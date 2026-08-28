Řetězec supermarketů zakázal elektromobilům střešní parkoviště. Důvody jsou dva
Řetězec Carrefour přistoupil k nečekanému kroku a zamezil elektromobilům vjezd na střešní parkoviště u téměř dvacítky svých prodejen. Oficiální zdůvodnění zní logicky, přesto rozhodnutí vyvolává debaty o tom, zda jde o reálnou bezpečnostní hrozbu, nebo o zbytečnou diskriminaci.
Na střešních parkovištích zhruba osmnácti poboček obchodního řetězce Carrefour v širším okolí Bruselu se objevil nový zákaz. Řidiči elektromobilů na nich už nezaparkují. Vedení firmy sice nechává klasické plochy před prodejnami přístupné bez omezení, nosné konstrukce na střechách starších budov ale prohlásilo za rizikové.
Mluvčí belgického Carrefouru vysvětlují opatření kombinací dvou zásadních faktorů. Prvním je čistá fyzika. Elektromobily jsou oproti spalovacím vozům výrazně těžší kvůli masivním akumulátorům. Zatímco běžný spalovací crossover váží kolem 1,6 tuny, jeho elektrický ekvivalent nezřídka překročí hranici 2,1 tuny.
Při nahromadění desítek takových vozidel na jednom místě podle statiků existuje teoretické riziko přetížení starších stropních desek, které byly dimenzovány na lehčí autopark minulých dekád.
Vyšší hmotnost a náročné hašení
Druhým důvodem je požární bezpečnost. Ačkoliv elektromobily hoří zřídka, případný požár je pro záchranáře noční můrou. U lithium-iontového akumulátoru může dojít k takzvanému termickému úniku – neřízené řetězové reakci, k jejímuž zchlazení jsou potřeba obrovské objemy vody.
Elektromobil je navíc často nutné na dlouhé hodiny zcela potopit do speciálního vodního kontejneru. Dostat takto těžkou záchranářskou techniku po úzkých a strmých střešních rampách je však v praxi neproveditelné.
Rozhodnutí obchodního giganta vyvolalo vlnu reakcí. Belgická asociace elektromobilů upozornila na zjevný paradox. Dnešní velká SUV se spalovacími motory váží stejně, nebo dokonce více než menší městské elektromobily typu Dacia Spring, které se pohybují kolem jedné tuny. Pokud je tedy hlavním problémem nosnost budovy, měla by podle něj platit striktní váhová hranice pro všechny bez ohledu na druh pohonu.
Carrefour oponuje, že hmotnostní limity pro vjezd už dávno platí a nový zákaz je cíleným preventivním krokem, který řeší specifickou kombinaci vysoké hmotnosti a extrémně složitého zásahu při požáru.
Zůstává otázkou, zda jde o ojedinělé opatření jednoho belgického řetězce, nebo o první vlaštovku nového trendu, který přiměje provozovatele starších garáží napříč Evropou přehodnotit limity moderního autoparku.
Zdroje: Auto Bild, Caradisiac, Gocar.be, Het Laatste Nieuws, La Libre, RTL Info, Selectra, VRT NWS