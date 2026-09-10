Renault Twingo má české ceny, začíná pod půlmilionem
České zastoupení Renaultu zveřejnilo ceny reinkarnovaného twinga. Ta nejnižší začíná čtyřkou a výbava není úplný holobyt. Baterie je pro obě verze jen jedna, rozdíl je hlavně v elektronice.
Renault Twingo se představil už před mnoha měsíci, příchod na trh mu však trval docela dlouho. Konečně se to však změnilo a české zastoupení značky zveřejnilo i ceník. Nebudeme tedy chodit kolem horké kaše – základní cena nového twinga je 499 tisíc korun.
Za tu dostanete výbavu Evolution, která zahrnuje manuální klimatizaci, tempomat, dělené zadní opěradlo, výškově stavitelnou sedačku řidiče, gumový volant nastavitelný ve dvou osách, couvací čidla, LED světlomety, elektrická zrcátka s vyhříváním, funkci V2L, 11kW palubní nabíječku, schopnost 50kW nabíjení stejnosměrným proudem, 10" centrální displej se zrcadlením smartphonu, 2 reproduktory, 16" ocelová kola s poklicemi a nemetalický žlutý lak.
Vyšší verze Techno stojí od 539 tisíc korun. Za tento čtyřicetitisícový příplatek je tu oproti základu navíc automatická klimatizace, volant potažený koženkou, bezklíčový přístup, couvací kamera, pádla pod volantem k úpravě intenzity rekuperace, funkce one pedal, zrcátka navíc elektricky sklopná, infotainment se službami Google včetně navigace, anténu ve tvaru ploutve či audio Arkamys se 6 reproduktory.
Pokročilé jízdní asistenty, jako sledování mrtvého úhlu, aktivní nouzové brzdění při couvání, hands-free parkovací asistent a přední a boční parkovací čidla jsou za příplatek 15 tisíc korun. Stejně stojí 18" kola, základní zůstávají 16" plechová, mají však odlišné poklice. Vyhřívané přední sedačky je také třeba přikoupit za 7500 korun a všechny tyto prvky jsou k mání jen k vyšší výbavě Techno.
Po technické stránce jsou obě verze stejné – mají elektromotor o 82 koních a 172 Nm, které stačí ke zrychlení na stovku za 12,1 s a maximálce 130 km/h. Baterie má 27,5 kWh využitelné kapacity a na rychlonabíječce ji nabijete z 15 na 80 % za 28 minut, samozřejmě v ideálních podmínkách. Renault slibuje spotřebu 12,3 kWh/100 km a dojezd až 263 kilometrů na jedno nabití.
Postaví se hlavně crossoverům
Takto nízkou cenu na českém trhu u „západních“ elektromobilů aby člověk pohledal. Nejblíž je asi Hyundai Inster, který se prodává po slevě za nejméně 550 tisíc korun. Výbava základní verze Smart je ovšem srovnatelná s twingem Techno a navíc obsahuje i adaptivní tempomat. Kromě toho je inster o 15 koní výkonnější a má o nezanedbatelných 14,5 kWh větší baterii, která se také rychleji nabíjí.
Druhým významným konkurentem je Leapmotor T03, jehož aktuální akční cena je 425 tisíc korun bez výkupního bonusu. Výbava je srovnatelná rovněž s twingem Techno, a to včetně jeho příplatkových jízdních asistentů – tedy totožná situace jako u Hyundai Inster. Leapmotor má také výkonnější elektromotor, 95 koní, a větší baterii, 37,3 kWh. Maximální nabíjecí výkon je nižší, 48 kW.
Důležitým konkurentem bude rovněž Dacia Spring, která ve své nové, čerstvě představené generaci bude s twingem sdílet techniku. Nebude tedy už crossoverem, alespoň ne tak výrazně. Klíčovou otázkou u něj je cena, která se po přesunu výroby do Evropy patrně zvedne ze současného základu 420 tisíc korun. Aktuální spring je s twingem srovnatelný v prostřední výbavě Expression, která stojí od 465 tisíc korun, má však 40kW nabíjení, baterii o pouhých 24,3 kWh a dojezd až 225 km.
zdroje: Renault, Hyundai, Leapmotor, Dacia | video: Marek Bednář/Auto.cz