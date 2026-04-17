Rivian použije staré baterie svých aut pro snížení nákladů na provoz továrny
Využití vyřazených akumulátorů z elektromobilů představuje efektivní cestu ke snížení ekologické stopy i provozních nákladů. Americký Rivian proto vybuduje pilotní bateriové úložiště, které dá bateriím z vozů Rivian druhý život.
Jeden z největších prohřešků elektromobility je těžba materiálů potřebná k výrobě jejího klíčového prvku, tedy vysokonapěťové baterie s velkou kapacitou. Jednou z možností snížení dopadu na životní prostředí je recyklace takových článků, jelikož i s nižší kapacitou, která už nestačí k bezproblémovému provozu elektromobilu, mohou stále perfektně fungovat někde jinde.
Tomu věří také americký start-up Rivian, jehož modely R1-T a R1-S na americkém trhu jako jedny z mála odolávají zpomalující poptávce po čistě elektrických vozech a automobilka by každým dnem měla začít s dodávkami menšího SUV R2 prvním zákazníkům.
V úterý 14. dubna oznámila také navázání spolupráce s recyklační společností Redwood Materials, která jí pomůže vybudovat pilotní bateriové úložiště o výkonu 10 MWh. K tomu jí Rivian poskytne přibližně stovku vyřazených bateriových článků s cílem snížení nákladů na elektrickou energii během časů tzv. špičky.
„S rostoucí poptávkou po energii musí být naše energetická síť flexibilní, bezpečná a cenově dostupná. Díky partnerství se společností Redwood můžeme baterie z našich vozidel využívat i po skončení jejich životnosti a přispívat tak k dobrému stavu energetické sítě a konkurenceschopnosti Spojených států,“ uvedl ve svém prohlášení zakladatel a generální ředitel společnosti Rivian RJ Scaringe.
Životní cyklus baterií dnešních elektromobilů je sice díky tepelným čerpadlům a pokročilejším technologiím delší, ale pokud se nějaká baterie s příliš nízkou využitelnou kapacitou objeví, neznamená to ještě, že pro ni není využití.
Právě ke stavbě bateriových úložišť se i baterie s pouhou polovinou své původní kapacity pořád využít dají. Právě z tohoto důvodu společnost Redwood loni v červnu spustila svou divizi Redwood Energy, která bude odpovědná za stavbu úložiště pro Rivian.
„Jak se stále více baterií blíží konci své životnosti, zjišťujeme, že mnoho z nich si stále zachovává více než 50 % své použitelné kapacity – což je dost na to, aby mohly být znovu využity před recyklací,“ uvedla společnost v té době.
Dohoda se společností Rivian přichází v době, kdy se odvětví elektromobilů a akumulátorových úložišť propojují novými způsoby. Souvisí to s omezováním plánů na výrobu elektromobilů, čímž vznikla nadbytečná kapacita pro baterie.
Výrobci automobilů, jejichž elektromobily nejdou tolik na odbyt, a zároveň výrobci baterií nyní směřují tuto nově vzniklou nadbytečnou nabídku do stacionárních úložných systémů, tedy bateriových úložišť. Po nich je vysoká poptávka nejen mezi menšími zákazníky, ale také mezi energetickými společnostmi a velkými podniky, mimo jiné kvůli růstu energeticky náročných datových center využívajících umělou inteligenci.
Rivian určitě není první automobilkou, která používá své vlastní baterie pro stavbu bateriového úložiště. Loni v létě uzavřela společnost Redwood dohodu o dodávkách nových i použitých bateriových sad pro svůj nový energetický byznys také s gigantickým koncernem General Motors.
Například tuzemská Škoda Auto dává bateriím druhý život pomocí stacionárních úložišť ve svých prodejnách, případně je prodává k využití v domácích úložištích. To může prodloužit aktivní životnost baterie až o 10 let.
Minulý rok v prosinci oznámila také společnost Ford novou stacionární jednotku pro skladování energie. Její továrna na baterie v Kentucky bude vyrábět hranolové lithium-železo-fosfátové články a balit je do 20' kontejnerů. Ty by měly být nabízeny od příštího roku a přispět tak k „využití nevyužité kapacity baterií elektromobilů“.
Zdroje: insideEVs, Rivian, Redwood Energy, Škoda Auto