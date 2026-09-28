Řídili jsme nový Volkswagen ID. Tiguan! Nástupce modelů ID.4 a ID.5 napravuje, co se dá
Novinka vsadila na úspěch v posledních letech celosvětově nejprodávanějšího modelu značky a propůjčila si od něj jméno. Ještě než se světu představí produkční verze, jsme měli možnost krátce vyzkoušet, jak nový ID. Tiguan jezdí.
Model ID.4 byl představen už v roce 2020 jako teprve druhý člen rodiny čistě elektrických vozů ID. Stejně jako menší sourozenec to zejména zpočátku u zákazníků zvyklých na jednoduché a intuitivní ovládání fyzickými tlačítky, kvalitní materiály a ostré sofistikované linie neměl vůbec lehké.
Místo velkého faceliftu jako u menšího modelu ID.3 Neo proto Volkswagen přistoupil k očekávané změně a představuje zcela nový ID. Tiguan, který v nabídce nahradí nejen model ID.4, ale také odvozenou variantu se svažující se zadní částí, model ID.5.
S novinkou jsme měli možnost krátkého svezení v okolí Vídně. Snažili jsme se zjistit, zda se pod kamuflovaným zevnějškem a interiérem skrytým pod dekou skrývá produkt, který je hoden jména Tiguan, dlouhodobě nejprodávanějšího modelu značky vůbec.
Nové auto, nebo velký facelift?
ID. Tiguan na první pohled působí mohutně a fluidní tvary předchůdce Volkswagenu jsou téměř úplně pryč. Pod kamufláží je dobře zřetelná výrazná horizontální linie karoserie, která tuto mohutnost spolu se vzpřímenou přídí hodně podporuje, a především byla pro Volkswagen dříve typická. Rozdílem oproti modelu ID.4 jsou také klasické kliky dveří, profil střechy však jistou příbuznost naznačuje.
Do nového interiéru usedám poprvé na místo spolujezdce. Obklopen jsem příjemnými materiály a mohu s radostí oznámit, že v novém ID. Tiguanu najdeme stejnou řadu fyzických ovladačů pod velkým centrálním displejem jako v modelu ID.3 Neo a novinkách na platformě MEB+. Nový je samozřejmě také volant a displeje, ale ty vám detailněji mohu popsat až po oficiálním odhalení modelu.
Při jízdě si všímám především dobrého odhlučnění a komfortního podvozku, ani jedna ze zmíněných vlastností však nebyla problémem ani u modelů ID.4 a ID.5. Testování kamuflované novinky probíhalo v relativně větrném počasí, aerodynamický hluk ale ID. Tiguan tlumí bravurně, stejně jako hluk od elektromotoru i od kol.
Podvozek je možná ještě o trochu komfortnější než u ID.4, ovšem na ověření tohoto tvrzení musíme počkat na rozbité české silnice a více času za volantem. Zachována zůstává koncepce pohonu primárně zadních kol a s ní také skvělá vlastnost modelu ID.4. Díky skvělému rejdu se totiž s relativně velkým SUV otočíte i bez řiditelné zadní nápravy doslova na pětníku (modelu ID.4 k otočení stačí 10,2 metru, zatímco spalovací tiguan potřebuje přibližně 11 metrů).
Bohužel pocitově beze změny zůstal také brzdový systém, jehož kalibrace není tak dokonalá jako u modelu ID.Polo se systémem one-box. Při jemném stisknutí brzdového pedálu totiž brzdy nejprve využívají rekuperačního brzdění a teprve při potřebě brzdit silněji se aktivují konvenční brzdy (vzadu stále bubnové). Při přechodu mezi systémy pedál přibližně v půli dráhy brzdového pedálu nepříjemně změkne a stane se velmi gumovým.
Tato vlastnost sice zůstala zachována, ale nějaké pozitivní novinky týkající se brzd zde přesto nacházím. Jednou z nich je schopnost jízdy jedním pedálem, tzv. One-pedal driving po přepnutí na jízdní režim B.
Pádla pod volantem ale stále chybí. Vyzkoušeli jsme také nový Connected Travel Assist známý z dalších modelů, i když znovu pouze na krátké trase, kde jsme zrovna měli na všech světelných křižovatkách zelenou. Systém by totiž měl umět automaticky zastavit na červené, stejně jako umí automaticky plynule přibrzdit před zatáčkou či před úsekem se sníženou rychlostí, což funguje poměrně intuitivním způsobem.
Řízení je relativně lehké a trochu umělé, ale ID. Tiguan není žádný závoďák a zejména ve městě to mnozí zákazníci jistě ocení. Na okresních cestách i na dálnici navíc působí jistě a stabilně. Koneckonců pokud se vám jezdí dobře s modelem ID.4, nový ID. Tiguan jezdí velmi podobně. Prostor pro pasažéry je pocitově o trochu lépe odhlučněn a podvozek možná ještě o trochu komfortnější než dřív. Potěší také režim One-pedal a vylepšené asistenční funkce.
Jízdní vlastnosti však nikdy nebyly důvodem ke kritice modelu ID.4. Tím hlavním faktorem úspěchu musí být zejména design exteriéru, dílenské zpracování a materiály použité uvnitř. Jak se automobilce povedlo tyto klíčové oblasti vylepšit, bychom se měli dozvědět už velmi brzy.
Autorský text | Foto/video: Volkswagen