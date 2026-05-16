Řídili jsme nový Peugeot 408: Je to král mezi šelmami!
Peugeot se snaží zatraktivnit své zástupce v nižší střední třídě. Po loňské modernizaci modelu 308 nyní přišel na řadu také líbivý fastback 408. K úpravě designu se přidávají i drobné technické změny.
Když v roce 2022 Peugeot odhalil nový model 408, mnohým konkurentům i zákazníkům tím vyrazil dech. Praktičnost a zaškatulkování šly na vedlejší kolej, hlavním měřítkem se staly emoce. Do popředí se prodral styl, což zejména u francouzských vozidel může znamenat zajímavou podívanou.
Peugeot 408 tak není ani sedan, ani kombi, ani SUV, ale jde o lehce zvýšený fastback se splývavou zádí a sportovně střiženou siluetou. Když k tomu přidáte i ostře řezané výrazné detaily, vyjde vám jedno z nejhezčích kompaktních vozidel, která můžete mít se třemi pohonnými jednotkami.
S novou vizáží
Moderní peugeoty okamžitě poznáte podle dynamického výrazu. Aktuální styl tento směr ještě více rozvíjí, což vidíme i na přepracované přední části modernizovaného modelu 408. Zmizely z ní diodové „kly“ denního svícení a uprostřed našlo své místo podsvícené logo – schovaný je pod ním radar pro asistenční systémy.
Kolem znaku se do vějíře rozvíjí žebrování masky, které je v horní části zakončeno soustavou světelných pruhů. Ty rozšiřují osvětlení vozu do stran k novým linkám denního svícení – tři pásky nadále evokují lví drápy. Pod nimi jsou nyní oddělené hlavní diodové světlomety, které jsou opticky schované do „nasávacích“ boxů. Lichoběžníkový tvar spodní části nového nárazníku posiluje stabilitu vozů na silnici. Na jeho okrajích jsou totiž umístěny vzduchové průduchy, které usměrňují proudění vzduchu do vnitřku podběhů kol. Aby 408 nevypadala úplně jako 308, není vějířovitá maska lakovaná.
Jednu zásadní změnu objevujeme i vzadu. Z víka kufru zmizelo logo značky a mezi zadními světly nyní svítí červený nápis Peugeot. Kromě nových barev si můžete zvolit i zajímavá broušená 19" kola Adakite s geometrickými tvary, kontrastujícími s kruhovým obrysem ráfku.
Uvnitř je vše při starém, tedy včetně originální palubky i-Cockpit s vystouplým přístrojovým štítem nebo volitelnými tlačítky i-Toggles. Prostorově se nic nezměnilo. Kabina nabídne dostatek místa na šířku i v podélném směru. Vzadu se jen cestující musejí smířit s menším prostorem nad hlavami kvůli svažující se střeše. Kufr pojme podle motorizací od 415 do 536 litrů nákladu, což jsou stejné hodnoty jako před modernizací.
Tichý společník
Trojice pohonných jednotek zůstala zachována z předchozího provedení, i když čistě elektrická verze se u nás ještě ani nestihla ohřát. I proto bereme nejprve toto provedení s baterií v podlaze. Synchronní elektromotor s permanentními magnety má výkon 157 kW a energii čerpá z akumulátorů o využitelné kapacitě 58,3 kWh (maximální je 61,9 kWh). Díky silnému motoru jezdí svižně a okamžitě reaguje na povel od plynového pedálu. Stovku zvládne za 7,2 sekundy, čímž jde o nejdynamičtější verzi modelu 408.
K tomu přidává i výborné jízdní vlastnosti. Nízké těžiště a optimální rozložení hmotnosti na nápravy mají příznivý vliv na neutrální chování v zatáčkách. Ani při rychlejších průjezdech se karoserie příliš nenaklání. Vůz hezky drží zvolenou stopu a hbitě mění směr jízdy. Navíc je podvozek i na 19" kolech komfortní. Skvěle filtruje nerovnosti a na hezké vozovce přidává i velkou dávku plavnosti.
