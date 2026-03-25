Řídili jsme ostrý Hyundai Ioniq 6 N: Je to továrna na radost!
I ti největší odpůrci elektromobility by měli zpozornět. Přichází druhý plně elektrický model sportovní divize značky Hyundai, který technologie modelu Ioniq 5 N posouvá o další kus dál. Dokonce tak daleko, že chvílemi člověk zapomene, že nesedí v autě se spalovacím motorem.
Hyundai N se jako sportovní divize společnosti představila už před deseti lety. Od té doby se zvládly vozy i30 N, i20 N a Kona N stát oblíbenými u mnohých zákazníků a ani příchod elektromobility nezabránil této mladé odnoži automobilky vyrábět zábavná auta pro každý den.
Důležité slovo je zde zábavná, protože pokud bychom chtěli porovnávat pouze čísla, novému ioniqu 6 N bychom značně křivdili. „Výkonná jízda s elektromobilem se nevyznačuje pouze špičkovými výkonovými údaji, ale také jistotou, konzistentností a tím, jak auto komunikuje s řidičem,“ říká o étosu vývoje sportovního sedanu prezident Hyundai Motor Europe Xavier Martinet.
Výkonové parametry samozřejmě nejsou vůbec špatné: maximální výkon 478 kW (650 k) a krouticí moment 770 Nm v režimu N Grin Boost. Ten lze aktivovat na 10 sekund tlačítkem na volantu. Výkon se na asfalt přenáší pomocí všech čtyř kol obutých do speciálně vyvinutých pneumatik Pirelli P Zero 5 o rozměru 275/35 R20.
Častou poznámkou v komentářích je, že elektromobily mají sice dobré zrychlení, ale nízkou maximální rychlost. I zde je potřeba se ioniqu 6 N poklonit. Nejenže v módu kontrolovaného startu N Launch Control vystřelí z 0 na 100 km/h za skvělých 3,2 sekundy, ale zvládne také maximální rychlost až 257 km/h.
A pokud už se chystáte psát rýpavou poznámku o výdrži baterie při takovém použití, je nutné zmínit, že Hyundai kromě dalších vylepšení baterie o kapacitě 84 kWh implementoval také pokročilé módy N Battery. Ty se starají o její optimální teplotu v závislosti na aktivitě, kterou s autem zrovna děláte.
V módu Drag jde o maximální akceleraci a baterie je udržována v teplotním rozpětí 30 až 40 °C. Pokud se tak jako my později v textu ocitnete na závodním okruhu, můžete využít zmiňovanou funkci N Grin Boost s maximálním výkonem po dobu 10 sekund.
Ten je dostupný v bateriovém módu Sprint, ve kterém je baterie na nižší teplotě 20 až 30 °C. Pro co nejdelší výdrž na trati je určený mód Endurance. Ten udržuje baterii ještě chladnější. Po celém týdnu na trati ukazoval náš ioniq 6 N přes 220 km předpokládaného dojezdu při téměř plné baterii.
Nabíječky Hyundai N Hyper Charger na Nürburgringu |
Díky 800V architektuře a maximálnímu nabíjecímu proudu až 300 kW navíc model Ioniq 6 N rychle dobijete (10 až 80 % za pouhých 18 minut), postupem času na více a více tratích. Hyundai totiž na klíčových závodních okruzích začal budovat vlastní nabíjecí stanice.
První samozřejmě v domácí Koreji, další čtyři se veřejnosti otevřely na věhlasném Nürburgringu minulý týden. Pro majitele modelů divize N je nabíjení pomocí karty ChargeMyHyundai zdarma, samotné nabíječky jsou ale za poplatek přístupné i vozům jiných značek.
Když technika vládne
Asi nikoho nepřekvapí, že je Hyundai Ioniq 6 N doslova prošpikovaný technologiemi. To často znamená vysokou hmotnost, což u sportovního vozu není žádoucí, pokud ji zároveň nedokáže dobře maskovat. Ioniq 6 N váží necelé 2,2 tuny, tedy zhruba o 50 až 100 kg méně oproti už tak zábavnému ioniqu 5 N.
