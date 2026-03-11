Renault čeká další velká proměna. Plánuje desítky nových modelů
Renault představil novou strategii, která má firmu nasměrovat do dalšího desetiletí. Po období stabilizace chce Renault zrychlit vývoj nových modelů, výrazně snížit náklady na elektromobily a rozšířit své působení mimo Evropu.
Automobilový průmysl stojí na prahu velkých změn a evropské automobilky se snaží držet krok s rychle rostoucí konkurencí z Asie i s nástupem nových technologií. Skupina Renault Group proto představila novou strategii nazvanou futuREady, která navazuje na plán Renaulution z roku 2021. Ten pomohl firmě vrátit se po složitém období k růstu a omladil nabídku modelů.
Nový plán má tuto proměnu posunout dál – Renault chce zrychlit vývoj aut, snížit výrobní náklady a stát se jedním z technologických lídrů evropského automobilového průmyslu. Základem strategie je nová modelová ofenziva.
Do roku 2030 chce samotný Renault prodávat přes 2 miliony aut ročně, zhruba polovina z tohoto počtu má jít mimo evropské trhy. Nejde přitom o skromný milník, v roce 2025 značka prodala 1.628.030 vozů.
Možnost volby zůstane
Do roku 2030 chce Renault uvést 36 nových vozů, z nichž většina zamíří na evropský trh. Elektrifikace přitom bude hrát stále větší roli – automobilka počítá s tím, že v Evropě budou do konce desetiletí všechny prodané vozy alespoň částečně elektrifikované.
Vedle elektromobilů však zůstanou v nabídce i hybridy. Renault totiž otevřeně připouští, že pro mnoho zákazníků představují přechod mezi klasickým spalovacím motorem a plně elektrickým pohonem. Hybridní technologie E-Tech proto z nabídky nezmizí ani po roce 2030 a automobilka ji chce rozšířit také na některé mimoevropské trhy.
Vedle hlavní značky Renault bude důležitou roli hrát také Dacia, která má nadále zůstat symbolem dostupných automobilů. I ona se však postupně přesune k elektrifikovaným pohonům a do roku 2030 by měly tvořit dvě třetiny jejích prodejů.
Sportovní značka Alpine se naopak zaměří na výkonnější a exkluzivnější vozy, včetně nové generace modelu Alpine A110. Ta má být podle současných plánů plně elektrická, přičemž vývoj probíhá ve spolupráci s britským Lotusem. Elektrickou nabídku Alpine doplňuje hatchback A290 a připravované SUV Alpine A390.
Nová 800 V platforma a nevídaný dojezd
Velkou část strategie tvoří také nová technika. Renault připravuje platformu RGEV medium 2.0, na níž vzniknou budoucí elektromobily střední velikosti. Ty by měly nabídnout dojezd až 750 kilometrů podle evropského měření a díky elektrické soustavě s napětím 800 V také výrazně rychlejší nabíjení. V ideálních podmínkách by mohlo trvat jen kolem deseti minut.
Automobilka zároveň počítá s variantou s přídavným generátorem, která by mohla nabídnout dojezd až kolem 1400 kilometrů. Důležitým cílem je také snížení ceny elektromobilů – nová generace má být podle plánů až o 40 procent levnější na výrobu než současné modely.
Proměnou má projít i elektronika vozů. Renault chce postupně přejít na architekturu, v níž většinu funkcí řídí centrální počítač. Díky tomu bude možné velkou část systémů aktualizovat na dálku a přidávat nové funkce i po prodeji vozu.
Operační systém přitom vzniká ve spolupráci s firmou Google a má být postavený na platformě Android. Automobilka zároveň pracuje na nové generaci elektromotoru bez použití vzácných kovů, což by mělo pomoci snížit náklady i závislost na problematických surovinách.
Renault chce zároveň výrazně zrychlit vývoj. Cílem je dostat dobu vývoje modelu na přibližně dva roky, což je tempo na úrovní čínských automobilek. Ve výrobě mají pomoci digitální modely továren, tedy jejich virtuální kopie, které umožňují sledovat a řídit výrobu v reálném čase.
Širší bude také využití robotů a umělé inteligence. Podle plánů by se v továrnách skupiny Renault měly začít objevovat první stovky robotů nové generace, kteří mají převzít fyzicky náročné nebo méně kvalifikované úkoly.
Expanze a nová partnerství
Vedle techniky a výroby se Renault soustředí také na rozšíření působení mimo Evropu. Významnou roli má hrát například Indie, kde chce automobilka vyvíjet a vyrábět nové modely určené nejen pro místní trh, ale i pro export. Další důležitá výrobní centra má Renault například v Brazílii, Jižní Koreji nebo Maroku.
Součástí strategie je také užší spolupráce s dalšími výrobci. Renault chce využívat své továrny a techniku k výrobě aut pro jiné značky, například Nissan, Mitsubishi Motors, Volvo Group, Ford Motor Company nebo čínskou skupinu Geely. Do konce desetiletí by pro tyto partnery mohl vyrábět více než 300 tisíc vozů ročně.
Renault zkrátka opět plánuje v příštích letech výrazně změnit nejen svou nabídku, ale i způsob, jakým auta vznikají. Vedle elektromobilů a digitálních technologií přitom automobilka stále počítá i s postupným přechodem zákazníků na nové druhy pohonu, respektive se zachováním spalovacích aut v nabídce.
Zdroje a foto: Renault