Renault vyvíjí speciální armádní rafale. Poslouží k ovládání bezpilotních letadel a dronů
Nové armádní prototypy Renaultu využívají sériový základ, což může snížit náklady na výrobu i provoz. Po úpravách mají sloužit jako mobilní velitelská a průzkumná vozidla.
Renault má s armádní technikou výrazně delší historii, než si mnozí z nás myslí. Už za první světové války se zapojil do vojenské logistiky prostřednictvím pařížských taxíků z Marny, které v roce 1914 pomáhaly s přesunem vojáků na frontu. Ještě důležitější stopu ale zanechal tank Renault FT, nasazený v roce 1918. Tank s motorem vzadu a otočnou věží definoval koncepci, která se používá dodnes.
Ve vývoji pásových obrněných vozidel pokračoval i v meziválečném období, kdy navrhl například zásobovací tahač UE Chenillette, lehký tank R35 a průzkumné typy AMR a AMC. Po druhé světové válce se vojenská větev Renaultu přesunula hlavně ke kolovým, taktickým a obrněným vozidlům. A v této linii pokračuje také nyní
Veřejnosti představuje prototypy vycházející z užitkových modelů Trafic a Master a osobního Rafale, které naplno využívají svůj potenciál pro armádní účely. Jejich podobnost s běžnými verzemi není náhodná, protože mohou být sériově vyráběné, což snižuje náklady na výrobu. Po následné úpravě jsou použitelné jako mobilní velitelské středisko. Své přednosti dají najevo zejména během průzkumných operací, jako doprovod a dohled i při sledování civilních nebo rizikových míst. Tím velení usnadní rozhodování a zvýší celkovou agilitu mise.
Operátoři mohou s jejich pomocí ovládat bezpilotní letadla a drony. Jako mobilní velitelské centrum mohou být v kontaktu se všemi zapojenými složkami a koordinovat jejich úkony pomocí integrované techniky společnosti Thales. Využívaná komunikační platforma Combat Digital Platform a všechna kyberneticky bezpečná digitální řešení fungují na standardech ozbrojených sil.
Elektrifikovaná platforma přináší hybridní pohon s dlouhým dojezdem i diskrétním tichým pohybem. Ten se vzhledem k pohonu všech kol bude odehrávat zejména mimo zpevněné cesty, aby se dalo auto snadněji schovat. Výhodou elektrické platformy je možnost napájet externí zařízení.
Zdroj: Renault I Video: U.S. Army