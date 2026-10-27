Reportáž z čínské továrny: Takhle vzniká něco mnohem většího než jen postrach Volkswagenu
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Čína nepředhání evropské automobilky, staví mnohem širší produkt kombinující fyzický svět, nenahmatatelnou AI a mix wow efektu s latentně děsivým dojmem. Auto už nestojí v centru pozornosti, je pouze jednou z mnoha odnoží ekosystému, stejně jako roboti, humanoidi, vznášedla nebo zemědělská technika. Alespoň takový obraz budoucnosti kreslí hostům týdne „otevřených dveří“ čínská automobilka Chery doma ve Wu-chu, odkud pochází i reportáž e15.
V hotelu Grand Square v centru Wu-chu je tento týden pořádně živo. Čínská automobilka Chery sem, do svého domovského města, pozvala přes dva tisíce zástupců médií, influencerů a obchodních partnerů z celého světa. Není to náhoda. Už od svého vzniku krátce před miléniem patří k těm čínským automobilkám, které se orientují na zahraniční trhy zdaleka nejvíce. Mezi asi 130 trhů patří mimochodem i Česko, kde byla dvojice značek Omoda a Jaecoo do září 11. nejprodávanější s 4127 zaregistrovanými vozy.
Ve Wu-chu, které je vzdálené asi pět hodin jízdy autem na západ od Šanghaje, dělá Chery něco jako den otevřených dveří, když provází hosty továrnami a odhaluje chystané novinky. Přístup k novým technologiím se může jen stěží více odlišovat od produktu tradičních automobilek včetně těch evropských. Aby ne, Chery oslaví 30. narozeniny teprve v lednu.
Nechlubí se silnějším motorem, lepším odpružením nebo výkonnějším softwarem. Auto prezentuje jen jako jednu z mnoha platforem, které mají sloužit uživatelům. Srdce budoucího produktu totiž netvoří naleštěný vůz se stádem koní pod kapotou, ale ekosystém, který slouží zákazníkovi jak ve fyzickém světě, tak v tom nenahmatatelném, zato všudypřítomném. Automobily, zemědělskou techniku, roboty, humanoidy a vznášedla tak propojuje neviditelná ruka umělé inteligence. Inovativní výrobky mají leccos společného: primárně elektrický pohon, plnou autonomii – tedy samostatný pohyb i „myšlení“ – a kombinaci wow efektu s latentně děsivým dojmem.
Opouštíme hotel u břehu Stříbřitého jezera a podél nejdelší řeky euroasijského kontinentu Jang-c’-ťiang se přesouváme do výrobního závodu Chery. Z linek zde sjíždí asi půl milionu vozů ročně, z toho 200 tisíc v podobě sad pro export a montáž v zahraničí, například jde o modely Tiggo 7 a 8. Ve svařovně působí jen necelá stovka dělníků, většinu práce zastávají roboty, typicky ty od japonské Yaskawy.
Chery prezentuje event jako „ekologicko-technologický, pro náš budoucí život“, do haly, kde probíhá finální montáž, se nicméně přesouváme spalovacími autobusy Yutongu a Toyoty. Mimochodem, téměř všechny loni prodané městské autobusy v Číně měly elektrický pohon. V případě meziměstských a dálkových byl elektrifikovaný asi každý třetí, říkají data Čínské asociace autoprůmyslu.
Hala umožňuje finální montáž modelů, které stojí na čtyřech různých platformách a využívají různé typy pohonu: spalovací, hybridní, plug-in hybridní nebo čistě elektrický. Vzniká zde Chery Fulwin (v překladu „vítr a mraky“) X3 Plus coby čistokrevný elektromobil, ale i Chery Fulwin X3L, který využívá benzínový motor jako generátor elektřiny pro elektromotory. Fotit zde není možné.
Podobně postupuje například i Škoda Auto v Mladé Boleslavi, kde vyrábí spalovací octavie na stejné lince s elektromobily Enyaq, Elroq a Peaq. Přednost dostávají v Česku i Číně ty vozy, o které je na trhu zrovna největší zájem. Podobně jako v mladoboleslavské hale M13 i tady vyrábí tempem zhruba jednoho vozu za minutu. Zde končí paralely k tradičnímu automotive, odteď jsou na místě spíše přirovnání k filmu Transformers.
Původně městský projekt automobilky Chery, který spoluvytvořil někdejší technický ředitel FAW-Volkswagen a dnešní šéf Chery Yie Tongui, totiž zdaleka nekončí výrobou aut. Budoucím holistickým produktem nemá být vůz, ale ekosystém – auto je jeho součástí stejně jako roboti a humanoidi (roboti připomínající lidi).
Dceřiná firma AiMOGA jich vyrábí několik typů, které mají plnit tři základní funkce: dodat běžným spotřebitelům emocionální podporu nebo jim sloužit jako domácí pomocníci, případně mají rozšířit kapacity veřejných policistů, zdravotníků, recepčních či průmyslu obecně.
Dobrou náladu má především u dětí a seniorů podporovat robotický pes Argos a chodící robot Mobo. Stejně jako další roboti využívají čínský jazykový model DeepSeek, případně vlastní CheryGPT, takže rozumí povelům v mluvené řeči a dokážou reagovat. Mobo zpívá, tancuje, Argos zase poslouchá povely.
Humanoidní policista R001 povely pro změnu rozdává, například uprostřed křižovatek. „Ve 30 čínských městech včetně Pekingu a Šanghaje už pomáhá s řízením dopravy v reálném provozu. Je napojený na policejní systémy, umí pokutovat řidiče za špatné parkování nebo cyklisty bez helmy. Budoucí generace se bude sama dobíjet,“ dozvídáme se v hale AiMOGA. Další verze převlečená do oděvu zdravotní sestry komunikuje jednak řečí, jednak chatovací aplikací na displeji.
„Co vás bolí?“ ptá se humanoid. „Krk,“ odpovídá host. „Do jaké míry zasahuje páteř?“ doptává se humanoid. „Nijak, bolí jen krk,“ dodává host. Kombinace AI jazykového modelu a fyzického humanoida by v nemocnici doprovodila pacienta na patřičné patro a oddělení, podobně jako roboty dopravují jídlo uvnitř hotelů už dnes. Jiný robot se relativně úspěšně pokouší o kouzla čínské kaligrafie – kreslí buď na zadání, jehož „naklikání“ zabere asi pět minut, nebo dle vlastní fantazie. Dobíjí se asi hodinu, dvě hodiny koná.
„Stále máme spoustu technických problémů k vyřešení. Humanoidi někdy padají, jindy nerozeznají prostředí nebo vás prostě při chůzi nestíhají a musíte čekat. Nejnáročnější výzvou je jejich mozek. Potrvá ještě mnoho let, než se přiblíží úrovni lidí,“ říká jeden z inženýrů robotů s lidskou tváří. „Pět až deset let to bude,“ odpovídá na doplňující otázku, co je to „mnoho let“ v čínském podání.
Chery nehraje v robotice první ligu ani zdaleka, vyspělejší konkurenci typu Boston Dynamics na první pohled nedohání ani vzdáleně. AiMOGA uvádí, že zatím prodala přes tři tisíce robotů do více než 60 zemí. Mnohem spíše než jako stroj na peníze ale evidentně slouží jako interní laboratoř a cesta k poznání budoucího produktu, jenž spojuje mobilitu, robotiku a umělou inteligenci. Zda bude stát na těchto základech budoucí byznysmodel automobilek, ukážou až příští roky a dekády. Evropské automobilky patrně nebudou těmi, které to zjistí jako první.
Autor: Jiří Liebreich, e15