Řidičsky zaměřené vozy Rolls-Royce Black Badge slaví 10 let
Že je Rolls-Royce jen pro aristokraty a extrémně zámožné zákazníky, kteří vyžadují elegantní luxus? Black Badge už 10 let ukazuje, že tomu tak není. Mladých zákazníků značky přibývá a rebelství temné verze je přitahuje.
Britský výrobce byl vždy synonymem pro opulentní luxus, eleganci, mistrné zpracování a špičkovou techniku. Zároveň se však zakladatelé značky vyznačovali individualismem, rebelstvím a vzdorem ke konvencím.
V průběhu historie se tu a tam tento rebelský přístup objevil. Poprvé to byl automobil vyrobený na zakázku pro kanadského finančníka Rolls-Royce of America J. E. Aldreda v roce 1928. Model 20hp Brewster Brougham si Aldred specifikoval místo typického chromu s černou soškou Spirit of Ecstasy a černou mřížkou chladiče. Odrážel tím vkus tehdejší nové kosmopolitní generace.
Rolls-Royce 20 H.P. Brewster Brougham (1928) |
Ještě silněji můžeme počátky ducha Black Badge pozorovat u auta samotného Johna Lennona. V roce 1964 vydal s Beatles album A Hard Day’s Night, které upevnilo její status jako nejslavnější kapely na světě. Na konci téhož roku Lennon úspěch oslavil a objednal si model Rolls-Royce Phantom V.
Svůj Phantom V chtěl kompletně černý, i když mřížku chladiče Pantheon a sošku Spirit of Ecstasy přeci jen nechal chromové. Vůz byl vybavený také tmavými reflexními skly, což o rok později vysvětlil v rozhovoru pro Rolling Stone: „Je to pro případ, když se vracíte domů pozdě. Pokud je při návratu domů denní světlo, uvnitř vozu je stále tma. Stačí zavřít všechna okna a jste stále v klubu.“
Už tehdy se rebelsky černý phantom stal symbolem nepřeberných možností individualizace vozů Rolls-Royce. Dnes je právě tento jedinečný vůz považován za nejvýznamnějšího duchovního předka linie vozů Black Badge.
Novodobá historie
Tu lépe známe především z moderních modelů. Rolls-Royce Motor Cars slaví 10 let existence verzí Black Badge od jejich debutu v roce 2016. Na autosalonu v Ženevě se tehdy představily hned dva modely navržené pro novou generaci zákazníků, kteří žádali temnější, na míru šité a výkonnější vozy.
Black Badge se představil na čtyřdveřovém modelu Ghost a dvoudveřovém kupé Wraith. Pohodlný přístup na zadní sedačky ghostu zajišťují sebevražedné dveře, které se pro značku typicky otevírají proti směru jízdy. Stejně se otevírají velké dveře modelu Wraith
Právě ten byl modelem zaměřeným na zákazníky, kteří chtějí sami řídit, avšak ve stejném luxusu, jako když sedí na zadních sedačkách čtyřdveřových modelů. Dynamický záměr vozů Black Badge model Wraith potvrdil také svým zařazením mezi jeden z pěti nejrychlejších silničních vozů na Festivalu rychlosti v anglickém Goodwoodu.
Svou rychlostí na promočeném povrchu legendární tratě v roce 2016 tím překonal nejeden sportovní vůz s motorem uprostřed a dokázal, že Black Badge není jen vzhledový balíček, nýbrž má také skutečnou dynamickou podstatu. Úspěch alter ega značky pokračoval a označení Black Badge se rozšířilo také na kabriolet Dawn v roce 2017 a populární SUV Cullinan o dva roky později.
Přestože původně byly vozy dodávány v tmavých barvách, zákazníci si přáli jejich individualizaci a objednávali zářivé barvy. Rolls-Royce nabízí zákazníkům 44.000 předdefinovaných barev; pokud si zákazník ani tak nevybere, není problém namíchat jakoukoli jinou barvu.
Rolls-Royce Black Badge Neon Night |
Nezávisle na barvě exteriéru Black Badge vždy poznáte. Původně chromové prvky totiž nejsou jen černě lakované, nýbrž inženýři do tradičního procesu chromování zavedli speciální chromový elektrolyt, který se nanáší společně s nerezovým substrátem a ztmavuje povrch.
Jeho konečná tloušťka je pouhý jeden mikrometr – asi jedna setina šířky lidského vlasu. Každá z takto zbarvených součástí je následně ručně precizně vyleštěna, aby dosáhla zrcadlově černého chromového povrchu. Vozy Black Badge se dále pyšní speciálním vzhledem disků kol a znakem nekonečna.
Symbol symbolizuje zdánlivě nekonečný příval síly, který dodávají motory V12 vyladěné pro řadu Black Badge. Zároveň vzdává hold odvážnému duchu Sira Malcolma Campbella, který ve 30. letech dosáhl s hydroplánem Blue Bird K3 rekordní rychlosti 130 mil za hodinu. Hydroplán poháněl motor Rolls-Royce.
Kromě vzhledových doplňků mají modely Black Badge také speciálně laděné motory s vyšším výkonem i točivým momentem a jinak kalibrované převodovky. Už z továrny disponují nižším podvozkem, který je zároveň zesílený a tužší pro lepší jízdní vlastnosti. Zároveň se na vozy Black Badge montuje specifický, méně utlumený výfukový systém.
Módní ikona
Black Badge nastavil odvážný vzor pro moderní superluxus, který se odráží v celém odvětví. Nyní slaví 10 let od svého vzniku a současně je nabízen u modelů Ghost, Cullinan i plně elektrického modelu Spectre. Black Badge za uplynulou dekádu inspiroval také zakázkové projekty v oblasti her, tenisek a street artu.
„Od samého počátku byla řada Black Badge vytvořena s cílem přivítat do rodiny Rolls-Royce novou generaci zákazníků: jedince, kteří svůj úspěch vyjadřují bez omluv a s přesvědčením. (...) Black Badge vytvořil estetický a zážitkový vzor, který se odráží v celém luxusním sektoru,“ komentoval úspěchy Chris Brownridge, generální ředitel Rolls-Royce Motor Cars.
Za uplynulých 10 let spolupracovali zákazníci přímo s designéry, inženýry a řemeslníky značky, aby promítli své vlastní představy, sběratelství a znalectví do automobilů Black Badge. Tento duch se rozšířil i do sběratelských předmětů značky, kde jsou nyní k dispozici stolní soška Cameo a zavazadla Rolls-Royce ve stejném subverzivním provedení.
Automobilka plánuje v druhé dekádě existence vozů Black Badge pokračovat v plnění těch nejbláznivějších přání svých zákazníků. Rolls-Royce bude na zvyšující se poptávku po individualitě reagovat rozšířením portfolia, které ještě více umocní zážitek z Black Badge pro ty, kteří i nadále utvářejí luxus podle svých vlastních představ. Co přesně rozšíření portfolia znamená, zatím automobilka nespecifikovala.
Zdroj: Rolls-Royce