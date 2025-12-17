Renault končí s Mobilize, nástupci twizy se přestanou vyrábět
Divize Mobilize končí a elektrické čtyřkolky Duo a Bento tak jdou k ledu. Aktivity spojené s nabíjením doma i na cestách, které byly hlavním účelem této odnože skupiny Renault, zůstanou, jen budou fungovat pod jinou hlavičkou.
Psal se rok 2021, kdy Renault ve snaze chopit se příležitostí i mimo výrobu aut ohlásil příchod divize Mobilize a s ní i elektrické čtyřkolky pro mikromobilitu jak osobní, tak i v doručovatelství. Prototypy modelů Duo (s dvoumístným interiérem) a Bento (s jednou sedačkou a nákladovým prostorem vzadu) se ukázaly v roce 2022 a v roce 2024 byly připravené k výrobě.
Nyní se však dozvídáme, že celá divize samozřejmě s oběma verzemi vozítka putuje k ledu. Nástupci průkopníka elektrických čtyřkolek pro městskou mobilitu, modelu Twizy, se tak přestanou vyrábět. A kromě nich a divize také končí carsharing pod křídly Mobilize, který fungoval v Miláně a Madridu.
Mobilize se zaměřovalo také na rozvoj nabíjecí infrastruktury a na tom, že právě ta je pro nástup elektromobility důležitá, se v postoji Renaultu nic nemění. Automobilka stojí za tím, že je infrastruktura klíčovým prvkem spokojenosti zákazníků s elektromobily. Služby Mobilize spojené s nabíjením budou integrovány do struktur Renaultu a bude na ně dohlížet šéf pro růst Fabrice Cambolive.
Mobilize za sebou má výsledky právě po téhle stránce, např. v podobě přístupu k více než milionu nabíjecích bodů napříč Evropou pro majitele vozů skupiny Renault či zhruba 90 tisíc aktivních uživatelů nabíjecí karty Charge Pass. Automobilka trvá na tom, že divize splnila svůj účel pro testování nových nápadů a zlepšování schopností firmy v dříve neznámých oblastech.
zdroj: Carscoops | foto, video: Renault