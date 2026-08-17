Revoluční BMW iX3 ve videu Martina Vaculíka: Začíná pohřeb spalovacích aut?
Kdo kouká na televizní Svět motorů, viděl recenzi na BMW iX3 už na jaře. Nyní vám přinášíme její dlouhou verzi. Řeč bude o konstrukci, jízdních vlastnostech, ale i výrobních úsporách.
SUV BMW iX3 bylo prvním představeným modelem z řady Neue Klasse. Dnes už známe jak základní nízkou i3 šokující dojezdem dle WLTP až 912 km, tak velké iX5, jehož trakční akumulátor má rekordní kapacitu 141 kWh.
I dnes testovaný model má velkou baterku – využitelná kapacita je celých 108,7 kWh, a když narazíte na dost silnou nabíječku, dokáže přijímat výkon až 400 kW. Nabíjení z 10 na 80 % za 21 minut zdánlivě nevypadá jako nic skvělého, ale musíte vzít v potaz velikost té baterie.
U auta, které má při předpisové sto třicítce letní dojezd přes 450 km i čistě po dálnici, však už nabíjecí výkony zajímají jen malou část reálných uživatelů, protože prostě většinou vystačí s domácím nabíjením.
Vzhledem k velikosti akumulátoru cena 1.725.100 Kč, což byl v době testu základ za model 50 xDrive, vlastně vůbec neodpovídá prémiovosti vozu. Však také ve videu uvidíte, že aby výrobce dokázal vyrobit elektrickou čtyřkolku s takovými parametry za takové peníze, neubránil se některým úsporám. Kdo bude hledat luxus, pokročí v nabídce k iX5.
Recenze takového auta by mohla mít dvě hodiny, a stejně by člověk neřekl vše. Zaměřil jsem se na to nejdůležitější. Co pro mě osobně bylo největší překvapení? Dovolím si jmenovat tři věci.
Za prvé Panoramic iDrive, tedy panoramatický displej pod čelním sklem. Na fotkách a při statických prezentacích jsem to považoval za další blbost k zaujmutí zákazníků, kteří už nevědí coby. Při reálném soužití jsem však byl z možnosti navolit si požadované údaje pod čelní sklo do nejvzdálenějšího místa interiéru naprosto nadšený. Je mi 45 a zcela úměrně tomuto věku začínám trpět takzvanou vetchozrakostí – ztrátou pružnosti rohovky. Přeostřit z vozovky na displej v autě mi dělá čím dál větší problém. Takže i jenom když chci vědět, kolik je hodin, tak při tradičním umístění tohoto údaje někde v rohu displeje na středové konzole to prostě bolí. Často tuto hodnotu ani nenajdu. Displej pod čelním sklem bych ve svém dalším autě opravdu chtěl – to je poprvé, co to o nějakém displeji v autě říkám.
Za druhé pozice sezení. Strukturní baterka, v níž jsou jenom články a která zároveň slouží místo podlahy vozidla, ušetřila cenné centimetry. Vpředu i vzadu se sedí komfortně s nohama směřujícíma dolů, kdy se hmotnost i vyšších postav rozprostírá na celé stehno. Vůbec nepoznáte, že nenastupujete do klasického spalovacího vozu. BMW iX3 je v tomto o parník lepší než Audi Q6 a další modely na platformě Audi Premium Platform Electric. Je to důkaz, jak rychle jde v této oblasti vývoj – jak strašně moc dělá i pouhý rok v představení modelu.
A za třetí – teď se budete smát – absence nevyčistitelného prostoru vedle předních sedaček. Naprostá většina aut na trhu má mezi boky předních sedadel a obklady prahů tenkou škvírku, kam pořád něco padá. Po roce soužití s autem tam téměř vzniká nový život, a kdo si nepořídí extra úzkou hubici k vysavači nebo to neřeší stlačeným vzduchem, nemá šanci to vyčistit. BMW zde má široký prostor, který všech drobků, lupů, vlasů a jiných odporností, co se v autech pořád nějak tvoří, zbavíte i běžným vysavačem na benzince.
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