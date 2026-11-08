Renault Bridger v Evropě? Dacia zvažuje import indického SUV
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Upravená a v Evropě vyráběná verze indického Renaultu Bridger by se mohla dostat na evropské trhy pod značkou Dacia. Mohla by být tím zatím neznámým posledním elektromobilem ze čtyř, které chce Dacia do roku 2030 uvést na evropské trhy.
Automobilka Renault v březnu letošního roku odhalila koncept Bridger, malý crossover určený pro indický trh. Má tam zaplnit volný prostor pod Renaultem Duster, ovšem má oproti němu jednu zásadní výhodu – má rezervní kolo zvenčí na pátých dveřích, takže je nesrovnatelně víc cool.
V Indii se má tento model dostat na trh během roku 2027 a oproti konceptu by se příliš lišit neměl; na konceptu byla normální zrcátka i kliky. Do Evropy se původně dostat vůbec neměl, ale skupina Renault zvažuje, že by ho u nás v elektrické verzi přece jen nabídla, a to pod značkou Dacia. Uvádí to britský magazín Autocar s odkazem na zdroje zevnitř automobilky.
Dacia chce v Evropě do roku 2030 nabídnout celkem čtyři elektromobily. Prvním je již odhalený nový spring, následovat má sandero a jeho oplastovaná verze Stepway. U toho čtvrtého zatím není jasné, ale existuje šance, že by to byla právě upravená a v Evropě vyráběná verze bridgeru. Původně to sice měla být elektrická verze zvýšeného kombíku Striker, ale plány na takový vůz jsou u ledu.
Pokud by se bridger do Evropy dostal, stál by na trhu proti menším crossoverům Stellantisu na platformě Smart Car, tedy Fiatu Grande Panda či Citroënu ë-C3. Zda by se tu mohl prodávat i ve spalovacích verzích, aby lépe konkuroval zmíněnému fiatu a citroënu, zatím není jasné. Dacia však potřebuje hlavně elektrifikovat, takže bychom na to moc nesázeli.
Pokud k nám bridger skutečně dorazí, nezbývá než doufat, že bude mít rezervu na pátých dveřích aspoň jako příplatkovou, ne-li sériovou výbavu.
zdroj: Autocar