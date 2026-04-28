Renault Twingo je nejhezčím autem roku 2026. Porota ocenila také Jeep nebo Audi
Design je čistě subjektivní záležitost, která se ovšem dá objektivně hodnotit. Když se navíc výsledky spojují s většinovým názorem veřejnosti, má vybraný model slušně nakročeno k úspěchu. Souhlasíte s porotou?
Kde jinde než na milánském týdnu designu vyhlásit ceny za nejpovedenější design? Letošní ročník hodnotil tři kategorie: Koncepty, Sériové vozy a Designový jazyk značky. Poslední zmíněná kategorie hodnotí designérský tým, který vyniká konzistencí a univerzálností formálního jazyka své značky napříč celou produktovou řadou.
Ocenění za designovou konzistenci získala americká značka terénních automobilů Jeep se svou ikonickou maskou chladiče se sedmi vertikálními drážkami a lichoběžníkovým tvarem lemů blatníků. „Design jeepu reinterpretuje nezaměnitelné sémantické prvky a proměňuje je v univerzální symboly dobrodružství a svobody,“ ocenila porota nezaměnitelnou identitu značky.
Druhá skončila luxusní odnož značky Hyundai, která pro design svých modelů dlouhodobě využívá dvě horizontální linky světlometů, výraznou masku chladiče a elipsovité tvary napříč vozy. Řeč je o automobilce Genesis, jejíž vozy od letošního roku pořídíte také na tuzemském trhu.
O třetí místo se dělila rumunská Dacia s BMW, které pomalu přechází na velmi jednotný design Neue Klasse. Lze předpokládat, že má vysokou šanci umístit se po dokončení modernizace modelové nabídky na ještě vyšších příčkách.
Mezi koncepty uspěl design jiné německé automobilky. Konceptem sportovního vozu Concept C, který má naznačovat nový designový směr automobilky, přineslo Audi první místo letošního ročníku soutěže, jejíž historie sahá až do roku 1984. Podle poroty přináší „radikální jednoduchost, kde se jasnost, technologie a emoce snoubí v dílo hluboké designové inteligence“.
I v této kategorii skončila značka Genesis na druhém místě, tentokrát s konceptem Magma, který naznačuje možný příchod vlajkového sportovního modelu i další směřování designového jazyka značky. Na třetím místě se umístil designérský tým Citroënu pro vizi městského vozu se dvěma šoupacími dveřmi ELO.
Žába porazila kontroverzi
Vzhledem k ohlasům veřejnosti asi nikoho nepřekvapí, že zlatou medaili v nejdůležitější kategorii vyhrálo znovuzrozené twingo. Automobilka Renault se svými čistě elektrickými modely vsadila na emoce a propůjčila jim líbivý retro design, což se minimálně u Renaultu 5 ukazuje jako výborný tah.
Na jeho úspěch chce navázat také menší a levnější twingo, které je ještě o další úroveň roztomilejší a navazuje na design připomínající žábu, který si zákazníci oblíbili u nejúspěšnější první generace modelu.
K úspěchům ještě před uvedením do prodeje přidává také vítězství v soutěži Car Design Award 2026, kterou lze považovat za jakýsi ekvivalent filmového Oscara. Porota ocenila jeho živý design, který inteligentně spojuje styl, šarm a příznivou cenu a zakládá si na svébytné identitě. Jinak řečeno, model Twingo E-Tech je líbivý a s ničím si ho nespletete.
Twingo porazilo důležité vozy jako BMW iX3 nebo Ferrari 849 Testarossa, které místo líbivého designu vsadily na sofistikovanou moderní interpretaci designů historických modelů. V případě iX3 je veřejné vnímání vesměs kladné, model 849 Testarossa pozdvihl fanoušky ze židle o něco více.
Naživo však modely Ferrari poslední generace vypadají vždy mnohem lépe než na oficiálních snímcích, takže je třetí místo velmi pravděpodobně zasloužené.
Zdroje: Car Design Award