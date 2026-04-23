Renault a Geely představují technický skvost: Nejlehčí produkční motor V6 světa
Společný podnik Renaultu a Geely, vystupující pod názvem Horse Powertrain, odhalil v Pekingu technický skvost s označením W30. V kombinaci s elektřinou slibuje výkony přesahující tisíc koní. Samotný agregát přitom váží pouhých 160 kilogramů.
Společnost Horse Powertrain, v jejíž pozadí stojí kromě evropského Renaultu a čínského Geely také ropný gigant Aramco, představuje světu delikatesu. Jejich nový třílitrový motor V6 má být nejlehčím vidlicovým šestiválcem světa. My bychom k tomu dodali ještě slovo „přeplňovaným“, protože lehčí atmosférické V6 existují už jen proto, že se u nich do suché hmotnosti nepočítají turbodmychadla.
Konstruktérům se podařilo něco, co donedávna patřilo do říše snů nebo extrémně drahých supersportů. Motor váží pouhých 160 kilogramů suché hmotnosti, což je na úrovní těch nejlehčích a velmi exkluzivních šestiválců světa. Jenže Horse W30 má být mnohem dostupnější.
Výrobce Horse Powertrain uvádí, že hmotnostní rekord byl překonán o 10 kg. Stejnou suchou hmotnosti 160 kg nicméně uvádí také Ferrari pro svůj F163 a Mclaren v případě M630. V obou uvedených případech však jde o motory s úhlem rozevření válců 120°, zatímco nový Horse W30 je v 90° uspořádání. Hmotnosti jsou uváděny bez katalyzátorů a bez náplní, ale včetně dvou turbodmychadel.
|Motor
|Konfigurace
|Suchá hmotnost
|Výkon
|Horse Powertrain W30
|90° V6
|160 kg
|cca 400 kW
|Ferrari F163
|120° V6
|160 kg
|cca 488 kW
|McLaren M630
|120° V6
|160 kg
|cca 430 kW
|Maserati Nettuno
|90° V6
|cca 210 kg
|cca 463 kW
Tajemství motoru Horse W30 tkví v extrémní integraci: výfukové svody jsou součástí hlav válců a turbodmychadla jsou namontována přímo na nich. Jde o jednotku navrženou od základu jako srdce moderního hybridu.
Výsledkem je kompaktní balíček, který se vejde pod kapotu běžného sedanu i sportovního kupé, a přitom dokáže točit 8000 otáček za minutu, což je u motoru přeplňovaného dvěma turbodmychadly opět špičková hodnota.
Hybrid pracující s napětím 800 V
Samotný motor však tvoří polovinu příběhu. W30 je spřažen s novou čtyřstupňovou hybridní převodovkou 4LDHT, která v sobě ukrývá dva elektromotory. Celá tato soustava váží méně než 400 kilogramů, což je hodnota, které se dříve nedosahovalo ani u mnohem slabších ústrojí. Systém pracuje na 800V architektuře, což znamená bleskové nabíjení a efektivitu, kterou známe z těch nejlepších elektromobilů současnosti.
Systémový výkon se může vyšplhat až k hranici 1100 koní. To znamená, že rodinné SUV postavené na této technice by mohlo v disciplíně zrychlení zesměšnit nejedno dnešní Ferrari, a přitom díky spalování syntetických e-paliv, na kterých Horse pracuje s Aramcem, zůstat téměř uhlíkově neutrální.
Flexibilita jako byznys
Strategický význam tohoto motoru je obrovský. Horse Powertrain jej plánuje nabízet nejen svým zakladatelům, ale i dalším 25 značkám, které již nyní odebírají jejich technologie. To dává výrobcům jako Nissan, Mitsubishi nebo Volvo do rukou flexibilní zbraň.
Kromě monstrózního šestiválce navíc firma v Pekingu ukázala i systém X-Range. Ten funguje jako „vše v jednom“ modul, který lze jednoduše namontovat na zadní nápravu elektromobilu a udělat z něj hybrid. Výrobci tak mohou používat stejný podvozek pro tichý městský elektromobil i pro dálkový křižník s prodlužovačem dojezdu.
První vozy s revolučním motorem W30 by se měly na silnicích objevit v roce 2028. Pokud se sliby naplní, čeká nás nová éra, ve které bude mít zajímavý vidlicový šestiválec stále co říct.
Zdroje: Horse Powertrain , Business Wire, CarBuzz, Motor Trade News, Motoring Trends, Electrive, PHP Rent a Car, Ferrari, Maserati, McLaren