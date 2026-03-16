Řídili jsme Volkswagen ID.Cross: Laťka je hodně vysoko! Rozhodne cena?
Může být elektromobil za cenu lépe vybaveného spalovacího crossoveru skutečně kvalitním autem bez kompromisů? Svezli jsme se v Amsterdamu s kompaktním crossoverem Volkswagen ID.Cross, abychom to zjistili.
Elektromobily společnosti Volkswagen procházejí v poslední době velkými změnami. Kromě názvosloví se mění také design, kvalita zpracování a technologie. Všemu tomu výrazně pomáhá nová platforma MEB+, na níž stojí nový elektrický crossover ID.Cross.
Právě jeho předprodukční verzi jsme měli možnost vyzkoušet ve velmi deštivém Amsterdamu. Kolegové již měli možnost s dalšími zástupci skupiny modelů „Core“, mezi které řadí Volkswagen Group klíčové elektrické modely na zmíněné platformě. Patří mezi ně ID.Polo, Škoda Epiq a Cupra Raval.
S modelem ID.Polo sdílí ID.Cross novou designovou filozofii Volkswagenu „Pure Positive“, volně přeloženo „čistě pozitivní“. Přestože vzhled vozu byl maskovaný pod zelenou grafikou, klíčové prvky vidět byly. Patří mezi ně sebejisté proporce, usměvavá přední část nebo široký sloupek C karoserie, který identitu celého auta dotváří třemi horizontálními linkami, podobně jako Volkswagen ID.Buzz.
Model ID.Cross se hodlá vrátit ke kořenům Volkswagenu, což znamená být kvalitním lidovým vozem s dobrým poměrem ceny a schopností. Menší hatchback ID.Polo přijde na trh první, přesto by měl ID.Cross přijít ještě letos. Na domácím německém trhu automobilka cílí na základní cenu pod 28.000 €, tedy v přepočtu pod 700.000 korun. Je to dobré?
Pravý volkswagen
Ergonomie je disciplína, která vozům značky Volkswagen vždy šla. Žádné zbytečné výstřelky, a už vůbec ne v interiéru, tak by se daly popsat volkswageny dřívějška. U prvních kusů modelu ID.3 a dalších modelů představených na přelomu let 2019/2020 se ale ergonomie musela podřídit snižování výrobních nákladů.
Jestli si pamatujete šetření v podobě pouhých dvou ovladačů elektrických oken, tvrdých recyklovaných plastů, nedoladěného infotainmentu bez osvětlení ovládacích prvků či volant bez fyzických tlačítek, tak to vše můžete s klidem pustit z hlavy. Ergonomické chyby se v novém interiéru hledají jen těžko.
Potěší fyzická tlačítka pro ovládání klimatizace nebo příplatková bezdrátová nabíječka pro mobilní zařízení o výkonu 15W. Vylepšené ambientní osvětlení bude také za příplatek. Kliky představené dříve v modelu T-Roc, za které se tahá směrem nahoru, jsou však standardem.
Do starých kolejí se vrací také kvalita zpracování, kterou zaměstnanci VW přirovnávají k legendární čtvrté generaci modelu Golf. Použité materiály byly i v předprodukčním voze (nutno podotknout, že plně vybaveném) naprosto perfektní vůči ceně vozu. Dobrý byl také nový volant s fyzickými tlačítky a velký posun je u modelu ID.Cross vidět také v oblasti displejů.
Máme tu dva, velký před řidičem (úhlopříčka 10,25") a ještě větší centrální displej infotainmentu s úhlopříčkou 12,9". Ten nyní běží na zcela nové platformě využívající operační systém Android. Rozlišení je skvělé, stejně tak odezva a funkce. Pokud jste bedlivě sledovali novinky ohledně modelu ID.Polo, možná by vás zajímalo, zda také ID.Cross dostane retro budíky a infotainment.
A s radostí můžeme říct, že ano, tento mód lze nastavit, dokonce také odděleně jen pro centrální, potažmo pouze pro řidičův displej. Změnou pro produkční verzi bude navigace v podobě analogové televize místo dříve představené složené mapy. Inženýři vyhodnotili televizor jako přehlednější. Proti modernímu designu chce i nové řešení trochu zvyku, ale je určitě přehlednější než dříve představená přeložená mapa.
Dle dostupných informací mezi příplatkovou výbavou nenajdeme head-up displej, digitální přístrojový štít je ale přehledný a umístěný dostatečně vysoko. Mapu si na něm můžete zobrazit také.
