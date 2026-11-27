Renault bude označovat díly s vysokým podílem recyklátu. První budou sedadla scenicu
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Recyklované materiály používají automobilky už dlouho, Renault začal u prvního clia v roce 1991. Nyní je chce zákazníkům také ukazovat pomocí značky Renative. První přijdou na řadu sedadla elektrického scenicu, jejichž látku tvoří z 98 procent recyklát.
Samotná značka Renative není nová. Renault pod ni od loňska sdružuje nabídku servisů z oběhového hospodářství, tedy více než dva tisíce položek od repasovaných dílů a opravených elektronických součástek po obnovené baterie a regenerované oleje. Repasovaný díl podle automobilky stojí v průměru o třicet procent méně než nový.
Nyní se značka rozšiřuje i do nových aut, kde posune svůj význam: nebude označovat druhý život součástky, ale recyklované suroviny použité už při výrobě. Neponese ji ale každý díl, v němž nějaký recyklát je. Renault chce vyzdvihnout jen ty, u nichž je jeho podíl výrazný. Jakou hranici musí díl splnit, však nezveřejnil.
Prvním modelem bude elektrický Scenic E-Tech ve výbavě Techno. Jeho nová sedadla využívají textilii, kterou z 98 procent tvoří recyklované materiály. Tento údaj se ovšem týká samotné textilie, nikoliv celého sedadla včetně konstrukce, výplní a mechanismů.
Vysoký podíl recyklátu přitom u scenicu není novinkou. Renault se recyklovanými potahy sedadel chlubí od uvedení modelu a na svých webech dodnes uvádí podle trhu a výbavy různá čísla: od nejméně 92 procent recyklovaných vláken až po sto procent. Nový je tedy hlavně způsob, jakým o recyklátu automobilka mluví. Poprvé ho vyznačí přímo v interiéru.
Sedadla přitom nejsou jedinou částí scenicu s vysokým podílem recyklátu. Konstrukce palubní desky obsahuje osmdesát procent recyklovaného polypropylenu a stropní čalounění tvoří z 99,5 procenta recyklované PET lahve. Označení Renative ale Renault zatím ohlásil jen u sedadel. Samotné procento tedy zřejmě není jediným kritériem. Automobilka mluví o sedadlech jako o „hmatatelném“ příkladu, a v tom bude nejspíš podstata: sedadlo zákazník vidí i cítí, nosnou konstrukci palubní desky schovanou pod obložením nikoli.
Podobné příklady najdeme i jinde v nabídce značky. Renault 5 E-Tech ve výbavách Techno, Iconic a Roland Garros používá textilie ze sta procent z recyklátu. U nového Clia Esprit Alpine pochází podle výrobce nejméně 33,9 procenta materiálů z cirkulární ekonomiky. Do tohoto čísla Renault vedle recyklátu počítá i odřezky, které se vracejí zpět do výroby. A panoramatická skleněná střecha Solarbay, nabízená například ve scenicu či rafalu, využívá více než padesát procent materiálů tohoto původu.
Proč s tím Renault přichází právě teď? Podle automobilky mohou materiály tvořit téměř polovinu uhlíkové stopy elektromobilu za celý jeho život, protože emise z provozu s elektrifikací klesají.
Svou roli hraje i Brusel. Od srpna platí nové evropské nařízení o vozidlech s ukončenou životností. Podle něj musí plasty v nových autech od září 2032 obsahovat nejméně patnáct procent recyklátu z použitých výrobků a od roku 2036 čtvrtinu. Nejméně pětina z toho má pocházet ze sešrotovaných aut nebo z dílů vyjmutých během provozu.
Renault u scenicu uvádí zhruba čtyřicet kilogramů recyklovaných plastů, tedy 17 procent. Přímo srovnávat to však nelze: automobilka počítá podle normy ISO 14021, která zahrnuje i průmyslový odpad, kdežto unijní cíl jen odpad spotřebitelský.
Po sedadlech scenicu by se Renative mohlo rozšířit na další plastové, hliníkové, ocelové či skleněné díly napříč modelovou řadou. Konkrétní termíny ani další modely Renault zatím neoznámil. Neuvedl ani, odkdy budou nová sedadla ve výbavě Techno k dispozici.
Zdroj: Renault