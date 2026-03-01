Renault Captur E-Tech vs. Chery Tiggo 4 – Opačné polarity
V Evropě dnes pomalu není důležitějšího segmentu než SUV-B, v němž má francouzský Renault díky capturu pevné místo. Nyní ale přichází horké želízko z čínského Wu-chu, u nějž značka nešetří ambicemi.
Dojem, cena, prostor
Že jsou malá SUV aktuálně v kurzu, o tom poslední roky píšeme snad každý druhý týden. A nic nenaznačuje tomu, že by se na tomto trendu mělo něco měnit, proto jsme svědky přílivu dalších a dalších novinek do už beztak přeplněného segmentu. Jedním z nejambicióznějších nováčků je i v tomto segmentu automobilka Chery, která nedávno vstoupila na český trh prostřednictvím kazašského importéra Astana Motors. No a protože se alespoň do příchodu kompaktního elektromobilu QQ3 profiluje jako specialista na SUV, pozici nejmenšího vozu na sebe zatím vzal model Tiggo 4.
To Renault Captur má u nás známý původ a skvělé renomé, ostatně jako většina posledních výrobků francouzské značky. Nedávno prodělal modernizaci, která ho vizuálně přibližuje většímu symbiozu. S ním původně měl společnou konstrukci zhruba do úrovně sloupku B, nyní ale sdílí i hybridní systém založený na atmosférické osmnáctistovce a sofistikované multimódové převodovce vlastní konstrukce. Zatímco Tiggo 4 je pro nás velká neznámá, s capturem už si pomalu tykáme a máme jej rádi pro chytré rozvržení prostoru, svižný infotainment, úsporné pohonné jednotky a sice trochu tuhý, ale stabilní a řidičsky naladěný podvozek. Klání může začít!
DOJEM
Jakkoliv vstoupilo Chery na náš trh na sklonku loňského roku, původ nejmenšího modelu značky se datuje již do roku 2017. Tehdy se představil model Tiggo 5x coby sportovnější varianta modelu Tiggo 5, přestože šlo o dva úplně rozdílné vozy. Zrovna tento model se později dostal do Evropy coby Tiggo 4, od tohoto slavnostního momentu jej ale dělilo ještě několik let a dvě modernizace. Původní, devět let staré Tiggo 5x sice vypadá jinak a s dnešním modelem s výrazně jinou přídí by si jej asi nikdo nespletl, skelet a základy konstrukce jsou ale pořád ty samé. A bohužel pro malé chery, tak to i působí.
