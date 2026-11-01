Reinkarnované Audi Quattro točí 10 tisíc, pětiválec však nemá
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Skotská firma Audacious Automotive plánuje z padesáti RS4 gen. B7 postavit reinkarnovaná Audi Quattro. Kompresor a šest stovek koní je v základu a všechny kusy budou mít manuální převodovku.
Neexistuje fanouška rallye, který by neznal Audi Quattro – vůz, který v 80. letech vyhrával automobilové soutěže jak na běžící čáře. V letech 1982 a 1984 získal titul mistra světa v rallye, v letech 1983 a 1985 skončil na druhém místě. Za jeho volanty se vystřídaly legendy motoristického sportu jako Hannu Mikkola, Stig Blomqvist, Michèle Moutonová nebo Walter Röhrl.
V posledních letech, kdy se s různými restomody a reinkarnacemi roztrhl pytel, vzniklo i pár pokusů oživit legendu „Ur-Quattra“. Nyní se představuje další, a to od skotské firmy Audacious Automotive.
Vůz s názvem Audacious IV se světu už ukázal v nedokončené formě před několika měsíci, nyní je však hotový a můžeme si ho prohlédnout v celé jeho stříbrné kráse. Velké křídlo vzadu a široké boky jasně odkazují na quattro ve verzích pro skupinu B či IMSA GTO. Přední světla jsou moderní kulaté LEDkové jednotky, vzadu ale vidíme snahu přiblížit se designu lamp na původním quattru.
Ohromné nasávací otvory vpředu naznačují masivní výkon pod kapotou. V tomto ohledu se reinkarnace drží originálu jen částečně. Motor sice je uložen podélně před přední nápravou, ovšem je to osmiválec o objemu 4,2 litru. Technickým základem vozu totiž je Audi RS4 gen. B7. To také znamená šestistupňovou manuální převodovku a pohon quattro s asymetrickým mezinápravovým diferenciálem Torsen, který standardně posílá 60 % síly na zadní nápravu.
Motor ovšem nezůstává v sériovém stavu. Základem bude kompresor, který z osmiválce vymáčkne 608 koní, připlatit je možné za silnější sadu přeplňování, díky níž motor nabídne 760 koní. Kdo přeplňování nehoví, může zvolit úpravu motoru, která zvýší maximální otáčky na 10 tisíc, ale motor zůstane atmosférický. Čtvrtá možnost je pro ty, kteří se nespokojí s ničím jiným, než s naprostým extrémem – úprava motoru pro 10 tisíc otáček a kompresor zároveň.
Proč pod kapotu nevzít tradiční pětiválec, když ho Audi také nabízí? Ten neexistuje ve verzi pro podélnou zástavbu, jediné místo, kde se dnes prodává, je v modelu RS3, kde je uložený příčně. To také znamená jiný systém pohonu všech kol s vícelamelovou spojkou, která neumí standardně posílat víc výkonu na zadní nápravu než na přední. Platforma současné RS3 také není tak tuhá jako platforma RS4 gen. B7 a také odpružení „není ani zdaleka tak dobré“, říká zakladatel firmy Audacious Automotive Mac Zaglewski.
Kde firma vezme ty základy? Rozebere existující RS4. Nebude ale sahat na kusy v krásném stavu – ideou je dát opotřebeným a unaveným kusům nový život. Celkem jich vznikne jen padesát, a to v naprosto extrémní ceně. Ceník začíná na 350 tisíc liber (10,2 milionu korun) bez daní a dalších poplatků, a hlavně, bez dárcovské RS4.
zdroje: Audacious Automotive, Autocar