Navíc „šestka“ díky tvaru karoserie nabízí výrazně nižší těžiště a stabilitě ve vysokých rychlostech pomáhá řada aerodynamických prvků. Na první pohled si všimneme zejména zadního křídla s uchycením typu labutí krk nebo aerodynamického tvaru kovaných disků kol. Auto dále využívá aktivní mřížku chladiče či větrný závěs usměrňující tok vzduchu kolem předního nárazníku.
Přepracována byla také geometrie podvozku, bylo použito nové uložení náprav a implementována další vylepšení jejich tuhosti. Zvýšena byla také celková tuhost karoserie, a to natolik, že ioniq 6 N s panoramatickou střechou je tužší než ioniq 5 N bez ní. Přesto však ani u „šestky“ inženýři nedoporučují výhled na nebe v konfigurátoru zaškrtnout, pokud s autem plánujete jezdit co nejsportovněji.
Vyšší tuhosti bylo dosaženo větším množstvím svárů, lepidel a konstrukčních výztuh. Klíčovou roli sehrává také tužší zadní stabilizátor a konstrukční výztuhy spodní části karoserie, což přináší ostřejší reakci řízení, snížení vibrací a lepší jízdní komfort.
Výztuhy však trochu omezují praktičnost vozu, jelikož omezují prostor za zadními sedadly (ta zůstávají sklopná, ale ve verzi N je místo spíše na snowboard než na skříně ze švédského domu nábytku). Praktičnost je omezena také vpředu, kde úplně zmizel přední zavazadelník.
Sliboval jsem techniku a technologie, díky kterým se ioniqu 6 N daří vyšší hmotnost opravdu dobře skrývat jak na silnici, tak na závodním okruhu. Nemyslím tím zrovna asistenční systémy ADAS, které se ale dají velmi rychle a intuitivně vypnout, což kvituji.
Technika specifická pro verzi N zahrnuje elektronicky řízený samosvorný diferenciál na zadní nápravě, inteligentní řízení rozložení točivého momentu N Torque Distribution, výrazně vylepšený systém simulovaného řazení N e-Shift, který oslnil mimo jiné automobilku Porsche, zejména ve spojení s taktéž inovovaným systémem N Active Sound+.
Pro jízdu na okruhu se bude hodit N Track Manager, který dovoluje nahrávat jízdu na trati, sledovat ji v reálném čase a dokonce dovoluje zobrazení „ducha“, průsvitného vozu, který symbolizuje nejlepší dosažené kolo. Podobně jako v oblíbených herních titulech tak můžete „dohánět“ sami sebe.
N Drift Optimizer pomáhá při kontrolované jízdě dveřmi napřed. Umožňuje nastavit zahájení smyku, jeho úhel a míru zásahu stabilizace při protáčení kol. Díky tomu lze vše přizpůsobit na míru podmínkám, povrchu, individuálním preferencím i schopnostem řidiče. My jsme tento režim zkoušeli na úplně suchém betonovém povrchu s nastavením jednotlivých módů 2/3, 9/10 a 10/10 (úplně vypnuto).
Určitě z vás N Drift Optimizer neudělá Kunimitsu Takahashiho, pro dobré projetí zatáčky se musíte trochu snažit. Zvláštní je potřeba zůstat na plynovém pedálu po celou dobu driftu, na rozdíl od auta se spalovacím motorem je jeho modulace spíše na škodu. Hodně dokáže pomoci právě simulované manuální řazení, ovládání vozu je díky tomu intuitivnější.
Simulované řazení debutovalo u modelu Hyundai Ioniq 5 N, nyní však přichází v nové, výrazně vylepšené verzi. Při přeřazení kromě chvilkové limitace točivého momentu nyní auto automaticky přejde do režimu maximálního výkonu a díky tomu je zrychlení víceméně stejně rychlé, ať už „řadíte“, nebo si užíváte lineárního zrychlení.
Jestli si stále říkáte, že to nemůže fungovat, musím oponovat. Sám jsem byl k celému systému velmi skeptický, avšak v této nové verzi je řazení opravdu jako v autě se spalovacím pohonem, a to i z pozice spolujezdce. Když jako spolujezdec zavřu oči, je docela těžké poznat, zda náhodou nejedeme v automobilu s konvenčním pohonem.
