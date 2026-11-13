Registrace nových aut v Německu v říjnu 2026: Elektromobily se derou vzhůru
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Na německém trhu bylo v říjnu zaregistrováno přes čtvrt milionu nových osobních aut. Největším tahounem byli soukromí zákazníci. Elektromobily dosáhly podílu 37 %.
Německý trh nových aut v říjnu mírně rostl. Registrace stouply meziročně o 1,7 % na 254.492 osobních vozů. Hlavní zásluhu mají soukromí zákazníci, jejichž objem vzrostl o 20,6 % a dosáhl podílu 40,7 procent (v Česku je dlouhodobě zhruba čtvrtinový). Firemní registrace naopak klesly o 8,2 %.
Elektromobily nad všemi, spalováky na ústupu
Čistě elektrická auta si připsala 94.086 registrací, tedy o 79,5 % víc než před rokem. Jejich tržní podíl činil 37 procent. Hybridy včetně mild-hybridů celkem klesly o 5,6 % na 95.931 vozů a plug-in hybridy o 7,9 % na 28.499 kusů (tržní podíl 11,2 %).
Ještě hůř dopadly klasické spalovací motory. Benzin klesl o 40,5 % na 38.516 aut a jeho podíl spadl na 15,1 procent. Diesel ztratil 21,6 % a skončil na 23.882 registracích (podíl 9,4 procent). Výrazně vzrostly jen auta na LPG, a to o 121,6 % na 2065 kusů (0,8 %). Vodíková auta se v říjnu nezaregistrovala žádná. Průměrné emise CO2 nových aut dosáhly 79,4 g/km, o 21,1 % méně než loni.
|Registrace nových aut v Německu v říjnu 2026 - podle modelů
|Pořadí
|Model
|Počet (ks)
|1.
|Volkswagen Golf
|8088
|2.
|Volkswagen Tiguan
|6416
|3.
|Mercedes-Benz GLC
|6310
|4.
|BMW X1
|5518
|5.
|Volkswagen T-Roc
|4667
|6.
|BMW X3
|4113
|7.
|Audi A6
|4041
|8.
|Mercedes-Benz CLA
|3696
|9.
|Volkswagen ID.7
|3576
|10.
|Škoda Elroq
|3542
|Zdroj: Motor1
Nejprodávanějším elektromobilem byl Volkswagen ID.7 se 3576 kusy, těsně před Škodou Elroq s 3542 vozy. Mezi plug-in hybridy zvítězil Volkswagen Tiguan, mezi mild-hybridy Volkswagen T-Roc a mezi klasickými hybridy Toyota Yaris. Auta na plyn vede dlouhodobě Dacia Sandero. Celkově nejprodávanějším modelem byl Volkswagen Golf s 8088 registracemi.
Škoda klesá, ale vede mezi dovozci
Mezi německými značkami si polepšil Mercedes (+8,5 procent, podíl 10,3 %), BMW stagnovalo (+0,1 %, 9,3 %). Opel, Ford a Audi klesly o 24,1, 9,8 a 8,4 procent. Volkswagen ztratil čtyři procenta, přesto s podílem 18,2 % zůstává nejsilnější značkou na německém trhu.
Mezi dovozci obrovsky vyskočila automobilka BYD, která zaznamenala nárůst o 54,3 % a dvouprocentní tržní podíl. Za úspěchem stojí mimo jiné masivní slevové akce. Silně rostly také MG (+48,5 %), Mazda (+23,5 %), Kia (+19,4 %) a Dacia (+15,4 %).
Škoda klesla o 12,1 % a podíl má 7,7 procent. I tak byla v říjnu opět nejsilnější importovanou značkou v Německu. Ztráty zaznamenaly také Hyundai (-15,3 procent), Seat (-8,7 %), Toyota (-7,5 procent) a Volvo (-4,1 %).
Zdroj: Motor1.com, foto a video: Auto.cz