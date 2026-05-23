Řídili jsme nejdrsnější čínský offroad. Umí plavat a přežije pád stromu
Yangwang U8 je uvnitř hlavně luxusní a má třikrát víc výkonu než reálně potřebuje. Za jeho volantem jsem však v Číně zkoumal hlavně schopnosti v terénu a potěšily mě řidičem ovládané uzávěrky diferenciálů.
Velké a luxusní SUV Yangwang U8 bylo donedávna nejdražším elektromobilem v Číně se základní cenou 3,2 milionu korun. Loni ho překonal supersport Yangwang U9, ovšem na schopnostech U8 to nic neubralo. O tom, že umí plavat a že přežije pád stromu, jste si u nás už mohli přečíst. Nyní jsem se ovšem dostal i za jeho volant.
Čínská automobilka BYD, pod niž značka Yangwang patří, totiž přichystala kromě promočeného okruhového odpoledne taky jízdy v terénu, kam samozřejmě vzala svou nejlepší techniku. A aby v blátě nenechala nic náhodě, obula ji na prověřené bf goodriche All-Terrain T/A K02.
V případě U8 se skutečně nemá za co stydět. Pod kapotou je sice jen dvoulitrový čtyřválec, ale ten nepohání kola. Slouží jen jako generátor, aby vůz mohl dojet až tisíc kilometrů na jedno natankování a nabití 49kWh baterie. (Na samotnou baterii ujede odhadem 145 km dle WLTP.)
O pohon se starají čtyři elektromotory, každý o výkonu 299 koní a každý pro jedno kolo. To dohromady dává 1196 koní. BYD tak slibuje zrychlení na stovku za 3,6 sekundy. V terénu však je něco takového k ničemu, tam se spíš hodí uzávěrky předního i zadního diferenciálu.
Je to vážně špéra?
Stačí zapnout některý z několika offroadových režimů a na centrálním displeji se objeví obrázek autíčka se zámečky u náprav. Klepněte na ně a vůz chvíli pracuje, načež zámeček zezelená a displej napíše, že diferenciál je uzamčen.
Protože ale každé kolo má vlastní elektromotor (a navíc se mohou točit proti sobě při otáčení na místě jako tank), tradiční diferenciál s uzávěrkou by tu nemusel být potřeba. Automobilka také v minulosti vágně uvedla, že tu není nic mechanického; na čerstvé vyjádření na konkrétní dotaz marně čekáme už pár týdnů.
Proč mi o ně jde? Ono se to totiž chová tak trochu jako mechanický otevřený diferenciál s pevnou uzávěrkou. (Možnost otáčení kol proti sobě otevřený diferenciál nabízí, schopnost otočení jako tank tu nehraje roli.) Zkoušel jsem uzávěrku totiž aktivovat a deaktivovat víckrát a pokaždé to trvalo jinak dlouho. Nikdy to nebylo okamžité – to bych čekal v případě ryze elektronického řešení – a někdy to trvalo dvě, někdy čtyři sekundy.
Elektronická simulace – tedy že elektromotory „jen“ otáčí levým i pravým kolem jedné nápravy totožně – je samozřejmě jednodušší řešení, máte-li k dispozici čtyři elektromotory. Obojí by v terénu mělo fungovat stejně, je-li to udělané pořádně. A pořád jsme v Číně, takže tu klidně může být i simulace různé prodlevy aktivace na displeji.
Ať je to jakkoliv, reálné fungování zkouším na bagrem vytvořeném offroadovém polygonu s hlubokými jámami a vysokými hrboly, určenými k testování zkřižitelnosti náprav. Je to prostě louka, do které vykopali pár děr a na kterou navršili pár hromad – ale jak záhy zjistím, U8 tyhle překážky prověří celkem důkladně. Den předtím totiž pršelo a kromě děr tu je taky neskutečné množství bláta.
Ztráta trakce protilehlých kol je pro řadu systémů 4×4 problémem, na který leckdy překvapivě nestačí ani moderní systémy kontroly trakce či ESP. Řeší ho právě uzávěrka diferenciálu, která nedovolí odlehčenému kolu s menší trakcí se protáčet. (Do detailů různých simulací a samosvorných diferenciálů nyní netřeba zabíhat.)
U8 v režimu pro bláto mocně protáčí odlehčená kola, ale ve výsledku připravenou trasu projet dokáže. Při druhém průjezdu to zkouším s aktivní zadní „uzávěrkou“. Klouže to pořád, to ale s tím, po čem jezdím, není žádné překvapení – ovšem trasu projíždím přeci jen o něco snáz.
Yangwang U8 se chlubí taky aktivním podvozkem DiSus-P, který ovšem není vzduchový, nýbrž hydraulický. Umí upravovat světlou výšku na jednotlivých kolech, takže třeba pro camping automaticky vůz vyrovná, aby se ve střešním stanu lépe spalo. Pro náš účel se však hodí možnost zvýšení světlé výšky až o 15 cm oproti standardu.
Na jakou hodnotu, je ale otázka. BYD tvrdí, že maximum je 43,5 cm, já se přiznám, že takhle extrémnímu číslu nevěřím. Bohužel jsem po ruce neměl metr, abych to ověřil, ale pod dolními rameny zavěšení zadních kol taková výška není stoprocentně a pod středy náprav taky takhle velký prostor neodhaduji.
