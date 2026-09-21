Řídili jsme Škodu Peaq! Největší elektrika je prostorná i komfortní
Největší a jediná sedmimístná elektrická škodovka nabízí zajímavou techniku, má příjemný výkon i slušnou spotřebu, nedokáže se však vyvarovat některých neduhů starších sourozenců. Otestovali jsme ji na hladkém asfaltu Tyrolska a jižního Bavorska.
Největší elektromobil Škodovky se představil i pár týdnů později oproti tomu nejmenšímu. Taky má techniku, kterou už známe z elroqu a enyaqu, přesto však přiváží řadu novinek. Automobilka nás pozvala, abychom je vyzkoušeli v jižním Bavorsku a Tyrolsku.
Staticky jsme Škodě Peaq věnovali už při představení, tak z této části jen stručně. Peaq je druhou škodovkou navrhovanou plně v designovém jazyce Modern Solid, z nějž pramení mimo jiné nový světelný podpis ve tvaru písmene T. Nejvíc je vidět v zadních lampách, které jsou hezky černobílé, když nesvítí.
Přední světlomety mají vždy techniku pro funkci LED Matrix, zda bude aktivní, však bude záležet na tom, jestli za ni zákazník připlatí. Má to výhodu jednak v nižších výrobních nákladech (nevyrábíte dvě verze lamp, nýbrž jen jednu) a jednak v tom, že i druhý či další majitel bude moci tuto funkci k peaqu dokoupit coby k ojetině.
Líbí se mi také rozměrná zrcátka, ukotvená na plechu dveří, či to, že elektricky výsuvné kliky – novinka u značky Škoda – tahají za lanko k odjištění zámků dveří ryze mechanicky.
Interiér nabídne novinek celou řadu. Za zmínku stojí příplatkové relaxační přední sedačky, které jsou velmi pohodlné i ve vzpřímené poloze pro jízdu a mají i na třídu auta dostatečné boční vedení. Líbí se mi i jejich masážní funkce a široce nastavitelná bederní opěrka. Přídavný polštářek mi naopak při řízení vadil a jeho sundání za jízdy není zrovna snadné, nemáte-li spolujezdce ku pomoci, při té relaxaci např. u nabíječky se však bude jistě hodit.
Peaq je první škodovka s vertikálně orientovaným středovým displejem, ovšem zrovna jeho natočení není tak podstatné jako nový systém. Ten je založen na Androidu a některé jeho funkce jsou nové, principiálně však pracuje docela podobně starším systémům Škody. Po vzoru superbu a kodiaqu má fyzické knoflíky k ovládání teploty, vyhřívání či ventilaci sedaček však zapínáte v displeji.
Domovskou obrazovkou je tu velká mapa vestavěné navigace, která má dopravní data od Googlu a je velmi přesná jak v hustotě provozu, tak i v událostech na silnici, např. uzavírkách. Samozřejmě má i databázi nabíjecích stanic; jak funguje, otestujeme, až dostaneme peaq na týden v Česku. Personalizovatelná část domovské obrazovky není velká – jsou to ty dvě malé dlaždice pod mapou.
Součástí nového infotainmentu je přepracovaný systém vypínání jízdních asistentů. Jejich rychlá nabídka je k dispozici po stažení levé části horní lišty displeje. Objeví se několik zkratek, které je možné si vybrat z širší nabídky. Také tu je jedna, která obnoví nastavení vozu do toho, jak bylo při předchozí jízdě. Trvale vypnout např. ISA či hlídače jízdních pruhů tedy možné není, je třeba je vypínat po každém nastartování, ale Škodovka to řidiči poměrně důsledně usnadňuje.
Bohužel však stále zůstává napevno nastavená funkce „nastartování“ tím, že sednete do auta, šlápnete na brzdový pedál a zařadíte D nebo R. Problém s ní mám proto, že se auto taky vypne, když zařadíte P a vystoupíte, i kdybyste si třeba chtěli jen z kufru vyndat nápoj – a tím se vůz zase vrátí do továrního nastavení jízdních asistentů, takže ty nechtěné musíte opět vypínat.
Z dalších velkých novinek interiéru zmiňme dvě bezdrátové nabíječky mobilů, na nichž má telefon držet magneticky. Ani bez magnetu však nelítá v sebemenší zatáčce. Spolehlivé to nabíjení není, ale nabíjecí kruh ve voze je jaksi pogumovaný. Jelikož mám na mobilu gumový kryt, držel docela slušně; na klidnou jízdu to bude plně stačit a mobil se vám bude nabíjet i bez magnetického upevnění.
Novinkou je také přístrojový štít, který je výrazně větší a svým fungováním je blíž tomu ve spalovacích škodovkách, než v elroqu, enyaqu a epiqu. Na rozdíl od nich totiž dokáže zobrazit mapu, což dřív nebylo možné. Sekce vlevo ukáže výstup jízdních asistentů, vpravo můžete mít palubní počítač, rádio, šipkové instrukce navigace nebo nic.
Jízdní asistenty na výbornou
Volant má trochu ostřejší design, principiálně však funguje pořád stejně včetně snadného přepínání mezi adaptivním tempomatem ACC a Travel Assistem, který kombinuje ACC s aktivním vedením ve středu jízdního pruhu. Právě s tímto aspektem jízdy s peaqem začínám schválně, protože Travel Assist je zde až šokujícím způsobem dobrý.
Dokáže totiž spolehlivě vést i v relativně prudkých zatáčkách a i když na silnici vůbec nejsou namalované čáry. Pokud je silnice dostatečně široká, aby se dvě protijedoucí auta bez problémů vyhla, najde si obrubník nebo kraj asfaltu, poměrně dobře odhadne střed vozovky a pak se drží na této své půlce.
