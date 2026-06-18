Řídili jsme Renault 4 E-Tech s otevřenou střechou. Vítr ve vlasech nabídne téměř bez kompromisů
Slunce nad hlavou nemusí být nutně doménou nepraktických vozů. Svou všestrannost rozšiřuje nabídkou plátěné střechy stylový elektromobil Renault 4 E-Tech. Nestojí mnoho a nabídne jedinečný zážitek.
Automobilka Renault nás v poslední době opravdu baví. Nejenže vyrábí příjemná auta s konkurenceschopnou technikou, ale své produkty také obléká do stylového kabátu. Renault 4 E-Tech je jedním z těch, u kterých automobilka vsadila na retro. Po vzoru svých předků nyní rozšiřuje nabídku varianta Plein Sud s plátěnou stahovací střechou.
V rámci dlouhé historie modelu R4 to není poprvé, nejnovější verze ale kromě potěšení z jízdy cílí především na zachování své všestrannosti. Od zástupců značky víme, že „čtyřku“ kupují především rodiny, takže pro inženýry bylo důležité co nejméně omezit praktičnost modelu.
Zaměřili se mimo jiné na prostor uvnitř a oproti původnímu konceptu představenému před dvěma lety se jim podařilo najít i pro zadní pasažéry o něco více místa nad hlavou. Oproti verzi s pevnou střechou tak zadní pasažéři přijdou pouze o čtyři centimetry a ti přední dokonce jen o dva. Rodina s dětmi se do stylového malého crossoveru vejde s přehledem.
V tomto segmentu opravdu netradiční plátěná střecha se zdá být vhodným řešením, protože i na relativně malém autě dlouhém 4,14 metru poskytuje propojení s okolním světem o ploše téměř celého čtverečního metru. To umožnila konstrukce tvořená pouze třemi segmenty.
Každých 20 cm narazí případní lupiči na výztuhu, jejímž účelem je při případném proříznutí plátna zabránit přístupu do interiéru. Plátěná část je ale mezi výztuhami možná o trochu méně napnutá, než bych čekal. Snad se v těchto místech nebude držet voda a nebude problém třeba v kartáčové myčce.
Přesto oproti variantě s pevnou střechou uvnitř R4 Plein Sud ani není o moc větší hluk (při 130 km/h pouze o 4 dB), a jakmile střechu otevřeme, díky deflektoru se tříštění vzduchu o zadní část začíná více projevovat až od rychlosti přibližně 80 až 90 km/h.
Je tak opravdu příjemné, že se střechou umožňuje Renault manipulovat až do nezvykle vysoké rychlosti 90 km/h, na dálnici totiž s otevřenou nejspíše jezdit nebudete. Operace trvá lehce pod 10 sekund a tlačítko se musí držet po celou dobu.
Výhodou je, že střechu lze otevřít do jakékoli polohy, tudíž je možné dětem vzadu udělat stín, ale zároveň si užívat nebe nad hlavou. V takovém případě je ale nutné počítat s tím, že v některých pozicích v kabině hluk větru rezonuje o něco víc.
Benefity bez kompromisů
Nemusíte se ale bát, že by kvůli plátěné střeše „čtyřka“ ztratila své příjemné jízdní vlastnosti. S variantou Plein Sud se počítalo již při vývoji běžného modelu a karoserie byla kolem střechy vyztužena. Střecha samotná využívá místo tradiční kovové konstrukce polymer, takže celková hmotnost vozidla vzrostla oproti verzi s pevnou střechou pouze o 19 kg.
Přicházíte o střešní lišty a anténa se přesunula do zadního okna, to ovšem zůstává shodné s běžnou verzí, střecha nezasahuje až za sloupek C, jako je tomu u Fiatu 500C. S plátěnou střechou se pojí mírně vyšší koeficient odporu vzduchu (z 0,762 na 0,778), na dojezd to však má zanedbatelný vliv (pouze 1,8 %).
Model Plein Sud bude dostupný pouze s větší baterií, dojezd je tak stále téměř 400 kilometrů. V kopcovitém okolí Barcelony jsme jezdili za hezkých 13,8 kWh/100 km i s otevřenou střechou, nutno však podotknout, že cestovní rychlosti jsou ve Španělsku oproti Česku nižší.
Příroda na dosah
Testovaná verze byla navíc vybavena příplatkovým systémem Extended Grip, který jsme otestovali na nezpevněném povrchu. Ten nabízí mimo jiných pneumatik také dva nové jízdní režimy: Snow a All-terrain, které regulují točivý moment na základě zpětné vazby systému ESP. Otočným ovladačem na volantu volím druhý zmíněný a vyrážím mimo asfalt.
Zatímco režim Snow omezuje točivý moment přenášený na přední kola a neumožňuje používat funkci řízení jedním pedálem One pedal, režim All-terrain naopak umožňuje vozidlu dosahovat plné trakce i při prokluzu jednoho z předních kol.
Dosahuje toho tím, že při rychlostech 0 až 80 km/h na přední kola přenáší oproti standardním režimům více točivého momentu. One pedal je možné používat, na sjezd výraznějšího klesání však bohatě stačí nejsilnější rekuperace. Její intenzitu lze ovládat pádly pod volantem.
