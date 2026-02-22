Renault Espace Hybrid vs. Peugeot 5008 Hybrid – To samé trochu jinak
Po přerodu z MPV do SUV spolu i nadále soupeří Renault Espace a Peugeot 5008, teď už ve formě větších SUV. Oba na to jdou nabídkou sedmi míst a hybridními pohony, ve kterých ale každý zaujal trochu jiný přístup.
Dojem, prostor, cena
Mezi ty nejpopulárnější kategorie aut dnes patří SUV střední třídy, a tak není divu, že se do nich přestěhovaly i modely z dříve tolik oblíbeného segmentu MPV. Platí to jak pro zakladatele formátu MPV Renault Espace, tak i jeho pozdějšího francouzského soukmenovce Peugeot 5008. V posledních generacích jsou oba vcelku generickými SUV s možností usadit sedm cestujících.
Společné mají také to, že se i přes svou velikost spoléhají pouze na malinké tříválce doplněné o nějakou formu hybridu. Peugeot se vydal cestou 48V systému na pomezí mild-hybridu a full-hybridu, Renault jakožto jediná evropská automobilka využívá plný full-hybridní systém. Oba vozy s podobným příběhem jsme si proto vzali do srovnávacího testu.
Dojem
Pokud v něčem francouzské automobilky dnes excelují, je to design. Platí to i pro podobně velká SUV, kde bývá docela složité se vizuálně odlišit. Renault i Peugeot jsou si v mnohém velmi podobné, ale přesto si dokázaly získat každý svou identitu. Renault je z dvojice ten konzervativnější a světu ukazuje docela konvenční tvář s velkými světlomety navazujícími na širokou masku posetou kosočtverci. V noci ho lze snadno rozeznat už zdálky díky „dennímu svícení“ ve tvaru blesku v nárazníku. Tvář ale sdílí také s menším australem a stylovějším rafalem, se kterými tvoří trojici modelů na stejném základě. Navzájem se liší jen provedením zádě a espace je nejpraktičtější. Líbí se nám zvednutá spodní boční linka oken v zadní části, včetně svalnatě působícího zadního blatníku. Hezká je i záď se světlomety s čirým krytem.
Peugeot je zde tím odvážnějším, s novou generací dostal příď se třemi „drápy“ denního svícení a širokou masku plynule přecházející v karoserii. Hezkým detailem je logo modelu na černém pruhu pod kapotou. Z boku se auto snaží vizuálně zmenšit nepoměr v hmotě pontonu černým zbarvením střechy a nechybí ani chromovaná lišta vedoucí kolem horní linky oken. Záď je velmi jednoduchá, ale i zde to 5008 sluší a opět se jí daří maskovat velikost vozu.
