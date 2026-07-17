Řídili jsme Denzu Bao 5. Stojí na rámu, ale jezdí skoro jako samonoska
Jestli existuje reálná šance, aby se Denze Bao 5 podařilo konkurovat land cruiseru či defenderu, jsem dostal příležitost krátce vyzkoušet na silnicích v okolí britského Goodwoodu.
„Zákazníci prémiových značek v Evropě milují SUV,“ říká Stella Li, viceprezidentka čínské automobilky BYD. A právě proto značka Denza, která pod křídla BYDu patří, na goodwoodském Festivalu rychlosti nepředstavila jen supersport Z, ale také SUV jménem Bao 5.
Tenhle název vám už možná leccos řekne – jde o evropskou verzi modelu Fangchengbao Bao 5, známého také pod jménem Leopard 5. Všechno je to jedno a totéž auto – plug-in hybridní SUV, které se snaží být prémiové svou výbavou, výkonem i technikou. Automobilka s ním nemá malé ambice – chce vzít část zákazníků Land Roveru Defender či Toyotě Land Cruiser.
Teoreticky novinku již představil kolega před několika dny, takže jaké komfortní prvky nabízí, nebudu opakovat. Vyzdvihnu jen vyhřívané a ventilované sedačky i na zadní nápravě nebo kompresorovou chladničku v loketní opěrce mezi předními sedadly, která může být i mrazákem – dá se jí nastavit teplota i pod nulu.
Že drtivá většina těch evropských zákazníků prémiovek, o nichž mluvila Stella Li, kupuje auta se samonosnou karoserií, se ale možná ztratilo v překladu. Bao 5 má totiž rámovou konstrukci. Přesto ho neodsuzujme předem, i auta na rámu umí být velmi pohodlná. Jen v takovém případě bývají taky pořádně drahá.
Uzávěrky? Zapomeňte
Než se ale pustím do ježdění, musím uvést na pravou míru techniku. Svou rámovou konstrukci, kterou využívá i pick-up BYD Shark, automobilka nazývá DMO. Spalovací patnáctistovka (omlouvám se za omyl ve videu, není to dvoulitr) uložená podélně před přední nápravou slouží výhradně pro výrobu elektřiny a kola pohání dvojice elektromotorů.
Jde tedy spíš o EREV, elektromobil s prodlouženým dojezdem, než o plug-in hybrid, jak si ho představujeme v Evropě. Ten dojezd je ovšem prodloužený opravdu masivně – na 31,8kWh baterii vůz ujede asi 90 km a patnáctistovka dokáže vytvořit dostatek elektřiny na dalších 745 km, má-li plnou nádrž benzinu.
Elektromotor na přední nápravě nabízí 272 koní, ten vzadu 388 koní, budeme-li automobilce věřit, a kombinovaný výkon je 544 koní (400 kW) a 760 Nm. Na každé nápravě je tedy jen jeden elektromotor, takže původní zprávy o tom, že bao 5 má uzávěrky nápravových diferenciálů, by dávaly smysl. Nejde však o skutečné „špéry“, nýbrž o elektronickou simulaci, která využívá brzd.
Podobně režim 4L ve všech ostatních offroadech znamená redukční převod, tedy druhou sadu ozubených kol v přídavné převodovce. V bau 5 však nikoliv, na obou nápravách je jen jednostupňový reduktor a zapnete-li režim 4L, vůz se jen chová tak, jako by měl zařazenou redukci.
Tato řešení jsou samozřejmě levnější a druhou výhodou je, že jejich aktivace je okamžitá, protože není nutné fyzicky hýbat žádnými částmi převodovek a diferenciálů. Jestli budou i stejně dobře fungovat, to budu muset vyzkoušet při týdenním testu, až – a pokud – se mi bao 5 dostane do rukou v Česku. V jižní Anglii jsme jezdili jen po asfaltu.
Pohodlím překvapila
Už ale šplhám za volant, samozřejmě na špatné straně – jezdí tu auta v britské specifikaci, tedy s volantem vpravo. Na kvalitu materiálů to nemá vliv a ty jsou tu poměrně dobré – na první, rychlý dojem. Madla na koncích palubní desky jsou sice umístěna oproti běžnějším A-sloupkům trochu méně prakticky, ale působí velmi bytelně, stejně jako výsuvné nášlapy.
Líbí se mi také velké množství tlačítek na středovém tunelu i na volantu či klasické páčky pod volantem. Centrální displej má ovšem stejný problém s přehledností jako v BYDech prodávaných u nás a to, že ho zde musím obsluhovat levou rukou, mu rozhodně nepřidává – ale sám za to pochopitelně nemůže.
