Rivian R1T jako záchrana běžců: Uvnitř má ledovou tříšť, snack bar i zdravotnickou výbavu
Upravený Rivian R1T využívá baterii k napájení strojů na ledovou tříšť. Veze LED osvětlení, snacky a další vybavení pro běžce na dlouhé horské trati.
Rivian a Nike ACG ukazují neobvyklé využití elektrického pick-upu. Pro ultratrailový závod Brink 100 Mile Trail Run vznikl speciálně upravený Rivian R1T Recharge Truck, který se promění v mobilní stanici pro hydrataci, výživu a ochlazení běžců.
Ultratrailové závody dnes běžně překonávají 160 km v horském terénu a dostat zásoby na vzdálená stanoviště mimo zpevněné cesty není jednoduché. Běžci se často potýkají s teplými nápoji, roztátým ledem nebo nedostatkem stínu. Právě na to reaguje Rivian ve spolupráci s outdoorovou řadou Nike ACG, tedy All Conditions Gear.
Základem je R1T Quad, který za 12 týdnů upravila divize Rivian Special Projects. Výsledkem je R1T Recharge Truck, jenž spolu s dalšími šesti vozy Rivian vytvoří takzvanou Ultimate Aid Station během festivalu Siskiyou Out Back Trail Running Festival.
Nejde jen o pick-up s polepem. Korba dostala výsuvnou stanici na ledovou tříšť napájenou z palubních zásuvek a baterie o kapacitě 140 kWh. Jeden ze dvou strojů nabídne směs Mango Pickle vyvinutou nutričními specialisty Nike, druhý konzervativnější příchuť Coca-Coly. Přední zavazadlový prostor ukrývá dvě chladicí přihrádky, jednu na čistý led do lahví a druhou na led určený k ochlazení těla.
Boční tunel mezi kabinou a korbou se změnil na výsuvný snack bar s energetickými gely, přísadami do vody a drobným občerstvením. Další vybavení je uložené v odnímatelných boxech na nosiči korby. Nechybí lékárničky, sady na puchýře ani ohřívače prstů.
Důležitý je také stín. Po stranách vozu se rozkládají perforované panely Kammok z materiálu Radical Airflow, který Nike ACG používá u běžeckého oblečení. Lehká tkanina z recyklovaného polyesteru má díky 3D struktuře podporovat proudění vzduchu a vytvářet lokální chladicí efekt. LED pásy napájené z vozu zase pomohou při ranním a nočním provozu stanice.
Na místě nebude jediným Rivianem. Další R1T přiveze mobilní DJský pult, sériový R1T využije upravenou Camp Kitchen pro přípravu proteinových palačinek, R1S poslouží jako zdravotnické vozidlo a další vozy zajistí přepravu běžců i zásob. Nové SUV R2 bude napájet přenosnou rozprašovací stanici aktivovanou pohybovým senzorem.
Flotila vozů Rivian se objeví od 10. do 12. července 2026 během Siskiyou Out Back Trail Running Festivalu. Stanice bude stát na 80. míli závodu Brink 100 Mile Trail Run, kde podle Nike končí velká část závodníků. Celkově závod vzdá zhruba 30 procent účastníků a mnoho z nich právě v okolí tohoto bodu.
Nike ACG si R1T Recharge ponechá a plánuje jej ukazovat na dalších ultratrailových akcích. Rivian mezitím vyhodnotí, zda by některé z použitých prvků mohly dávat smysl i pro běžné zákazníky.
Zdroj: Motortrend, Rivian, Nike