V kopcovitých terénech kolem Marseille jsme ujeli 152 km při průměrné spotřebě 14,4 kWh/100 km, takže bychom na jedno nabití zvládli přes 400 km. Spotřebu snižuje i standardní tepelné čerpadlo nebo možnost zvolit jeden ze tří stupňů rekuperace pádly pod volantem. Baterii lze nabíjet střídavým proudem o výkonu 11 kW a stejnosměrným 120 kW. Novinkou je funkce V2L, tedy možnost napájet z baterie i externí elektrické spotřebiče. Jediným nedostatkem tak zřejmě je, že elektrická verze vůbec nemůže mít tažné zařízení.
Známé tváře
Drobnou změnou prošel i plug-in hybrid, jenž nyní nese označení 240. Jeho systémový výkon totiž stoupl na 177 kW, ale ve výsledku jde jen o jiný propočet podle chystaných emisních norem Euro 7. Výkon přeplňované šestnáctistovky totiž zůstal na 132 kW a elektromotor i nadále disponuje výkonem 92 kW a točivým momentem 118 Nm. Baterie má i nadále využitelnou kapacitu 14,6 kWh (maximální je 17,2 kWh) a ani dynamika se nezměnila, protože stovku zvládne za 7,5 sekundy. Jen by aktuální 408 měla být malinko úspornější, protože má udávanou o deci lepší spotřebu 2,6 l/100 km a na baterii by měla ujet o kilometr dále, tedy 80 km.
Motor jen na elektřinu dokáže slušně zabrat, ale není tak svižný jako u čistě elektrické verze. A nemáme ani plně nabité baterie, abychom zaznamenali čistě elektrický dojezd. I proto volíme hybridní mód, kdy spolu oba agregáty spolupracují. Přepínání mezi jednotlivými pohony je jemné a téměř neznatelné. Podvozek se chová stejně, a i proto by se nám plug-in hybrid líbil nejvíce. Jenže je nejdražší a má také nejmenší kufr.
Jen pro připomenutí si bereme základní motorizaci. Přeplňovaný zážehový tříválec 1,2 litru s 48V mild-hybridem zabudovaným do šestistupňového dvouspojkového automatu má nejvyšší systémový výkon 107 kW. Motor je slušně odhlučněný a pohonná jednotka s převodovkou většinou spolupracuje jemně. Agregát zvládá ujet i slušnou porci metrů čistě na elektřinu, jen zpomalování při rekuperaci je hodně výrazné a nepřirozené. Trasu s délkou 94 km jsme zvládli se spotřebou 5,2 l/100 km, což odpovídá údajům výrobce.
Model 408 je aktuálně nejvýraznější vůz v nabídce Peugeotu. Boduje dynamickým designem, ladnou siluetou karoserie, ale osloví i nabídkou motorů a výbornými jízdními vlastnostmi.
Plusy
- Komfortní vyvážený podvozek
- Prostorná kabina
- Atraktivní vzhled
- Kvalita materiálů a zpracování
- Pohodlná sedadla
Minusy
- Věnec volantu stále zakrývá část přístrojového displeje
- Elektrická verze bez koule
|Technické údaje Peugeot 408
|1.2 Hybrid e-DCS6
|1.6 Plug-in Hybrid e-DCS7
|Elektro
|Spalovací motor
|přeplňovaný zážehový, R3
|přeplňovaný zážehový, R4
|–
|Zdvihový objem (cm3)
|1199
|1598
|–
|Maximální výkon (kW/min-1)
|100/5500
|132/5500
|–/–
|Maximální točivý moment (Nm/min-1)
|230/1750
|250/1750
|–/–
|Elektromotor výkon (kW/min-1)
|15,6
|92/2500
|157/6000
|Elektromotor točivý moment (Nm/min-1)
|51
|118/300-7320
|343/250-4370
|Nejvyšší systémový výkon (kW)
|107
|177
|157
|Využitelná kap. baterie/el. dojezd (kWh/km)
|0,432/–
|14,6/80
|58,3/455-456
|Dobíjecí výkon AC/DC (kW)
|–/–
|7,4/–
|11/120
|Objem kufru (l)
|508
|409
|454
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|1538/547
|1771/504
|1881/454
|Hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg)
|750/1300
|750/1300
|nelze
|Maximální rychlost (km/h)
|207
|233
|160
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|9,3
|7,5
|7,2
|Průměrná spotřeba WLTP
|5,0 (l/100 km)
|2,6 (l/100 km)
|14,7–14,8 (kWh/100 km)
|Cena od (Kč)
|689 000
|985 000
|909 000
Zdroj: Svět motorů