Že je zvýšení skutečně výrazné, však dokazuje celkem jasně viditelný pozitivní odklon předních kol, který připomene nenaloženou tatrovku. (Kyvné polonápravy jako ona však U8 samozřejmě nemá.) A jestli to skutečně je nebo není 43 centimetrů, je vlastně skoro jedno – ta výška je skutečně velkorysá a vedle defenderu, který vidím jako hlavního konkurenta, se U8 rozhodně neztratí.
Opravdu pluje
Organizátoři akce neshazovali na U8 stromy, ale jednu z extrémních funkcí přeci jen ukázali – nouzová plavba. Zakusili jsme ji na vlastní kůži – nasedli jsme do auta a řidič vjel do bazénu s hloubkou zhruba metr padesát. Brodivost U8 je s hodnotou rovný metr už tak působivá, v takhle hluboké vodě ale prostě začne plavat.
Vůz zavře vnější okna a otevře prosklenou střechu coby nouzový východ. Kola v nastavení podvozku do nejvyšší světlé výšky používá k pohonu. Hýbe se velmi pomalu, do 3 km/h, ale hýbe se. A dovnitř opravdu nenatekla žádná voda, koberec byl suchý (resp. byl by suchý, kdyby nepršelo a nenanosili jsme dovnitř vodu na botech), jen ze dveří crčely proudy vody až nečekaně dlouho.
Automobilka uvádí, že vůz dokáže plout půl hodiny, zároveň ale říká, že nejde o funkci na hraní, nýbrž do extrémních situací, jako jsou povodně. A že po plavbě je nutné navštívit servis pro důkladnou kontrolu. Auto, v němž jsme tuhle funkci zakusili, se plavilo vždycky tak pět minut na druhý konec bazénu a zpátky a pak zas pár minut stálo. Ale dělalo to pořád dokola.
Jakkoliv je tahle schopnost působivá (zejména zevnitř, kdy sedíte v autě a díváte se na kapotu, jak je zanořená do vody, a na víry, které vytvářejí točící se kola), nemůžu si tady odpustit jednu poznámku. BYD tvrdí, že v edici Off-road Master je brodivost 1,4 metru díky zvýšenému sání, tzv. šnorchlu.
Jenže v tak hluboké vodě už začne minimálně zadní náprava dávno plavat; při zkoušce plavby byla hladina vody jen kousek nad podběhy zadních kol, které jsou i v nejvyšším nastavení podvozku rozhodně níž než 1,4 metru. Tady to asi bude podobně jako s tou více než čtyřiceticentimetrovou světlou výškou.
Asfalt? Smůla
Bohužel, U8 jsem nevyzkoušel na silnici; obecně jsem za jejím volantem strávil možná deset minut a už musel uvolnit toto místo kolegovi. Stihl jsem si jen všimnout, že na A-sloupku řidiče chybí madlo k usnadnění nastupování, které jinak všichni ostatní členové osádky k dispozici mají, a že se vyhřívání i ventilace zadních sedaček ovládá přes dotykový displej zezadu středové konzole.
Tenhle offroad má, je-li správně vybaven, taky na střeše box s vlastním dronem. A ten jsme bohužel neviděli. Automobilka nám ho chtěla ukázat při okruhovém půldni, jenže pršelo, a tak to nešlo. Proč nám ho neukázala druhý den na offroadu, kdy už bylo hezky? Údajně proto, že se na offroadový polygon (ten byl zhruba hodinu jízdy od Čeng-čou) nedovezl ovladač k letu dronu potřebný. Pominu, proč není ten ovladač nedílnou součástí auta; v plánu na ten den představení dronu nebylo, tak proč by ho brali…
Yangwang U8 se prodává v Číně také v prodloužené verzi U8L, která má dvě luxusní křesla ve druhé řadě sedaček a velmi zajímavou možnost zneprůhlednit boční okna tlačítkem. A taky tu je možnost fyzicky zakrýt kameru, která zdejší prostor sleduje.
Standardní U8 je strašlivě těžká, pohotovostní hmotnost je 3460 kg. V Česku byste tak na ni potřebovali řidičák sk. C, aby měla i nějakou užitečnou hmotnost. Do Austrálie se bude z Číny exportovat, Evropa je však právě z důvodu extrémní hmotnosti dost nepravděpodobná. Leda by se pro kategorii M1 upravila pravidla hmotnosti podobně jako u 4,25t elektrických dodávek.
Stálo by to za to, mít ho v Evropě? Už jen pro tu působivou techniku myslím, že ano. Zmíněnému defenderu a jistě i range roveru by však byl konkurencí nejen schopnostmi, ale i cenou. V Číně se prodává za 1,1 milionu jüanů, resp. za 1,3 milionu za verzi U8L, což odpovídá 3,38, resp. 3,99 milionu korun. Po dovozu do Evropy by nutně musel být ještě dražší kvůli potřebě plnit lokální předpisy. A v takových částkách by si ho místo range roveru či osmiválcového defenderu vybral asi málokdo.
Zdroj: Autorský text | foto, video: Marek Bednář/Auto.cz