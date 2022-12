Renault Megane Grandtour Blue dCi 115 – Příjemný kombík ze staré školy

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Po ergonomické stránce tak přední části kabiny není příliš co vyčítat. Sedadla jsou pohodlná, nabízí dostatečnou oporu a hledání ideální pozice za volantem je vcelku snadné. V kabině navíc nechybí dostatek odkládacích prostor a všechny důležité ovládací prvky jsou příjemně po ruce.

Samotný infotainment přitom nabízí solidní grafiku i vcelku přehledné uspořádání, systém ale nepůsobí zcela plynule ani nejrychleji. Největší problém jsem ale nakonec zaznamenal až u couvací kamery, standardní součásti prostřední výbavy, jejíž obraz nepůsobí zrovna kvalitně. Co je ale horší – při couvání má zpoždění, zasekává se a působí trhaně. Naštěstí se ale již od základní výbavy můžete spolehnout také na senzory vpředu i vzadu.

Z profilu vidíme vcelku elegantní siluetu 4626 mm dlouhého vozu, který je 1449 mm vysoký a jeho rozvor má solidní hodnotu 2712 mm. Střešní lišty jsou základem až do prostřední výbavy Techno, zatímco v nejnižší se za ně připlácí. V podbězích jsou u nejnižší výbavy pouze 16“ ocelová kola, vyšší výbavy si však polepší o lité 17“ disky. Testovaný vůz však dostal příplatková 18“ litá kola, za která zaplatíte 18.000 Kč. Zádi pak dominují výrazné svítilny, protažené téměř ke středu víka kufru. Velikost zadních dveří přitom naznačuje, že tohle auto opravdu myslí i na praktičnost.

Příď vozu zaujme výraznou maskou chladiče s velkým logem podle starého vzoru, na kterou elegantně navazují světlomety s tradičními „kly“ zapuštěnými do nárazníku. Za zmínku stojí, že je megane již od nejnižší výbavy osazen Full LED světlomety, které nabízí opravdu velmi solidní výkon. Diodovou technologií jsou vybaveny i mlhovky s funkcí přísvitu do zatáček.

Na samotném designu přitom nejspíš není příliš co popisovat. Čtyřkový megane se začal prodávat v roce 2016, v roce 2020 pak přišla jeho modernizace, která kromě drobných estetických úprav přinesla i výše zmiňovaný plug-in hybrid s označením E-Tech.

Motor, jízdní vlastnosti

Jen ho rozhýbat

Renault Megane Grandtour je aktuálně k dispozici s dvěma čistě benzínovými motory, jedním vznětovým a jedním plug-in hybridem. Jak už z titulku víte, testovaný vůz je osazen vznětovou motorizací Blue dCi 115, pocházející ze společného vývoje společností Renault, Nissan a Daimler. Jedná se o 1,5litrový přeplňovaný vznětový čtyřválec s osmi ventily, nejvyšším výkonem 85 kW při 3750 ot/min-1 a nejvyšším točivým momentem 270 Nm při 2000 ot/min-1.

Na dnešní dobu to nejsou zrovna oslnivé parametry, což ostatně ukazuje i čas zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,1 sekundy. Jakmile se však megane s pohotovostní hmotností v rozmezí 1448 až 1567 kilogramů rozhýbe, dokáže uhánět rychlostí až 193 km/h. Jenže jeho uvedení do pohybu občas pocitově trvá věčnost. Přinejmenším tedy s testovanou sedmistupňovou automatickou převodovkou.

Rozjezdy do křižovatek, kde nebylo mnoho místa, byly často o nervy. Reakce na plyn jsou totiž v běžném komfortním režimu vyloženě pomalé, velkou změnu nepřineslo ani přepnutí do sportovního režimu prostřednictvím voliče Multi-Sense. Jakmile se však kombík rozjede, začne automatická převodovka efektivně využívat maximální potenciál motoru. Na okreskách nebo dálnicích tak naftový megane nabízí velmi příjemné svezení, slušné dynamické zrychlení a vyloženě se nabízí k dlouhým výletům.

To ostatně potvrzuje i pohled na ukazatel spotřeby paliva. Kombinovaný průměr lze dlouhodobě držet okolo 5,4 l/100 km, při troše snahy však není problém srazit spotřebu pod 4,5 l/100 km. Ani při svižnější jízdě jsem se pak nedostal nad šest litrů. S palivovou nádrží na 45 litrů je tak testovaný naftový megane s automatem celkem sympatickým dálkařem. Tedy byl by, pokud by nenastala drobná změna.

Krátce předtím, než nám automobilka testovaný vůz svěřila, totiž kombinace vznětového motoru a automatické převodovky vypadla z konfigurátoru i ceníku, který navíc prodělal výraznou změnu. Podle dostupných informací by se mělo jednat jen o dočasný výpadek, zatím však mají zákazníci k dispozici alespoň vznětový motor kombinovaný s šestistupňovým manuálem, který by také nemusel být vůbec špatnou volbou. S trochou razantnosti by totiž manuální převodovka mohla odstranit problém s pomalými reakcemi při rozjezdech.

Renault Megane Grandtour Blue dCi 115

Většinou pohodlně, ale…

Charakteristice pohodlného a praktického cestovatele odpovídalo i nastavení řízení a naladění podvozku, který působil komfortně i na příplatkových 18“ litých kolech. Megane zvládá celkem slušně žehlit většinu nerovností, na větších výmolech se však velká kola uměla ozvat a trochu vůz znervóznit. Rozhodně bych se tak nebránil sériovým 17“ litým kolům.

Za pochvalu ovšem stojí i celkové odhlučnění kabiny, do které se nedostává zbytečně moc hluku od podvozku ani vzduchu obtékajícího karoserii. V rámci voliče jízdních režimů Multi-Sense pak automobilka nabízí kromě sportovně tužšího řízení, sportovnějšího řazení automatické převodovky a údajně lepších reakcí na plyn i umělý zvuk motoru, moc velké (nebo přínosné) změny ale nečekejte.

Z auta je zkrátka cítit, že nejlepší službu odvede při běžném cestování za prací, nákupy nebo dovolenou. Sportovní jízda mu jednoduše moc neříká, rozhodně to ale nelze brát jako nějaké velké mínus.