Není to samozřejmě plně samočinné řízení, není to ani úroveň 3 a snadno jsem našel situace, v nichž si neví rady. Kromě vozovky příliš úzké na dvě auta to jsou také situace, kdy v obci vozovku zúží cyklopruhy natolik, že středový „dvojpruh“ mezi čarami není dost široký na dvě auta. Travel Assist totiž nedokáže tuto nedostatečnou šířku brát jako důležitější než namalovanou čáru, takže zmatkuje a nejlepším řešením je ho v takové situaci vypnout. Přesto je to výborný pomocník.
Těší mě také ovládání tempomatu, který má svou vlastní páčku s dvoukrokovým přidáváním či ubíráním rychlosti. Vychýlením nahoru či dolů tak rychlost změníte o jeden nebo o deset km/h.
Ticho ruší jen hrubý asfalt
Kromě asistentů mě za jízdy potěšilo skvělé odhlučnění od okolního prostředí. Testoval jsem základní výbavu Selection a nejen v předních, nýbrž i v zadních dveřích jsou laminovaná dvojitá skla, takže v protisměru projíždějící popelářské auto téměř neslyšíte, i když nemáte puštěné rádio.
Jediné, co ticho naruší, je jízda po hrubém asfaltu – kola by to chtělo odhlučnit trochu lépe, když zbytek auta je tak krásně tichý. Nutno však dodat, že testovaný kousek měl příplatková 21" kola, třebaže verze Selection má v základu devatenáctky. Dalo by se tak zkusit vybrat průměr kol podle toho, pro který budou k dispozici nejtišší pneumatiky.
Zároveň ani na 21" kolech není jízda nepohodlná. Pravda, nepovedlo se mi najít skutečně rozbitou okresku, jaké máme v Čechách, ale sem tam hrbolu se nevyhne ani jižní Bavorsko (zejména když ve snaze vestavěnou navigaci zmást sjedete na první legálně vypadající polní cestu, kterou potkáte) a v interiéru je jeho přejetí cítit, ovšem nijak nepříjemně.
600 km? Jen velmi lehkou nohou
Vyšla na mě zadokolková specifikace 90, která má jeden elektromotor o výkonu 286 koní. Peaq je poměrně těžkým autem, s tímto hnacím ústrojím váží dle specifikace 2309–2432 kg, přesto tenhle výkon vcelku stačí. (U verze 60, která má koní 204 a váží jen o necelé dva metráky méně, bych si dostatečností výkonu jist úplně nebyl.)
Protože k předním kolům nevedou poloosy, rejd je naprosto skvělý. Přesto bych do vlastního auta volil pravděpodobně čtyřkolku. Ta je sice ještě o nějakých 70 kg těžší, má vyšší papírovou spotřebu a výkon je vyšší jen o 13 koní, zde jsme však už obecně ve sférách hmotnosti, kdy na kluzkém povrchu může pohon druhé nápravy dost chybět. Čtyřkolkový peaq také utáhne těžší vlek – rovné dvě tuny oproti 1,8 t zadokolky.
Verze 90 (resp. 90x v případě čtyřkolky) má baterii o 86 využitelných kilowatthodinách s nejvyšším nabíjecím výkonem 199 kW. Zmíněná spotřeba je na papíře 15, resp. 15,8 kWh/100 km, realita bude ovšem o něco výš. Odhaduji něco mezi 18 a 19 kWh/100 km v kombinaci při normální jízdě; s lehkou nohou i méně. Já jel docela svižně, cíl trasy byl ve výrazně vyšší nadmořské výšce než start a displej mi ukázal 20,4 kWh/100 km.
Snad jediná věc, která mi na peaqu docela vadila, má společnou s ostatními auty na „velké“ platformě MEB – měkký brzdový pedál, který má extrémně dlouhou dráhu, když se chcete dostat až na třecí brzdy a vůz nerekuperuje (např. proto, že je baterie plně nabitá). Tzv. brake blending, jak se říká sladění rekuperačního brzdění s třecími brzdami při šlapání na brzdový pedál, má i Škoda Epiq odladěný nesrovnatelně lépe.
|Škoda Peaq - Základní technická data testované varianty
|Provedení
|Peaq 90 Selection sedmimístný
|Nejvyšší výkon a toč. moment elektromotoru
|210 kW (286 k)/545 Nm
|Pohon
|zadní
|Trakční baterie
|NMC, 91 kWh celková, 86 kWh využitelná
|Dojezd na nabití (WLTP)
|647 km
|Nabíjení AC
|11 kW, 9 h (0-100 %)
|Nabíjení DC
|188 kW, 28 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|7,1 s
|Nejvyšší rychlost
|180 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|15,0 kWh/100 km
|Délka × šířka bez zrcátek/se zrcátky × výška
|4874 × 1867 × 1664 mm
|Rozvor náprav
|2965 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|299/890/2075 l
|Provozní/nejvyšší hmotnost
|2334-2449/2909 kg
|Cena
|výbava Selection, základní cena
|1.150.000 Kč
|odhad ceny testovaného vozu dle českého konfigurátoru
|1.662.000 Kč
Jaká je skutečná spotřeba v Česku, jak peaq tahá a jak zvládá skutečně dlouhé trasy, zjistíme, až nám ho Škodovka půjčí na týden v Česku. Přiznám se, že se na to docela těším.
zdroj: Autorský text | foto, video: Škoda