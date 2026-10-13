Registrace nových aut v ČR v září 2026: Meziroční pokles hlásí většina značek včetně Škody
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V meziročním srovnání bylo letošní září o poznání slabší než to loňské. Registrace nových automobilů klesly o více než 2000 kusů, nejvyšší propad připadá na Škodu.
Jestliže v září 2025 bylo na českém trhu zapsáno 21.370 nových vozů, letos to bylo „pouze“ 19.095. Za prvních letošních devět měsíců bylo zatím zaregistrováno 186.770 aut. Pokud si trh udrží podobnou dynamiku jako loni, mohli bychom se i letos dostat na dohled čtvrt milionu.
Z dvacítky nejoblíbenějších značek si ve srovnání se zářím 2025 v tomto roce horší výsledek připsaly prakticky všechny, největší propad pak zaznamenala domácí Škoda, která v devátém měsíci sice ostatní doslova převálcovala (7006 aut), přesto je to 1112 kusů méně než loni. Největším propadlíkem v portfoliu českého výrobce je subkompaktní fabia, nedařilo se ale ani bestselleru v podobě o třídu větší octavie (vizte druhou tabulku).
|Registrace nových aut v ČR v září 2026 - podle značek
|Pořadí
|Značka
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda
|7006
|-1112
|2.
|Toyota
|1373
|-248
|3.
|Volkswagen
|1239
|-44
|4.
|Hyundai
|1109
|-456
|5.
|Kia
|769
|-147
|6.
|Dacia
|717
|-194
|7.
|Ford
|701
|82
|8.
|Mercedes-Benz
|628
|-11
|9.
|BMW
|511
|75
|10.
|Peugeot
|506
|99
|11.
|Renault
|430
|-172
|12.
|Tesla
|423
|197
|13.
|Volvo
|378
|65
|14.
|Suzuki
|301
|94
|15.
|MG
|261
|-74
|16.
|Citroën
|250
|-98
|17.
|Audi
|242
|-146
|18.
|Opel
|240
|-148
|19.
|Cupra
|200
|-151
|20.
|Mazda
|193
|115
|Zdroj: SDA
Na prvních třech místech mezi značkami spolu se Škodou najdeme také Toyotu a Volkswagen, Hyundai skončil čtvrtý. Pátá příčka připadla sesterské Kie, která se konečně začíná vyrovnávat s koncem modelové řady Ceed, jež patřila k hlavním tahounům registrací značky nejen u nás, ale v celé Evropě. Nástupce v podobě nového kompaktu K4 v září s 324 exempláři skončil na slušném 11. místě.
Když už jsem nakousl jednotlivé modely, složení první poloviny tabulky asi nikoho nepřekvapí. Škoda Octavia první, následují SUV Karoq a Kodiaq a za nimi další čtyři škodovky. Okřídlený šíp mají ve znaku též elektromobily Enyaq a Elroq na 12., respektive 17. pozici. O dvě místa dál najdeme Teslu Model Y, spolu se zmíněnými škodovkami se jedná o jediné tři automobily výhradně s elektrickým pohonem.
|Registrace nových aut v ČR v září 2026 - podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|Meziroční změna (ks)
|1.
|Škoda Octavia
|1574
|-217
|2.
|Škoda Karoq
|1070
|-30
|3.
|Škoda Kodiaq
|922
|-31
|4.
|Škoda Kamiq
|865
|-188
|5.
|Škoda Scala
|707
|-282
|6.
|Škoda Fabia
|619
|-479
|7.
|Škoda Superb
|546
|10
|8.
|Hyundai i30
|421
|-198
|9.
|Toyota Corolla
|403
|-202
|10.
|Hyundai Tucson
|338
|-62
|11.
|Kia K4
|324
|-
|12.
|Škoda Enyaq
|276
|18
|13.
|Tesla Model Y
|243
|82
|14.
|Volkswagen Tiguan
|231
|14
|15.
|Volkswagen Tayron
|218
|134
|16.
|Dacia Duster
|217
|-137
|17.
|Škoda Elroq
|190
|-127
|18.-19.
|Kia Sportage
|189
|-21
|18.-19.
|Volkswagen Golf
|189
|-38
|20.
|Ford Tourneo Custom
|185
|118
|Zdroj: SDA
Pro někoho zajímavé může být dvacáté místo Fordu Tourneo Custom, osobní verze prostorné dodávky, jež dala základ Volkswagenu T7. Češi evidentně prostorná auta milují. A po konci drtivé většiny MPV přezbrojili právě na ještě praktičtější, byť v některých ohledech ne tak komfortní užitkové vozy s civilním charakterem.
Zdroj: SDA a autorský článek, foto a video: Auto.cz