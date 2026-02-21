Rimac pomohl kaskadérům přistát s letadlem na jedoucím vlaku. Hypersport přitom jel pozadu
Chorvatská automobilka propůjčila dva své hypersporty Nevera a Nevera R k tréninku přistání, jaké svět ještě neviděl. Podílela se i na úpravách letounu.
Nadšení Mateho Rimace, který v roce 2009 založil automobilku a pojmenoval ji po sobě, k technice v kombinaci s láskou k autům a týmem světových inženýrů vyústilo ve výrobu rekordy lámajících hypersportovních aut.
Do povědomí se značka dostala nejprve po nehodě televizního moderátora Richarda Hammonda s prvním modelem automobilky Concept_One. Druhým významným milníkem bylo spojení se značkou Bugatti.
Automobilka nyní vyrábí model Nevera, který od svého představení stanovil na tři desítky světových výkonnostních rekordů. Nyní se ve spolupráci s Red Bullem podílela na neméně zajímavém světovém prvenství. Akrobatický pilot Dario Costa totiž v polovině února přistál se svým letounem Zivko Edge 540 na nákladním vlaku. A pak znovu vzlétl.
Musel to zvládnout na délce jednoho kontejneru v rychlosti, ve které letadlo prakticky přestává být schopno letu (přibližně 87 km/h). Vše muselo proběhnout v padesátisekundovém okně a za silných turbulencí. A jelikož tento dříve neuskutečněný manévr vyžaduje dokonalou synchronizaci vlaku s letounem a extrémně přesné pohyby, předcházel mu trénink.
Elektrické hypersporty záchranou
Přesně zde přichází hlavní role chorvatských vozů Nevera a Nevera R. Model Nevera R se pyšní rekordem auta s nejrychlejším zrychlením, pro účely tréninku se tak náramně hodil. S tréninkem pomáhal model Nevera R, z nespecifikovaného důvodu však při něm jezdil pozadu. „Běžná“ nevera jezdila normálně popředu.
Rychlou jízdu pozadu mu umožňuje elektrická pohonná jednotka, respektive absence klasické převodové skříně. Čtyři samostatné motory zkrátka buď pohání auto vpřed, nebo stejnou rychlostí vzad. Model Nevera R je držitelem světového rekordu v nejvyšší dosažené rychlosti pozadu ve výši 275,74 km/h.
Při couvání se nemění ani hodnoty akcelerace. Z 0 na 322 km/h mu to teoreticky zabere pouhých 11 sekund. To je pro představu o pouhou sekundu více, než potřebuje Škoda Scala s motorizací 1.0 TSI DSG pro dosažení rychlosti 100 km/h. Při tréninku chtěl nejspíš Rimac tuto dovednost světu znovu připomenout.
V rámci příprav Rimac s pilotem spolupracoval na letišti v Pule v Chorvatsku. Při ostrém pokusu o kaskadérský kousek bylo potřeba mít dobrý odhad a představu. Hypersporty Costovi při tréninku sloužily jako referenční body a umožnily tím trénovat synchronizaci rychlosti, posuzování vyrovnání a načasování reakcí. Při dosedání na vlak totiž kontejner, na který letadlo přistávalo, pilot viděl jen pár sekund před dosednutím.
„Když se vydáváte do zcela neznámého teritoria, potřebujete nástroje, které odpovídají vašim ambicím. Byli jsme hrdí, že jsme mohli být součástí tohoto projektu,“ komentoval úspěšnou spolupráci zakladatel automobilky Mate Rimac.
Mezi nástroji, které Rimac poskytl, nebyly jen modely Nevera a Nevera R, nýbrž také technický tým společnosti Rimac Technology. Inženýři vývoje modelu Nevera navrhli a vyrobili na míru přizpůsobené sedadlo letounu. Bylo vyvinuto pro extrémně omezený prostor kokpitu a tvarováno podle Costovy postavy.
Odborníci na kompozitní konstrukce a přesnou ergonomii vytvořili sedadlo poskytující maximální stabilitu. Podle dostupných informací šlo o první použití této úrovně přesného sedadlového inženýrství v závodním letadle. Inženýři společnosti Rimac také spolupracují na aerodynamické optimalizaci kabiny letounu pro budoucí kaskadérské kousky.
„Red Bull a Rimac sdílejí stejného ducha překračování hranic a zkoumání nemožného. (...) V Rimacu jsou inovace a výkon součástí naší DNA, proto jsme byli nadšeni ze spolupráce,“ dodal vedoucí prodeje a marketingu Bugatti Rimac Roni Kert.
Zdroje: Rimac, RedBull