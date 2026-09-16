Řídili jsme nový Leapmotor B03X! Jak jezdí plně vybavené auto za cenu základního epiqu?
Kompaktní čistě elektrický crossover je segment, který zažívá velký boom. Leapmotor chce s modelem B03X nabídnout velké rodinné auto se spoustou chytrých řešení a za velmi atraktivní cenu. Jen nesmíte být nadšený řidič.
Obvykle s nízkou cenou přicházejí nějaké kompromisy, ale na papíře jich kompaktní crossover B03X mnoho nemá. V akčním zaváděcím ceníku navíc u základní varianty svítí cenovka 560.000 korun. Za své peníze dostanete vůz s výkonem 130 kW (176 k) a 200 Nm elektrického točivého momentu. Dojezd 298 km dle normy WLTP zajišťuje baterie o kapacitě 39,8 kWh a nechybí ani poměrně bohatá standardní výbava.
Testovaná vrcholná výbava Design se pojí výhradně s větší 53 kWh baterií (dostupná i u výbavy Life za rovných 600 tisíc korun). Dojezd díky tomu roste až na 382 km (WLTP) a výkon dosahuje maximální hodnoty 145 kW (197 k). Leapmotor si za ni v akčním ceníku účtuje částku 620.000 korun, což je o pouhou tisícovku víc, než kolik stojí nejlevnější Škoda Epiq.
Je to ale někde vidět? Po usednutí do interiéru na první dojem určitě ne. Překvapivě mnoho ploch je bohatě měkčených (také vzadu), na centrální 2,5K displej o úhlopříčce 14,6" se dobře kouká, nikde nic nevrže a k přístupu do vozidla stačí mobilní telefon. Standardem je také přístupová karta, klasický klíček přijde na žádost zákazníků letos v říjnu.
Ani místa v interiéru není málo, ba naopak, B03X je uvnitř jedním z nejprostornějších kompaktních crossoverů na trhu. Snad jedině v případě, že byste potřebovali přední sedadla posunout dopředu a usadit na ně pasažéry vyšší postavy, by mohl vadit nelogicky vyčnívající tubus s centrálními výdechy klimatizace, který je bohužel z tvrdého plastu.
Směr proudění vzduchu ovládáme naštěstí manuálně, ovšem nastavit správnou teplotu a množství chladného vzduchu se bohužel automobilky s čínskými kořeny stále nenaučily. Teplotnímu komfortu nepomáhá ani potah sedadel z koženky, na kterém se ve slunném Španělsku člověk zkrátka zbytečně potí.
Ventilace sedadel dostupná není, což v dané cenové kategorii asi nikoho nepřekvapí, potah látkou je však dostupný pouze v základní výbavě Life. A u ní zase nelze připlatit za vyhřívání sedadel ani volantu, ideální kompromis tak bohužel neexistuje. Střešní okno není dostupné ani za příplatek (přestože čínská varianta modelu ho nabídnout umí), což by mohlo udržet sedadla chladnější.
Posed za dvouramenným multifunkčním volantem naopak vůbec špatný není. Sedadlo řidiče je ve vyšší výbavě elektricky ovládané, volant se ve všech směrech nastavuje manuálně. Najít správnou polohu ale zabere jen chvilku. Vnější zpětná zrcátka jsou rozměrově menší a nastavují se rolovacími tlačítky na volantu, podobně jako u novějších modelů automobilky Tesla, jejíž zákazníci k produktům značky Leapmotor prý často přecházejí.
Ovládání bočních oken zajišťují kolébkové ovladače (u řidiče čtyři) a příjemně překvapí možnost pohybu nahoru i dolů jedním stisknutím dokonce i u zadních oken. Potěší široká a příjemně polstrovaná opěrka ruky na dveřích i na středovém tunelu. Před ní najdeme dva nápojové držáky a bezdrátovou nabíječku, která bohužel postrádá chlazení a kolegův mobilní telefon s vystouplou kamerou nabít nedokáže.
Ještě před jízdou je potřeba zvolit, zda řidič preferuje režim jízdy jedním pedálem, nebo konvenční jízdu. U ní lze intenzitu rekuperace volit ve třech režimech i za jízdy, ale přepnutí do režimu One-pedal je možné pouze, pokud auto stojí a je zařazeno P. Dle informací se ale pracuje na softwarovém řešení tohoto problému.
Vzhůru na cesty
Nejprve nechávám One-pedal vypnutý a vyrážím s nejslabší možnou rekuperací, která ale bohužel neznamená možnost plachtit, auto přece jen trochu zpomaluje. Už na výjezdu z parkoviště se vracím zpět do menu a přepínám režim řízení, jelikož ten standardní je tak přeposilovaný, že lze zatáčet i samotným malíčkem.
Ve “sportovním” režimu je charakteristika řízení mírně lepší, ale stále je velmi odtažité, lehké a necitlivé. V prvních několika stupních natočení volantu je také cítit určitá setrvačnost, takže při projíždění kruhového objezdu je třeba s volantem otáčet mnohem více, než by bylo nutné.
Bohužel k výtkám musíme přidat také podvozek, který je příliš měkký. To pasažéři ocení ve městě a při rychlejší jízdě rovně, kdy se B03X přes nerovnosti relativně příjemně a houpavě přenáší, ale v zatáčkách kopcovitého terénu Andalusie příliš ne.