ID.Cross navíc nabídne mnoho výbavy dříve dostupné pouze ve vozech vyšších segmentů. Zmínit můžeme prémiový audiosystém Harman Kardon, velkou prosklenou střechu s roletkou nebo pneumatická, 12 směry nastavitelná masážní sedadla. Ty budou za příplatek, ale zaslouží si zvláštní pochvalu.
Jsou nastavitelná elektricky, u řidiče dokonce s pamětí. Nevídaná je masáž se třemi módy průběhu, která navíc dokáže být opravdu silná. Vyhřívání funguje na celá záda, ne pouze ve spodní části jako u některých aut této kategorie.
Tím se dostáváme k velkorysé prostornosti celého interiéru. Poloha za volantem lze najít snadno, řidičovo koleno se navíc opírá o relativně měkkou část středového tunelu. Přes délku jen lehce přes 4 metry je vzadu dostatek místa i bez potřeby posuvné lavice, kterou si pomáhá spalovací model T-Cross.
Se svými 189 centimetry mi na zadních sedadlech před koleny zbývá odhadem dobrých zhruba 5 až 7 centimetrů místa a nějaký centimetr k dobru mám také nad hlavou. Oproti modelu ID.Polo zadní pasažéři dostali navíc výdechy klimatizace. Zavazadelník o objemu 475 litrů má dobře využitelný tvar a dalších 22 litrů je schovaných v předním zavazadelníku.
Interiér byl tak příjemným překvapením, že jsme s ním rádi začali a ještě se k některým detailům vrátíme. S modelem ID.Cross jsme se ovšem byli zejména svézt a vyzkoušet jízdní vlastnosti, takže zpět k tématu.
Z čeho vybírat
Model ID.Cross využívá platformu MEB+ s pohonem předních kol, což je velká změna oproti stávajícím plně elektrickým modelům značky. Dostupné budou dvě baterie, my jsme testovali silnější verzi (155 kW/211 k) s NMC baterií o využitelné kapacitě 52 kWh a předpokládaným dojezdem 436 km v kombinovaném režimu.
Při nízkých teplotách a opravdu silném dešti jsme sice jezdili se spotřebou kolem 18 kWh/100 km, ovšem při slunném dni o pár dní dříve se prý někteří kolegové s ID.Crossem dostali k 15 kWh/100 km. Naše cesta byla tvořena přibližně ze dvou pětin po dálnici (rychlostí 100 km/h) a zbývající trasa byla kombinací městského provozu a okresních silnic po pobřeží. V autě seděli tři dospělí lidé a nějaké vybavení.
Slabší verze (85 a 99 kW) využijí baterii s technologií LFP a kapacitou 37 kWh. Předpokládaný (zatím neoficiální) dojezd by u této verze měl být 316 km. Důležité však je, že obě baterie rychle dobijete. Z maximálního nabíjecího výkonu 90 kW v případě LFP baterie a 105 kW v případě NMC baterie to tak sice nevypadá, ale díky dobře vyladěné plošší křivce se i přes nižší špičkový výkon podařilo automobilce dosáhnout lepších nabíjecích časů, než se původně očekávalo.
V případě menší baterie by k nabití z 10 % na 80 % mělo stačit 27 minut, u větší baterie dokonce pouze 24 minut. Všimněte si také, že Volkswagen uvádí údaje nabíjení z hranice 10 %, některé jiné automobilky uvádějí až od stavu baterie 15 % či dokonce 20 %. Vše zatím zní dobře, ale musíme počkat na oficiální čísla.
|Technické specifikace Volkswagenu ID.Cross
|Platforma
|MEB+
|Pohon
|přední
|Trakční baterie
|LFP, 37 kWh
|LFP, 37 kWh
|NMC, 52 kWh
|Nabíjení AC
|11 kW
|Nabíjení DC
|90 kW
|90 kW
|105 kW
|Čas nabití z 10 na 80 % (předpokládaná)
|27 min
|27 min
|24 min
|Maximální rychlost
|150 km/h
|150 km/h
|160 km/h
|Rozměry (D × Š × V)
|4153 × 1794 × 1581 mm
|Rozvor náprav
|2601 mm
|Objem zavazadelníku (l)
|475 + 22
|Provozní hmotnost (DIN)
|1539 kg
|1539 kg
|1548 kg
Prioritou komfort
Při vývoji měl Volkswagen za cíl vyvinout ID.Cross tak, aby se choval za všech okolností stejně. Důraz byl kladen především na stabilitu a lineárnost jízdního projevu, což se povedlo splnit na jedničku.
