentně pomáhají kouzla s registracemi.
Při pohledu do statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) si nelze nevšimnout extrémně vysokého podílu firemních zákazníků, který u dvojice Omoda/Jaecoo za prvních deset letošních měsíců dosahuje téměř 95 procent. To je mimochodem více než třeba u BMW (88 %), Mercedesu (90,6 procent) či Audi s 90 procenty, tedy typických představitelů značek pro firemní zákazníky.
Z tohoto údaje se proto dají odvodit dva závěry. První je úspěch čínské dvojice u firem, podnikatelů a živnostníků, druhý (a mnohem pravděpodobnější) odkazuje na masivní registrace nových aut na dealery, čímž se Omoda/Jaecoo snaží uměle vytvořit dojem úspěšné automobilky.
Podobné čachry s čísly sice dělají prakticky všichni, v tomto případě je ovšem bezkonkurenčně vysoký podíl firemních registrací podezřelý, to si přiznejme.
Minus, minus, minus, minus
Ani mezi nejúspěšnějšími modely není situace o moc příznivější. S výjimkou Škody Karoq si zbylá devítka připsala meziročně horší výsledky. Třeba Škoda Octavia přišla o 365 registrací, přesto si udržela první místo.
|Registrace nových aut v Česku v říjnu 2026 - podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|1420
|-365
|2.
|Škoda Karoq
|1336
|22
|3.
|Škoda Kamiq
|1072
|-168
|4.
|Škoda Scala
|840
|-212
|5.
|Škoda Kodiaq
|795
|-165
|6.
|Škoda Fabia
|742
|-304
|7.
|Škoda Superb
|488
|-225
|8.
|Hyundai i30
|411
|-122
|9.
|Toyota Corolla
|327
|-292
|10.
|Hyundai Tucson
|317
|-100
|Zdroj: SDA
S ohledem na 75procentní podíl firemních zákazníků na registracích za letošní rok je však nutné dodat, že podobné výkyvy nejsou neobvyklé. Čísla totiž často ovlivňují dodávky do konkrétních firemních flotil. Jeden model tudíž může tři měsíce za sebou dosahovat rekordních registrací, aby následně spadl zpátky do normálu.
Zdroj: SDA a autorský článek, foto a video: Auto.cz