Co se z tiskových zpráv nedočtete, je, že na prašné šotolině se není třeba zdráhat nechat střechu otevřenou. Díky tomu, že zadní část zůstala shodná s běžnou verzí a lamely tvoří jakýsi vějíř nad víkem zavazadelníku, zůstává prach za autem a do interiéru se příliš nedostane. Na cestě s většími kameny a nerovnostmi se však projevuje fyzika a je poznat, že auto obouvá velká 18" kola.
Rozumná nabídka
Nejspíše vás zajímá, kolik to všechno bude stát. Na českém trhu bude možné střechu Plein Sud objednat pouze ke stupni výbavy Iconic a nejlevněji ji momentálně pořídíte za 948.000 Kč (příplatek 45.000 Kč oproti verzi s pevnou střechou). V konfigurátoru ji můžete objednat už dnes a pravděpodobně tak stihnete babí léto s větrem ve vlasech.
Kromě netradičně řešené karoserie dostanete baterii o kapacitě 52 kWh, kterou z 15 na 80 % nabijete za 30 minut stejnosměrným proudem (max. 100 kW) nebo z 10 na 100 % střídavým proudem (max. 11 kW) za 4,5 hodiny. Dojezd dle WLTP činí 392 km a maximální rychlost sice sotva stačí na jihočeskou dálnici D3 (150 km/h), ale pro dlouhé dálniční přesuny nabízí Renault zase jiné modely.
Renault 4 E-Tech Plein Sud je dle mého skvělá stylovka do města, která se nezalekne ani nezpevněné cesty na horskou chatu. Instalace plátěné střechy není příliš omezující vzhledem k tomu, že díky ní máte přírodu jako na dlani. Příplatek pod 50 tisíc korun je navíc velmi přívětivý – u Fiatu 500 si za plátěnou střechu připlatíte klidně o polovinu více a koupě kabrioletu navíc levnější určitě nebude.
Počet zástupců aut s otevřenou střechou navíc stále klesá, a i když R4 Plein Sud je podobně jako Fiat 500X Yachting kabrioletem spíše s přivřenýma očima, nabízí zajímavou alternativu. „Dny jízdy autem s otevřenou střechou ještě nekončí,“ slibuje Carmen Centea, produktová vedoucí modelu Renault 4. Dodává, že Renault 4 Plein Sud zvyšuje požitek z jízdy a zachovává všestrannost pro každý den.
Populární Volkswagen T-Roc Cabrio, který by byl asi nejbližším konkurentem nové varianty, právě všestrannost oproti běžné verzi rozhodně ztratil. Pouze s jedním párem dveří a větší plátěnou střechou je zase o něco více kabrioletem. Na německém trhu začíná v základní výbavě Style lehce nad hranicí 900.000 korun, v Česku ho již nepořídíte.
Renault tvrdí, že je plátno vyrobeno z velmi kvalitního materiálu a odolá i dlouhodobě nepříznivému počasí, i když nějakou údržbu navíc systém nejspíše vyžadovat bude. Automobilka prý zaznamenává velký zájem i v zemích, které si slunce váží, jmenovitě byla zmíněna Velká Británie, Německo či Dánsko.
My si verzi s plátěnou střechou umíme představit i u nás v Česku, auto se s ní nestane jednoúčelovým, jako například Volkswagen T-Roc, ba naopak. Osobně bych ale rád viděl možnost plátěné střechy i u levnější verze Techno, nebo alespoň možnost čalounění sedadel látkou. Se staženou střechou se černá koženka přece jen rychle ohřeje.
Na českém trhu však taková možnost dle stávajících informací bohužel k dispozici nebude. Objevit by se pravděpodobně mohla verze Roland Garros, a na otázku, zda plátěnou střechu dostanou také další retro modely, především napjatě očekávané twingo, odpověděla Carmen těmito slovy: „Neustále pracujeme na tom, abychom našim zákazníkům přinášeli nové nápady a překvapení.“
|Model
|Renault R4 Plein Sud
|Pohon
|Synchronní elektromotor na přední nápravě
|Maximální výkon
|110 kW (150 k)
|Maximální točivý moment
|245 Nm
|Baterie
|400 V Li-ion, 52 kWh
|Dojezd (WLTP)
|409 km
|Kombinovaná spotřeba
|15,8 kWh/100 km
|Nabíjecí výkon DC/AC
|100/11 kW
|Doba nabíjení
|30 min (DC 15-80 %)
4,5 h (AC 10-100 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|8,2 s
|Maximální rychlost
|150 km/h
|Rozměr (d × š × v)
|4144 × 1796 × 1552 mm
|Rozvor
|2624 mm
|Velikost zavazadelníku
|420/1405 l
|Výška nákladové hrany zavazadelníku
|609 mm
|Průměr otáčení
|10,8 m
|Rozměr pneumatik
|195/60 R18
|Pohotovostní hmotnost
|1481 kg
|Maximální hmotnost přívěsu
|750 kg
|Cena od
|948.000 Kč
Zdroj: Autorský článek, Renault