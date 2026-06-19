Řidiči přechytračují kamery hlídající pozornost. Stačí plastová hlavička
Řidiči přechytračují bezpečnostní systémy nečekaně primitivním způsobem. Inženýři vyvíjejí sofistikované kamery, ale k oklamání stačí i levná plastová miniatura hlavy.
Automobilka Tesla už delší dobu bojuje s tím, že lidé za volantem jejího systému autonomního řízení FSD dělají všechno možné, jen ne to, co mají – tedy sledování silnice. Aby tomu automobilka zamezila, nasadila do interiérů malou kameru nad zpětným zrcátkem. Ta má jediný úkol: neustále skenovat oči a polohu hlavy šoféra.
Jakmile se podíváte do telefonu nebo vám spadnou víčka, auto spustí varovný povyk, a pokud neposlechnete, zpomalí a autopilota deaktivuje. Podobná hlídací kamera bude ostatně od července povinná i ve všech evropských osobních autech.
Jenže lidská vynalézavost nezná mezí. Řidiči v Číně zjistili, že tato technická novinka má trhlinu. Přímo před objektiv kamery začali montovat malé plastové hlavy na stopce. Kamera pak namísto skutečného člověka celou dobu zabírá statický obličej z plastu, který poslušně zírá dopředu. Systém vyhodnotí situaci jako naprosto vzornou a řidič si může dělat, co se mu zlíbí.
Všichni se teď opičí
Zpočátku šlo o ojedinělé experimenty, ale během několika měsíců se z tohoto triku stal masivní virální trend a výnosný byznys. Na čínských e-commerce platformách se doslova roztrhl pytel s prodejci, kteří tyto miniatury nabízejí. Stojí pár stovek a lze si vybrat z různých motivů. Velké popularitě se těší zejména zmenšená hlava herce Dwaynea Johnsona nebo známých fotbalových hvězd.
Na sociálních sítích se vyrojila vlna videí, kde se řidiči svým hazardem otevřeně chlubí. V jednom z nejpopulárnějších příspěvků ukazuje čínský šofér přesný návod na kalibraci. Tvrdí, že klíčem k úspěchu je velikost zhruba pingpongového míčku. Cokoli menšího by prý kamera nedokázala správně zaostřit. V navazujících záběrech pak demonstruje „úspěch“ v praxi: zatímco vůz uhání po dálnici rychlostí sto kilometrů za hodinu, on sám klidně sedí s mobilem v ruce a oběma rukama louská slunečnicová semínka.
Tento bizarní podvod okamžitě vyvolal ostrou vlnu kritiky ze strany expertů z oboru. Poukazují na to, že systém Tesly sice využívá pokročilou umělou inteligenci, ale chybí mu naprosto základní funkce, kterou dnes disponuje i průměrný chytrý telefon – takzvaná detekce živé tváře. Pokud dokáže systém za desítky tisíc dolarů oklamat statický kousek plastu, nebo dokonce jen 3D tištěný obrázek, který z různých úhlů mění výraz, je v softwaru hluboká chyba.
„Každý, kdo si instaluje falešnou hlavu k obejití kontroly, hazarduje se životem svým i ostatních. Dokud nejsou auta plně autonomní, člověk je ten hlavní bezpečnostní systém. A to plastová hlavička za pár stovek nenahradí,“ píše se v komentáři na čínském technologickém portálu Sina News. Tesla stále disponuje pouze asistenčním systémem druhé úrovně, nikoli plnohodnotnou autonomií, takže vyžaduje pozornost řidiče.
Nekonečná hra na kočku a myš
Automobilový svět se tak ocitá v dobře známé smyčce. Když automobilky před lety zavedly detekci rukou na volantu, řidiči začali do věnce volantu strkat pomeranče, tenisáky nebo speciální magnety. A když Tesla přešla na sofistikovanější optické sledování obličeje, stačilo pár měsíců, aby internet našel ještě absurdnější protizbraň.
Pro výrobce to znamená jediné – budou muset své kamerové systémy vylepšit. Příští verze softwaru už tak pravděpodobně nebudou sledovat jen to, zda jsou oči nasměrované dopředu, ale budou muset analyzovat mikropohyby lidské tváře, mrkání nebo dynamiku dýchání.
S blížícím se červencovým termínem, odkdy Evropská unie nekompromisně nařizuje pokročilé monitorování pozornosti pro všechny nově registrované vozy, se současné softwarové slabiny stávají noční můrou nejen pro Teslu, ale i pro regulátory.
Zdroje: Auto Bild, Baidu, Fast Technology, Sina News, Weibo, X