Když se podíváme na modelovou řadu Volkswagenu, byl ID.Cross vyvinut jako nejkomfortnější model. Měl by být o trochu sportovnější, ale o hodně komfortnější než T-Cross se spalovacím motorem. Jak je to možné?
Podvozek je kombinací přední nápravy se vzpěrami typu McPherson a kompaktní zadní torzní nápravy. U obou náprav použil Volkswagen řešení pro zajištění maximálně komfortní a jisté jízdy. Přední tlumiče mají velkoryse dimenzované písty, vzpěry jsou navíc uložené ve speciálním uložení, které optimalizuje počáteční odezvu odpružení i komfort při naklánění.
Uchycení předního stabilizátoru je relativně tuhé a výsledkem veškeré snahy je přesné řízení a odezva vozu na přední nápravě. Tomu pomáhá také umístění elektronického řízení přímo na nápravu místo klasického umístění na sloupku řízení. Na zadní nápravě s torzní příčkou také najdeme mnoho vylepšení pro vyšší komfort a stabilitu jízdy.
Lepená gumová sedla pružin zlepšují jak komfort, tak akustiku. Novinkou je pasivní tlumič vibrací, který snižuje nízkofrekvenční hluk z jízdy v kabině až o 3 dB a navíc váží jen 300 gramů. Dosud Volkswagen ke stejnému účelu používal aktivní tlumicí materiál v podběhu a speciální koberce, což dohromady vážilo přibližně 8 kg.
Šikmá ložiska uchycení nápravy s inovativní dvoukomponentní technologií rovněž snižují hluk a vibrace a zároveň zlepšují vedení nápravy, což vede ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Zadní náprava s torzní příčkou je navíc mimořádně kompaktní, čemuž ID.Cross vděčí za velký objem zavazadlového prostoru.
Pokud by ani ten nestačil, silnější verze může táhnout přívěs o maximální hmotnosti 1200 kg, slabší verze pouze 500 kg.
ID.Cross dostal kotoučové brzdy na obou nápravách, občasné skřípání bubnových brzd stávajících modelů by mělo být historií. Nový jednokomorový brzdový systém vylepšuje modulaci brzd a pocit z pedálu ve srovnání s jinými elektromobily. Navíc je o 26 % lehčí než běžný systém a nabízí vysoce účinný rekuperační výkon.
Tomu pomáhá i platforma vozu s poháněnou přední nápravou, jelikož auto se při brzdění sune vpřed a rekuperace je tak přirozenější a účinnější. Mezi nové funkce patří například Stamp-to-Hold, kdy druhé sešlápnutí brzdového pedálu zajistí automatické stání vozu.
Lidový vůz?
Jestli se stejně jako my divíte, jak automobilka dokázala vyrobit tak kvalitně zpracované auto za konkurenceschopnou cenu, máme odpovědi. Volkswagen u modelu ID.Cross dokázal snížit náklady sdílením vývoje s dalšími modely a vůbec nešetřil na kvalitě či zpracování. „Efektivita vychází ze schopnosti vytvořit si vlastní řešení,“ pronesl zástupce Volkswagenu při představení modelu.
Volkswagen je na vlastní vývoj většiny komponentů vozu hrdý, a právem. Nový motor APP290 integruje klíčové komponenty včetně převodovky do jednoho modulu. Ten váží jen 74 kilogramů. Celá jednotka byla vyvinuta ve Wolfsburgu a vyráběna bude v Maďarsku.
Vedle nízké hmotnosti pomáhá integrace komponent do jednoho celku minimalizovat ztráty absencí dlouhých kabelových svazků. Díky kompletně internímu vývoji motoru jde navíc rychle a jednoduše řešit případné chyby a problémy. Stejně tak vyvinuli ve Volkswagenu také baterii, proto bylo možné jednoduše a rychle změnit nabíjecí křivku.
Jako v bavlnce
Testovací jízda začínala u olympijského stadionu v Amsterdamu, tedy na dlážděném povrchu s výškovými přechody v podobě obrubníků, prohlubněmi a naopak vyčnívajícími kanály. Zvláště u malého crossoveru na 19" kolech by člověk čekal, že sebou v interiéru bude házet ze strany na stranu.