Tomu napomáhá inovovaný N Active Sound+, který do kabiny i exteriéru přehrává zvuk založený na přeplňovaném šestiválcovém motoru pomocí šesti zvukových kanálů. Téměř není poznat, že by měl vycházet z reproduktorů namísto výfuku.
Při řazení ve správný moment je navíc zvuková kulisa doplněna o praskání „výfuku“. Poslechněte si sami na přiloženém videu a dejte nám vědět, co si o novém zvuku myslíte (v reálu zní ještě lépe).
Oproti staršímu modelu Ioniq 5 N navíc není potřeba využívat N mód s limitovanou kontrolou trakce ESC Sport, simulované řazení je možné aktivovat v jakémkoli jízdním režimu. Řadíte potom pádly pod volantem určenými běžně ke změně intenzity rekuperace.
Lze „brzdit motorem“ a zároveň pokud přeřadíte na zbytečně vysoký převodový stupeň při nízké rychlosti, auto pocitově nebude chtít jet. Zkrátka kromě toho, že spalovací motor by v takové situaci nejspíše zaškytal a bylo by potřeba znovu nastartovat, což elektromotor nedovolí, je naladění opravdu skvělé.
Oproti modelu 5 N navíc inženýři zkrátili převodové poměry a první tři rychlosti jsou nyní kratší, což zaručuje častější řazení v nízkých rychlostech. I na takové drobnosti pozorujeme, co je pro divizi N hlavním cílem.
Jízdní dojmy
Nepochybně je to zábava za volantem, avšak je důležité zmínit, že se inženýrům povedlo celé auto skvěle odladit i pro běžné používání. Simulované řazení je volitelná funkce, lze jezdit i jako v běžném elektromobilu. Na dálnici to znamená relativně komfortní a tichou jízdu, podvozek přes své schopnosti na okruhu dokáže dobře filtrovat nerovnosti.
Díky standardním akustickým bočním oknům je v kabině příjemné ticho. Při konstantní rychlosti kolem 100 km/h se navíc spotřeba pohybuje kolem slušných 20 kWh/100 km. To s přihlédnutím k výkonu vozu není výrazně více než u ioniqu 6 ve verzi N-Line Premium AWD.
Už se před námi ale otevírá točitá cesta na vrchol hory Montserrat a je čas vyzkoušet sportovnější mód. Zde člověk ocení velmi precizní a přesné řízení bez mrtvé zóny. I bez natáčecí zadní nápravy tak auto doslova proplouvá úzkou cestou s řadou ostrých zatáček a člověk snadno zapomene na jeho hmotnost. Skvěle naladěný podvozek ji krásně skrývá, aniž by z vás vymlátil duši. Tohle se opravdu povedlo!
Následně se přesouváme na okruh, kterým je Parcmotor Castellolí s tratí dlouhou 4,14 kilometru. Má 12 zatáček a nemalé převýšení, takže je hezky technická a opravdu zábavná. Pro letošní sezonu navíc dostala kompletně nový povrch. V jednotlivých kolech jsme vyzkoušeli různé režimy a myslím, že své by si zde našel úplně každý.
S okruhem a autem se seznamujeme nejprve v automatickém sportovním režimu s plně zapnutou stabilizací. Simulované řazení je vypnuté, což umožňuje soustředit se jen a pouze na svižný průjezd tratí, stabilizace pracuje v pozadí a její činnost není vůbec rušivá. Již od prvních kol je zřejmé, že Ioniq 6 N vyměnil trochu hravosti hranatého modelu 5 N za preciznost a stabilitu.
Následně přepínáme pomocí levého fyzického tlačítka na volantu na první přednastavený N-mód, který přepíná stabilizaci do módu ESC Sport. Ta dovoluje sklouznutí zádě na výjezdu ze zatáčky v tak akorát dostatečné míře a ze zatáčky mě vytahuje elektromotor na předních nápravě. Auto je krásně čitelné, účinnost brzd skvělá a takto nastavený Ioniq 6 N je perfektní pro jízdu na nové trati.