Karoserie se do zatáček naklání, což v kombinaci s necitlivým řízením nepůsobí zejména v porovnání s dospělými rivaly na platformě MEB+ vůbec dobře. Nejistotě v zatáčkách nepomůže ani potřeba rychle zrychlit, v takový moment se totiž naplno projeví nevýhoda pohonu předních kol a to vnitřní začne prokluzovat.
Pocit z jízdy na klikaté silnici je tak jedním z největších negativ modelu B03X. Zástupci automobilky mě sice ujišťovali, že chystají softwarové řešení, které by mělo nedostatky řízení odstranit, ale na to si musíme počkat až na redakční test. Naštěstí v dalších jízdních situacích je jízda s B03X převážně pozitivní.
Potěší například úžasný rejd, který bych u auta s pohonem předních kol ještě před pár lety rozhodně nečekal. Leapmotor B03X se pyšní průměrem otáčení rovných 10 metrů, což ho v rámci segmentu řadí na první příčku a odsouvá tuzemský epiq na druhé místo.
Zejména ve městě a na parkovištích se s autem manévruje opravdu skvěle. Pomáhá tomu také dobrý výhled z vozu. A-sloupky jsou příjemně úzké, čelní sklo strmé a kapota i palubní deska jsou relativně krátké. A když si nejste jistí, pomůže také kvalitní 360° kamerový systém, u kterého lze nastavit různé momenty, kdy se spustí automaticky (v úzkém prostoru, při směrovce v nízkých rychlostech, ve velkém stoupání apod.).
Nastavit se také dají různé scénáře, pod nimiž se dá konfigurovat automatická akce vozu při dosažení určitého stavu. Například pokud se rozjedu nad 15 km/h, až poté se spustí hudba. Nebo pokud stav baterie klesne pod 30 %, automaticky se vypnou vyhřívaná sedadla. Lze nastavit různé scénáře a vlastně to není vůbec špatný nápad.
Zpět ale k jízdě, tentokrát na široké rychlostní komunikaci se třemi pruhy. Zde B03X překvapí příjemně odhlučněnou kabinou i při rychlosti 120 km/h a dobře fungujícími asistenty řízení. Volič převodovky umístěný vpravo pod volantem slouží také jako spínač adaptivního tempomatu (stačí jednou pohnout páčkou dolů) a spínač asistenta, který přidává udržování v jízdním pruhu a také možnost automatické změny jízdního pruhu.
Ten se spíná dvojitým stiskem voliče směrem dolů, ovšem nefunguje vždy, jízdní pruhy musejí být dobře viditelné a za systémem Travel Assist 3.0 nových Volkswagenů tak mírně zaostává. Nabízí ale třeba funkci, která zajistí stabilitu i při náhlém proražení pneumatiky. Pokud se taková věc stane při rychlosti 100 km/h, vůz stále zůstane ve svém pruhu.
Když přihlédneme k ceně nového leapmotoru, musíme pochválit pružnost a výkon, který své konkurenty převyšuje. U obou verzí by dynamické hodnoty měly být podobné. Základní varianta dostala místo původně zamýšlených 90 kW celých 130 kW (177 k) a váží 1525 kg. Testovaná verze ProMax je o 100 kg těžší, ale to by měl vyrovnat vyšší výkon 145 kW (197 k).
Pro srovnání, základní epiq za 619 tisíc korun má pouze 85 kW (116 k), Renault 4 E-Tech začíná na 90 kW (122 k) a Ford Puma Gen-E má 123 kW (168 k). S 200 Nm točivého momentu je ale papírově leapmotor na chvostu, i když při jízdě jeho pružná dynamika nezaostává.
Hovorová hláška, že “papír snese vše” je navíc u leapmotoru zcela opačným vyjádřením reality. Po návratu z testovacího okruhu jsme se totiž normované spotřebě 15,7 kWh vůbec nepřiblížili. A jestli čekáte, že jsme jezdili za víc, budete překvapeni. I přes kopcovitý terén, několik ostřejších zrychlení a jízdu po rychlostní komunikaci spotřeboval B03X pouze 11,3 kWh/100 km (přiložené foto ukazuje 11,4 kWh/100 km, jelikož auto bylo aktivováno o 4h delší dobu).
Venkovní teplota navíc atakovala třicítku, a tak po dobu jízdy běžela klimatizace. Když jsme následně s B03X vyrazili do města blíže prozkoumat jeho schopnosti tam, kam je určený, nebyl problém se přiblížit i číslu 10 kWh/100 km. A tyto hodnoty potvrzuje také procentuální úbytek kapacity baterie.
Tuto baterii lze navíc nabíjet výkonem až 133 kW (DC), takže na rychlonabíjecí stanici dobijete z 20 na 80 % za pouhých 21 minut. Zejména výbornou spotřebou B03X opravdu šokoval a přestože obecně společnost leapmotor bývá se svou udávanou spotřebou i dojezdem konzervativní, naměřené hodnoty vůz řadí mezi ty vůbec nejúspornější elektromobily.
A to je u auta schopného plnohodnotně odvézt čtyřčlennou rodinu i spoustu nákladu opravdu pozitivní, aniž bychom se koukali na cenu. Za 620.000 korun už je ale velmi těžké přemýšlet nad tím, zda opravdu tolik potřebujeme lépe vyladěné řízení a podvozek, nebo zda nám na naše klidné ježdění stačí auto plné chytrých řešení, měkčených ploch a s pohledným designem.
Zdroj: autor | Foto/video: Leapmotor/acz