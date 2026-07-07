Restomody zažívají boom. Movité ženy rády utrácejí za luxusní staré offroady
Kdo chce vyčnívat z davu, nemůže si pořídit obyčejný Mercedes G63 AMG. Movité americké ženy si oblíbily roztomilé historické offroady, které symbolizují dobrodružnou náturu a sebejistotu majitelek. Vzdát se vymožeností moderních vozů však nechtějí, což nahrává společnostem věnujícím se modernizaci takových aut.
Co mezi automobily považujeme za symbol vysokého statutu? Exkluzivní drahé automobily renomovaných značek to mají čím dál složitější kvůli rozšiřování technologií do levnějších aut. Rychlost sportovních aut začíná ztrácet na významu díky masovému rozšíření její dostupnosti rychlými elektroauty.
Minimálně jednu však po chvíli přemýšlení asi všichni objevíme. Je to vůz, který sama automobilka označuje za „Silnější než čas“. Je to vůz, který se za téměř půl století prodeje téměř nezměnil. Zejména za oceánem je obliba Mercedesu třídy G mezi movitými naprosto nepřekonatelná, což potvrzuje také zůstatková hodnota těchto aut. Lidsky řečeno je po nich na tamním trhu „hlad“.
A to se začíná projevovat také tím, že zákazníci a zejména zákaznice začínají koukat také po nabídce alternativních vozů. Americký deník The Wall Street Journal informuje o tom, že se zejména historické terénní modely stávají novým symbolem společenského postavení mezi movitými občany, a že tento trend udávají především ženy.
Odkazuje se na průzkum trhu s historickými vozidly, ve kterém lze pozorovat demografický posun zájmu od starších mužů hledajících muscle cars svého mládí k rostoucí popularitě klasických vozů s pohonem všech čtyř kol.
O modelech, jako jsou Ford Bronco, Land Rover Defender nebo postarší Jeepy Wrangler, píše server Autoblog.com jako o populárních autech vyhledávaných mezi ženskou populací. Důvodem má být touha po autentičnosti, robustnosti a ikonickém designu, který vynikne v záplavě moderních vozů bez charakteru.
Být viděn/a v klasickém Fordu Bronco, to vyjadřuje jisté módní prohlášení o sebejistotě majitelky, která žije bezstarostný a dobrodružný život. Jak ale jistě víte, zmíněné modely jsou z pohledu jízdního komfortu a vymožeností v kabině opravdu spartánsky vybavené, a právě zde tkví tajemství rozmachu tzv. restomodů.
Kupující sice chtějí navenek vyjadřovat dříve zmíněné vlastnosti, ovšem neobejdou se bez spolehlivosti a plynulosti moderních pohonů, komfortu moderního odpružení a výkonné klimatizace ani bez zrcadlení mobilního telefonu. Pod zrestaurovanou karoserií ikon 60. a 70. let se tak často skrývá moderní technika, což znamená investice klidně v řádech milionů korun.
Příkladem budiž nedávno prodaný Ford Bronco z roku 1971 restaurovaný v roce 2022 kalifornskou společností ICON 4x4. Ten se na aukčním portálu Bring a Trailer vydražil za neuvěřitelných čtvrt milionu dolarů (více než pět milionů korun).
Zvenku byl nalakován do krásné oranžové barvy, pod kapotou našel cestu pětilitrový osmiválec Coyote původem z novodobého Fordu Mustang ve spojení s pětistupňovou manuální převodovkou a samozřejmě nechyběla spousta moderní výbavy. Namátkou elektricky výsuvné boční nášlapy, vyhřívaná přední sedadla, LED světlomety, Bluetooth stereo a reproduktory Focal K2.
Jenom společnost ICON už takových přestaveb na bázi Fordu Bronco vytvořila stovku a některé kousky se na aukčních síních dokonce prodaly za ještě vyšší částky. Přitom za takovou sumu by se už i zmíněný Mercedes třídy G ve vrcholné motorizaci G63 AMG dal pořídit i zcela nový. Jenže takových je v Americe spousta.
Kdo se chce odlišit a udělat dojem, jezdí dnes na ranní kávu v klasickém Defenderu. Alespoň to naznačují trendy na trhu klasických vozidel za oceánem a ženy tak vlastnoručně mění definici toho, co je symbolem statusu. Dnes je to kouzlo spojení historie a charakteru s moderní technikou a komfortem.
Zdroje: The Wall Street Journal, AutoBlog, Bring a Trailer