Někomu by předchozí mód vyhovoval a nepotřeboval by jej vůbec přepínat, shodli jsme se s kolegou, že v něm auto funguje opravdu dobře a nevadilo by nám v tomto módu Ioniq 6 N používat celý den. Je tu ale přece jen ještě jeden mód, na který zřejmě všichni čekáte. Mačkáme tak další tlačítko na volantu označené velkým logem N.
Na digitálním přístrojovém štítu se rozsvítí velký otáčkoměr, změní se zvukový projev auta a pádla pod volantem je najednou potřeba používat k manuálnímu řazení. O tom díky krátkým prvním třem převodovým stupňům brzy upozorňují nejen kontrolky přímo na otáčkoměru, ale také blikající ambientní osvětlení.
Všechno dohromady to přidává na dramatu jízdy v tom nejlepším slova smyslu. Ačkoli zpočátku je na nové trati těžké rychle přepnout z jednostupňové převodovky a maximálního soustředění na jízdu a hledat ten nejvhodnější převodový stupeň, tento mód nepochybně přidává obrovské množství zábavy.
Jen pozlátko?
Může však mít i reálné výhody, člověk se totiž zejména na trati často rychle naučí, na jaký převodový stupeň je nejlepší projíždět jednotlivé zatáčky, což se u jednostupňového reduktoru praktikuje špatně. Podvědomě systému N e-Shift pomáhají také již probírané zvuky, díky nimž je jízda na okruhu ještě intuitivnější.
A aniž bych vám cokoli nalhával, přestože běžně u aut nemám různé mapy pro pops&bangs a zbytečné brblání výfuku v oblibě, zde na okruhu na zvuky N Active Sound+ nedám dopustit. Celou dobu v tomto módu máte zkrátka úsměv od ucha k uchu, jakkoli víte, že jsou zvuky falešné.
Díky jejich dobrému provedení však znějí mnohem méně falešně než na některých moderních vozech se spalovacím motorem, které si kvůli neustále se zpřísňujícím limitům pomáhají skrze reproduktory též.
Hyundai Ioniq 6 N je vůz, který bych přál naprosto každému z vás vyzkoušet. Posouvá hranice všestrannosti na úroveň, kterou bez elektromotorů asi žádné spalovací auto nikdy nedokáže. Zároveň je jedním z mála elektromobilů, který opravdu dobře dokáže v člověku vyvolat pocit, že sedí v zábavném a sportovním autě.
Rychlé zrychlení v přímce dnes dokáže i kdejaký elektrický minivan, ale skvěle naladit podvozek, řízení a dokonce i možnost řazení, to je opravdový majstrštyk. Není se vůbec čemu divit, že samotné Porsche si elektromobily divize N vzalo pod mikroskop a chystá se přijít s vlastní verzí podobného systému. Tak dobrý Ioniq 6 N je.
Co bude dál?
A kdyby vám ani to nestačilo a patřili jste mezi skupinu nadšenců „N-thusiasts“ (automobilka tak označuje fanoušky divize N), Hyundai nabízí také sadu doplňků N-Performance Parts. Patří mezi ně ještě větší zadní spoiler z karbonu, lehčí kované disky (v bílé barvě vypadají spolu s typicky modrým exteriérem modelů N skvěle), čtyřbodové bezpečnostní pásy, nižší pružiny H&R a další.
Celkově tyto doplňky po instalaci zvýší přítlak vozu až o 305 kg, nejde tak pouze o bezúčelné vzhledové modifikace. V Koreji jsou již doplňky dostupné, homologace pro Evropu je však náročná a zákazníci si zatím musejí počkat. Ze stejného důvodu zatím neuvádíme ani ceny.
Do roku 2030 plánuje automobilka uvést dalších nejméně sedm modelů spadajících pod divizi N a můžeme si být jisti, že stejně jako u dosavadních modelů si dají inženýři záležet, aby vozy odpovídaly požadavkům evropského trhu.
„Evropský trh je nejnáročnější, je potřeba auta připravit na severské zimy i horké dny v Turecku,“ zmiňoval na prezentaci ředitel vývojového technického centra automobilky pro Evropu Tyrone Johnson. Z naší strany nezbývá než potvrdit, že Ioniq 6 N je i při kritickém pohledu velmi kvalitně zpracovaný po všech stránkách.
Zdroj: Autorský text, Hyundai