Všechny v dřívějších odstavcích zmíněné úpravy na podvozku však společně s trochou magie v podobě „tajné přísady“ ale zcela očividně nebudou pouze planými frázemi marketingového oddělení značky. S nerovným povrchem si totiž ID.Cross poradil jako o dvě třídy větší ID.4, možná se přiblížil i vlajkové lodi v podobě ID.7.
Podvozek bude u všech verzí stejný s ocelovými pružinami bez nastavitelné tuhosti tlumičů, proto bude zajímavé vyzkoušet také verzi obutou na kolech s průměrem disků 17" s vyšší bočnicí. My se však stále za hustého deště vydáváme přes Amsterdam na dálnici, kde je povrch téměř perfektní a můžeme tak hodnotit jinou důležitou vlastnost.
Na dálnici kolem Amsterdamu je maximální povolená rychlost 100 km/h, takže spíše hodnotíme jízdu po silnici první třídy s kvalitním povrchem. Ticho v kabině je však i při této rychlosti překvapující. Příliš aerodynamického hluku totiž přes relativně robustní tvar vyšší karoserie do interiéru neproniká, opět pozitivní zpráva.
Na dálnici poprvé spouštíme také pokročilý Travel Assist, který funguje parádně, ale v modelu ID.Cross patří mezi příplatkovou výbavu. Na dálnici se drží v pruhu přirozeně, auto se nepohybuje zprava doleva, pokud mu k tomu nedáte pokyn, poté umí mezi pruhy automaticky přejet.
Navíc se umí učit od ostatních aut na silnici, a pokud majitelé ostatních vozů Volkswagen na stejném místě zasahují opakovaně do řízení, aby se například vyhnuli výmolu, nová generace systému Travel Assist se to naučí a všechna auta vybavená tímto systémem se danému výmolu automaticky začnou vyhýbat také.
Z dálnice po pár kilometrech sjíždíme a zkoušíme „Connected Travel Assist“ ve městě, kde auto umí díky funkci rozpoznávání semaforů automaticky zastavit na červenou. Umí se také rozjet, ovšem ne v momentě, kdy na semaforu stojíte jako první. Jde o bezpečnost, protože by auto nemuselo dostatečně rychle zareagovat například na chodce, který na přechod vběhne na červenou.
Chtěli jsme vyzkoušet také funkci zastavení na značce STOP, ovšem tato funkce se nakonec v produkční verzi neobjeví. Důvodem jsou přílišné legislativní rozdíly v jednotlivých zemích Evropy. Přestože v některých státech systém prý fungoval perfektně, Volkswagen nechtěl jeho funkčnost omezovat pouze na vybrané státy a zatím ho raději nenabídne vůbec.
Novinkou pro model ID.Cross je také možnost jízdy pouze modulací akcelerátoru, tzv. One-Pedal Driving. Aktivovat lze intuitivně pootočením řadicí páky (spíše otočného ovladače) pod volantem.
Nastavit lze dvě míry intenzity rekuperace, silné zpomalení mi osobně přišlo silné až příliš, slabší tak akorát. Preferoval bych však možnost nastavení intenzity pádly pod volantem, i když je třeba pochválit Volkswagen za schopnost plného plachtění modelu ID.Cross v módu D.
Těšme se
Jízda s ID.Crossem předčila očekávání a určitě se malý elektrický crossover zařadí ve svém segmentu na ty nejvyšší příčky, co se týče jízdního komfortu a zpracování. Volkswagen konečně přidává také dobrý a skvěle funkční infotainment. Sterilitu rozbíjí pohledné materiály a zároveň retro design displejů.
Auto je prostorné, zdánlivě se nikde na ničem nešetřilo a nikde nejsou dělat nějaké ústupky. To vše za cenu přibližně 685.000 až 975.000 korun (přímý přepočet slibované ceny na německém trhu), což je v porovnání s konkurencí zajímavé.
Volkswagen ID.Cross by se měl v plné parádě představit v polovině roku a na trh by to měl stihnout zkraje prosince, uvidíme, zda i v tuzemsku. I když se nám ID.Cross líbil, zajímá nás, jaký elektrický crossover byste si vybrali vy? Dali byste přednost domácímu epiqu, sportovnímu ravalu, nebo koukli úplně po něčem jiném?
Zdroj: Autorský text | foto: VW | video: Jiří Landa/Auto.cz/VW