Renaultu ve výrobě pomáhá humanoid Calvin. Brzy se přidají stovky dalších
Humanoidní robot Calvin převáží v továrně v Douai pneumatiky pro elektromobily. Další náročné úkony by místo operátorů výroby mělo převzít 350 strojů nové generace. Automobilka cílí na nižší výrobní náklady a vyšší produktivitu.
Calvin je humanoidní robot vyvinutý francouzskou firmou Wandercraft. Její spolupráce se značkou Renault začala teprve v polovině minulého roku. Cílem bylo ulehčit operátorům ve výrobě od namáhavých a ergonomicky nevhodných úkolů a zvýšit produktivitu díky kratší době výroby.
Model Calvin-40 momentálně pracuje na výrobní lince v továrně v Douai. Přepravuje pneumatiky pro elektromobily Scenic a Renault 5, což je pro člověka namáhavá práce, ale pro stroj relativně snadný úkon.
Renault v rámci své konference futuREady před pár dny oznámil, že ke Calvinovi přibude v příštích 18 měsících dalších 350 humanoidů druhé generace. Automobilka experimentuje s jejich trénováním pomocí umělé inteligence. V případě Calvina šestiměsíční trénink umožnil provádět úkony až dvojnásobnou rychlostí. Renault by chtěl humanoidy trénovat pro porozumění prostředí, aby byli schopni samostatného pohybu a provádění zadaných úkonů.
Šéf průmyslu Thierry Charvet vidí také potenciální využití ve vysoce automatizované karosárně, kde se vyrábějí části podvozku a panely. „Nezajímá mě humanoidní robot, ale efektivní a nízkonákladová automatizační zařízení,“ prohlásil šéf dodavatelského řetězce. Konstrukce exoskeletonu Calvina je flexibilnější a stabilnější než robot na kolech. Zatím se však potýkají s těžkopádným pohybem.
Závan budoucnosti
V další fázi partnerství Renault Group a společnosti Wandercraft se firmy pokusí o industrializaci robotů a exoskeletů skupinou Renault Group s cílem snížit náklady díky automobilovým přístupům „design to cost“ a „scale to cost“. To pomůže společnosti Wandercraft uvést na trh svůj nový exoskelet Eve a využít nové obchodní příležitosti v oblasti robotiky.
Cílem Renaultu je především snížit výrobní náklady o 20 procent v průběhu příštích pěti let, protože se snaží omezit prostoje a spotřebu energie. Humanoid ve výrobě nejspíše pomůže spíše tomu prvnímu, do budoucna by však plně autonomní továrny mohly operovat potmě, pouze pomocí senzorů. To je však daleká budoucnost.
„Na finální montážní lince, kde se všechny díly montují do auta, nejsou žádní roboti, kteří by nahrazovali lidi, protože [jim chybí] rychlost a obratnost,“ vysvětluje momentální úroveň humanoidů Charvet. Na obavy z masového propouštění reagoval generální ředitel skupiny Renault François Provost, že se Renault mění a otevřeně o svých plánech mluví s odbory.
„Ano, měníme se (...) otevřeně informujeme naše odbory, je to dobrý způsob, jak se vyhnout náhlým velkým propouštěním. To je náš přístup,“ dodal k tématu potenciálního nahrazení zaměstnanců mechanizací. Tvrdí, že je Renault pionýrem nasazení humanoidů ve výrobě, a zatímco ostatní je pouze předvádějí na veletrzích, u nich již pilně pracují.
Zdroje: AutoExpress, WanderCraft