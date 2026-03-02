Renault Megane čekají obrovské změny. Vsadí na ostřejší vizáž a novou baterii
Být první není lehké, zvláště když je vaším úkolem nahradit populární model autem s úplně jinou koncepcí pohonu. Megane E-Tech byl dobrým elektromobilem, avšak vlídného přijetí jako pozdější R5 se nedočkal. O úspěch se po faceliftu pokusí znovu.
Elektrický model Megane nahradil v roce 2022 čtvrtou generaci oblíbeného modelu značky. Stal se tak prvním z revolučních modelů plánu Renaulution, které k takto drastické změně přistoupily, a také jako jediný dodnes využívá kulatějšího designu s předními světlomety ve tvaru hokejky.
Ten byl typický právě pro modely představené přibližně v období od roku 2015 do 2021 a elektrický megane už nezapadá do nové designové filosofie značky. Po čtyřech letech na trhu pro něj automobilka plánuje rozsáhlejší facelift.
Megane E-Tech je na poměry elektrických aut relativně nízké auto připomínající klasické spalovací hatchbacky, což je pro značku důležité i podle šéfa vývoje produktů. „Megane má v naší nabídce důležitou roli: je to náš jediný hatchback segmentu C s nízkým podvozkem,“ komentoval skutečnost Bruno Vanel.
Zároveň na autosalonu v Bruselu britskému magazínu potvrdil, že letos dojde k významné evoluci modelu. A to nejen z hlediska designu, ale hlavně pod pokličkou. Nový megane má totiž využít nové baterie. Stávající 60 kWh baterii typu NMC nahradí lithium-železo-fosfátové (LFP) články.
LFP baterie mají obvykle nižší energetickou hustotu než NMC, ale jsou levnější. Renault je poprvé uvede v městském twingu. Renault by díky formátu „cell-to-pack“, který umožňuje bateriové moduly naskládat blíže k sobě a eliminovat strukturu, která je typicky obklopuje, mohl dokázat snížit jejich hmotnost i náklady. Dojezd by se mohl zvýšit až k 500 kilometrům.
Sláva hatchbacku!
Po designové stránce by se měl nový megane přiblížit současnému designu značky. Mělo by se jednat pouze o větší facelift, takže nečekejme významné změny karoserie ani rozměrů. Podle dřívějších zpráv by měl megane dostat agresivnější vzhled, který podtrhne jeho náklonnost k segmentu hot-hatchů.
Jestli se můžeme těšit i na spirituálního nástupce modelu Megane GT, potažmo Megane RS, není potvrzeno. Spíše tak očekáváme pouze sportovněji střižený bodykit v podobě agresivnějších nárazníků a ostřeji tvarovaných předních světlometů.
Očekává se, že faceliftovaný model Megane bude představen letos na jaře a prodávat se začne v průběhu roku. Kromě méganu by letos na trh měl přijít také bláznivý Renault 5 Turbo 3e, na jehož základě vznikne také nová generace sportovního vozu Alpine A110.
V průběhu roku 2026 se dočkáme také modelu Twingo, který na rozdíl od méganu silně využívá retro designu a odkazuje na svou první generaci. Spolu s Renaultem 5 a avantgardní novou generací modelu Clio je vidět, že o zajímavé hatchbacky u Renaultu nebude v blízké době nouze.
