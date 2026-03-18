Renault poprvé smysluplně využil držák na bagetu svých elektrických retro modelů
Proutěný košík na bagetu v elektrických Renaultech 4 a 5 mnozí považovali za zbytečnost. Zastoupení automobilky ve Spojeném království mu našlo stylové využití v rámci oslav Národního dne francouzského chleba.
Pamatujete na květinovou vázu u originálního Volkswagenu New Beetle? Podobně zbytečnou položku příplatkové výbavy nabízí Renault také u svých nových retro elektromobilů R5 a R4, a to nejen v domovské Francii, ale také na českém trhu.
Je jím proutěný držák na bagetu, který si do svých retro elektromobilů můžete pořídit za 4449 korun, navíc je kompatibilní pouze s vyššími výbavami modelu. Říkáte si, že je to blbost k ničemu?
Pokud nejste milovník baget, nebo nežijete na francouzské riviéře, pro každodenní život je to opravdu prvek výbavy bez valné přidané hodnoty. Navíc zabírá místo pro nohy spolujezdce. Renault však proutěnému košíku přeci jen jedno využití našel.
Národní den francouzského chleba
Do čela kampaně svátku, který připadá na 21. března, postavil Renault UK influencerku a kulinářskou autorku Claire Dinhutovou. Jako poctu držáku na bagety dostane tuto sobotu každý návštěvník prodejny Renault v londýnské elektrárně Battersea zdarma bagetový sendvič servírovaný právě Claire.
Francouzka s americkým občanstvím je známá pro svou lásku k bagetám a objevila se v kuchařských pořadech, jako je Saturday Kitchen, napsala bestseller The Condiment Book a má více než 1 milion sledujících na instagramovém a TikTok účtu „Condiment Claire“.
Sama propaguje zejména klasické bagety „jambon beurre“ s máslem a kvalitní šunkou a „jambon fromage“ s máslem a sýrem. Oba oblíbené typy by po dobu připravovaných oslav měly být servírovány na zmiňované prodejně. „Když Renault oznámil, že si můžete koupit proutěný držák na bagety pro model Renault 4, okamžitě mě to nadchlo!“ řekla Claire.
„My Francouzi bagety zbožňujeme – a věřte mi, existují pravidla nejen pro to, jak je jíst, ale také jak je správně přepravit z pekárny na talíř,“ dodala druhým dechem. Jestli je přeprava v proutěném košíku klimatizovaného interiéru zcela ideální, už nezmiňuje, určitě je však velmi stylová.
Generální ředitel Renault UK Adam Wood vyzdvihl národní hrdost společnosti Renault, kterou držák na bagety dokonale vystihuje. Zároveň lákal fanoušky k návštěvě prodejny a společné oslavě francouzského chleba.
Showroom jako zážitek
Zmiňovaná prodejna oficiálně otevřela v září minulého roku a není zcela typickým dealerstvím, kam si běžný zákazník přijde specifikovat svůj nový vůz. Prodejna rnlt London Battersea byla navržena pro zprostředkování zážitku značky Renault.
Co si pod tím představit? Prodejna je hodně barevná, veselá, zachycuje momentální kulturu značky a pestrou nabídku doplňků zejména k elektrickým modelům, mimo jiné právě třeba držák na bagety.
„Renault bude mít vždy tradiční showroomy, ale rnlt zvyšuje pohodlí zákazníků a viditelnost značky a zaručuje, že městští návštěvníci a kolemjdoucí si užijí nesmírně snadno přístupný a zcela pohlcující zážitek ze značky,“ vysvětlil dříve princip prodejny marketingový ředitel Renault UK David Isherwood.
Tuto sobotu však bude nutné vstup do prodejny rezervovat předem na sociálních sítích influencerky. Ta bude na místě od 11 hodin do tří odpoledne a podle dostupnosti by měla po celou dobu podávat také své známé sendviče. Pro návštěvníky, kteří si rezervují testovací jízdu, budou také připraveny dárkové předměty. Doufáme, že je mezi nimi také držák na bagety…
Zdroj: Renault UK