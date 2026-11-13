Rimac končí s elektrickým hypersportem Nevera. Nevyrobil jich ani polovinu
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Původní plány počítaly až se 150 exempláři nevery. Realita je ovšem mnohem střízlivější. I tak ale elektrická střela podle Mate Rimace splnila svůj účel.
Konec přišel dřív, než se čekalo. Chorvatský Rimac dokončuje výrobu elektrického hypersportu Nevera a staví posledních 10 kusů ve verzi R. Podle plánu mají být všechna auta předána zákazníkům do konce letošního roku. Pak je konec.
Číslo 71 oznámil sám zakladatel Mate Rimac ve videu na Instagramu. Od prvních dodávek v roce 2022 vzniklo 51 běžných variant a 20 kusů ve výkonnější verzi Nevera R. Když model v roce 2018 představil, plánovala přitom firma postavit 150 aut.
Mate Rimac to ale nebere jako neúspěch. Nevera je podle něj nejprodávanějším elektrickým hypersportem světa a bez ní by nebylo Bugatti Tourbillon ani nová továrna. Auto zkrátka splnilo svůj úkol a zaslouží si místo v historii. Majitelům na závěr poděkoval za společnou cestu.
Ohromující čísla
Rimac poprvé neveru ukázal v roce 2018 jako koncept C Two, sériová verze se představila v roce 2021. Čtyři elektromotory mají dohromady 1914 koní a auto zrychlí z 0 na 97 km/h za 1,85 s. Maximální rychlost je 415 km/h a čtvrt míli zvládne za 9,1 s.
Nevera R je ještě výkonnější a rychlejší. Má 2107 koní, zrychlení zkrátila na 1,74 s a na 200 km/h potřebuje 4,38 s. Na třístovku se dostane za 8,66 sekundy a čtvrt míli ujede za 8,23 s.
Skupina Rimac mezitím přerostla hranice hyperaut. Divize Rimac Technology vyvíjí a dodává moderní komponenty pro elektromobily. Skupina je také velkým hráčem v joint venture Bugatti Rimac, který stojí za hybridním Bugatti Tourbillon s třemi elektromotory a atmosférickým osmilitrovým V16 o výkonu 1800 koní.
Další projekt se jmenuje Verne. Je to autonomní robotaxi a služba na sdílení jízd. Rimac ho představil v roce 2024 a provoz zahájil letos.
Zdroj: Motor1, Auto Motor und Sport, Mate Rimac, foto a video: Rimac