Provoz je v okolí kvůli festivalu hustý a silnice jsou velmi úzké – většinou tak akorát na dvě auta důstojné velikosti, kterým bao 5 rozhodně je. S autobusem nebo kamionem je to občas dost natěsno, a sem tam se ještě silnice zúží o půlku až dvě třetiny jízdního pruhu a musíme si s protijedoucím různě dávat přednost.
Na to, abych se při řízení zrcadlově přeorientoval a místo instinktivně doprava uhýbal doleva, tedy mám jen okamžiky. Navzdory tomu všemu se však rozměry bao 5 na silnici odhadují relativně dobře a do problémů se nedostáváme.
Místní silnice mají kromě těsné šířky taky povrch v dost diskutabilním stavu. Představte si zapadlou okresku na českém venkově a budete mít zhruba představu, jak to tu na některých místech vypadá. Netuším, zda to je náhoda nebo záměr, ale bao 5 zde prokázalo až překvapivě dobrý komfort i jistotu na nerovnostech.
Kde je důvod? Obě jeho nápravy mají lichoběžníkové zavěšení. Vzadu je dolní rameno poměrně masivní a horní není kolmé ke směru jízdy, nýbrž šikmé. Také je v testované verzi Ultimate vybaveno odpružením DiSus-P, aktivním hydraulickým odpružením, které umožňuje ovládat tuhost i světlou výšku u každého kola nezávisle na ostatních.
Vůz umí měnit světlou výšku v rozsahu 140 mm, což je u offroadu užitečná funkce, ale s jízdním pohodlím tolik nesouvisí. U něj jde víc právě o ovládání tuhosti jednotlivých tlumičů v závislosti na jízdní situaci či aktivně potlačovat boční náklony. Je jím vybaven i offroad Yangwang U8; je to v podstatě to nejlepší, co BYD dokáže nabídnout.
V jízdním komfortu to je jednoznačně znát. Jistý třes, vlastní autům se žebřinovým rámem, tu samozřejmě nechybí, ovšem díky konstrukci náprav i chytrému odpružení se ho podařilo potlačit nadprůměrně dobře. V té hrstce situací, do nichž jsem se dokázal dostat – chyběly třeba dlažební kostky nebo dálnice, stejně jako terén – jsem tak měl za volantem až překvapivě dobrou jistotu. Zmiňuje-li automobilka land cruiser či defender, tak v jízdním komfortu na asfaltu je bao 5 rozhodně blíž tomu defenderu.
Opravdu přes 500 koní?
Konečně, dynamika. Hodně přes pět stovek koní by mělo být znát, i když má bao 5 ve verzi Ultimate pohotovostní hmotnost přes tři tuny, konkrétně 3035 kg. Také zrychlení na stovku 5 sekund je na papíře působivé. Takže – jede opravdu tak, jak slibují technická data?
Upřímně, pomalé to auto rozhodně není, ale že bych mu věřil tak obrovský výkon, to si nejsem jist. Na rozdíl od Denzy Z totiž v těchto sférách srovnání mám; Lexus LX 700h sice váží o tři metráky méně, ale taky je o 90 koní slabší. Působil mnohem, mnohem rychlejší. Poměr výkonu ku hmotnosti přitom mají na papíře oba vozy velmi podobný, dokonce je u lexusu trochu horší – 172 koní na tunu vs. 179 k/t u baa 5.
Pocitem si však nenechme dojmy z baa 5 zkazit, v rámci týdenního testu se na něj zaměříme důkladněji. Přiznám se, těším se na něj – mám rád velká a schopná auta a Denza Bao 5 k nim, soudě zatím z prvních jízdních dojmů, které trvaly trestuhodně krátkou čtvrthodinu, dost pravděpodobně bude patřit.
Denza Bao 5: Technické údaje
|Pohon
|zážehový přeplňovaný čtyřválec, řadový, 1497 cm³; plus 2x synchronní elektromotor
|Uspořádání pohonu
|spalovací motor vpředu podélně; 1x elektromotor na každé nápravě (pohon všech kol)
|Celkový systémový výkon
|400 kW
|Výkon elektromotorů
|200 kW vpředu, 285 kW vzadu
|Zrychlení 0–100 km/h
|5,0 sekundy
|Maximální rychlost
|180 km/h
|Využitelná kapacita akumulátoru
|31,8 kWh
|Čistě elektrický dojezd
|90 km (WLTP)
|Emise CO₂
|30 g/km
|Odhadovaná cena
|cca od 2.100.000 Kč (v přepočtu z liber)
Zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz, Denza