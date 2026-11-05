Renault postavil elektrický pozemní dron. Řídí všechna kola a uveze tunu
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Francouzský výrobce vzal zkušenosti z elektromobilů a velkosériové výroby a použil je na úplně jiný druh vozidla. Forefront Concept má spojit robotickou platformu s automobilovými díly a výrobními postupy, díky nimž by se podobná technika mohla vyrábět rychle a s kontrolovanými náklady.
Renault a belgická skupina John Cockerill představily Forefront Concept, modulární pozemní platformu určenou pro dálkové ovládání. Vznikala s přispěním francouzských ozbrojených sil a v příštích týdnech ji čekají praktická cvičení a zkoušky.
Na první pohled jde o stroj, který má s běžným autem společného jen málo. Žádná kabina ani místo pro řidiče – jeho úkoly jsou specifické, třeba dostat člověka z rizikového prostředí. Pod konstrukcí je ale překvapivě hodně automobilového know-how.
Forefront dostal pohon všech kol, řízení všech kol a dva elektromotory. Užitečná hmotnost má dosahovat až jedné tuny, takže na platformu lze podle účelu instalovat různé vybavení. Renault ji popisuje jako modulární a otevřenou architekturu, která má zvládnout vojenské i civilní nasazení.
Čtyři kola pohánějí i zatáčejí
Pohon i řízení všech čtyř kol má forefrontu pomoci především v terénu a při manévrování v omezeném prostoru. Renault uvádí schopnost zdolat stoupání až šedesát procent, tedy převýšení šedesát metrů na sto metrech vodorovné vzdálenosti.
Konkrétní režimy řízení, například možnost natáčet všechna kola stejným směrem, výrobce zatím nepopisuje. Jisté je pouze to, že čtyři řízená kola mají zlepšit obratnost a průchodnost terénem.
O pohon se starají dva elektromotory. Jejich výkon ani uspořádání Renault neuvádí, stejně jako zatím nezveřejnil technické podrobnosti baterie. Výhodou elektrického řešení je mimo jiné tichý provoz, který automobilka u forefrontu výslovně zdůrazňuje.
Cílový dojezd činí přibližně čtyři sta kilometrů. Jde o vzdálenost, kterou má zvládnout samotné vozidlo, nikoli o dosah dálkového řízení; ten výrobce nezveřejnil.
Dojezd lze dále prodloužit pomocí range extenderu. Ani zde ale zatím neznáme jeho princip, výkon nebo použité palivo. Není tedy potvrzeno, zda půjde například o spalovací generátor známý z některých elektrických pohonů. Stejně tak nejsou k dispozici údaje o kapacitě akumulátoru, nabíjecím výkonu ani výkonu elektromotorů.
Renault zatím zveřejnil jen parametry, které popisují schopnosti celého stroje. Forefront je tedy v této fázi stále technologický koncept, nikoli hotový sériový produkt s kompletní technickou specifikací.
Nejdůležitější technologie? Dost možná to není podvozek
Právě tady je forefront pro automobilový svět nejzajímavější. Renault nechce do projektu přinést jen elektrický pohon a baterie. Jeho hlavním příspěvkem má být způsob, jakým automobilky umějí vozidla vyvíjet, nakupovat pro ně díly a následně je vyrábět ve velkých sériích.
Renault uvádí, že platformu vyvinul během několika měsíců a od počátku upřednostňoval použití prověřených automobilových komponentů. Tím chtěl zkrátit vývoj, omezit technická rizika a využít existující dodavatelský řetězec.
Současně pracoval podle principů design-to-cost a design-for-manufacturing. Jinými slovy: konstrukce nemá být pouze funkční, ale už od začátku navržená s ohledem na cílovou cenu, jednoduchost výroby a možnost rychle navýšit produkci.
Což je možná důležitější než samotný počet elektromotorů, kilowatty či nosnost. Forefront má ukázat, zda lze robotické pozemní vozidlo navrhovat ne jako malosériový speciál, ale spíš jako automobil – z dostupných, prověřených dílů a s výrobní logikou připravenou na větší série.
Zatím řídí člověk
Rozdělení práce mezi oba partnery je poměrně jasné. Renault navrhl mobilní platformu a přináší zkušenosti s elektrickým pohonem, bateriemi, modulární architekturou a industrializací. John Cockerill má na starosti dálkové ovládání, autonomní funkce, taktickou komunikaci, integraci účelových systémů a případnou militarizaci.
V současné podobě je forefront řízený na dálku člověkem. John Cockerill ale vyvinul modulární a postupně rozšiřitelné autonomní funkce, jejichž cílem je umožnit v budoucnu plně autonomní provoz.
Využití má být široké. V obranné sféře se počítá například s logistikou, průzkumem, bojem proti dronům, evakuací nebo přepravou vybavení. V nevojenském pojetí může podobná platforma posloužit při zásazích civilní ochrany, v nebezpečných průmyslových provozech nebo při ochraně kritické infrastruktury.
Projekt není nový
Forefront nevznikl přes noc. Le Monde už v listopadu 2025 informoval, že technická centra Renaultu v Guyancourtu a Villiers-Saint-Frédéric spolupracují s výrobcem vojenských vozidel Arquus na dálkově ovládaném pozemním stroji a že existující prototyp už prochází testy. Nynější projekt je pokračováním této práce.
Spojení přitom není úplně nové ani z historického pohledu. Arquus je někdejší Renault Trucks Defense, tedy obranná větev spojená v minulosti s Renaultem. V roce 2024 společnost převzala belgická skupina John Cockerill, dnešní partner Renaultu.
Právě teď se má rozhodovat, jak daleko se koncept posune. Forefront čekají praktické zkoušky s francouzskými ozbrojenými silami a podle Le Monde také testy s belgickou armádou.
Zdroj: Renault, John Cockerill, Le Monde