Renault Master dostal novou techniku, praktičtější kabinu a další vylepšení
Evropský bestseller mezi dodávkami vstupuje do další fáze svého životního cyklu. Renault pro model Master připravil technickou modernizaci zaměřenou na každodenní produktivitu. Mezi hlavní novinky patří upravená ergonomie interiéru, pokročilejší chemie akumulátorů u elektrických verzí a rozšíření nabídky továrních přestaveb přímo z výrobní linky.
Renault Master v loňském roce získal titul Mezinárodní dodávky roku a nyní bude ještě lákavější. U elektrických verzí a modelů s automatickou převodovkou vývojáři kompletně přepracovali středovou konzolu, která je teď o devět centimetrů užší, čímž poskytuje více místa zejména pro nohy prostředního cestujícího. Zmíněné verze navíc dostávají také adaptivní tempomat a inovovaný digitální přístrojový štít.
Každodenní obsluhu populární dodávky usnadní také přidání funkce bezklíčového přístupu. V oblasti bezpečnosti se standardem pro všechny verze s předním pohonem stává sledování únavy řidiče, jako je to ostatně od 7. července povinné pro všechny osobní vozy. Parkovací brzda je nyní elektronická a s funkcí Auto hold.
Zásadní změny se odehrály pod kapotou elektrických verzí E-Tech. Kapacita hlavní baterie sice zůstává na hodnotě 87 kWh, mění se však její chemické složení. Nové články s obsahem niklu, vyráběné v Evropě a kompletované přímo ve francouzském závodě Batilly, vykazují lepší tepelný management a efektivnější nabíjení.
Standardem je obousměrná palubní nabíječka o výkonu 11 kW, kterou lze volitelně nahradit 22kW variantou. Od podzimu 2026 bude vůz v závislosti na konkrétním trhu podporovat technologii V2G, tedy možnost dodávat energii z trakčního akumulátoru zpět do elektrické sítě. Pro napájení externího nářadí na pracovišti pak v kabině i nákladovém prostoru přibyly klasické 220V zásuvky s výkonem až 3500 W.
Pro městskou logistiku a komunální služby nově vznikla dostupnější verze podvozku s kabinou, která využívá menší 40kWh baterii. Naopak pro segment obytných vozů připravil Renault upravené šasi s rozchodem zadních kol rozšířeným o 12 centimetrů, což usnadní montáž obytných nástaveb.
Udržitelnost se promítla i do samotné konstrukce vozidla. Horní část palubní desky nově obsahuje 20% podíl recyklovaných plastů pocházejících z autovraků, přičemž automobilka garantuje zachování původních standardů odolnosti a bezpečnosti.
Poslední pilíř modernizace tvoří rozšíření programu továrních přestaveb. Zákazníci mohou přímo z výroby objednávat ocelové či hliníkové valníky a sklápěče vyvinuté ve spolupráci s nástavbáři JPM a Gruau. Nabídku doplňují velkoobjemové skříně s kapacitou 20 až 23 metrů krychlových vybavené hydraulickým čelem, přičemž v průběhu roku se počítá také s uvedením tovární verze pro hromadnou přepravu osob.
Zdroj: Renault