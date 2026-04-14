Řízení bez rukou na volantu? Nizozemsko schválilo provoz systému automobilky Tesla
Nizozemský úřad RDW oficiálně schválil pokročilý asistenční systém FSD Supervised pro provoz v evropských podmínkách. Pro Teslu jde o zásadní průlom, který otevírá dveře k plošnému zavedení autonomního řízení na celém starém kontinentu.
Tesle se po 18 měsících intenzivního testování na veřejných komunikacích i uzavřených polygonech konečně podařilo získat povolení k aktivaci systému FSD Supervised (Full Self-Driving Supervised – plně samořídicí systém s dohledem) ve svých vozech. Za oceánem již vozy díky tomuto systému jezdí necelé 4 roky, v Evropě však kvůli jiným podmínkám schválení prozatím tento systém schválen nebyl.
Zákazníci tak do nynějška mohli využívat pouze základní asistenční funkce, plné autonomní řízení však povoleno nebylo. Nizozemský úřad pro motorová vozidla RDW ale nyní jeho činnost v automobilech Tesla označil za „pozitivní pro bezpečnost silničního provozu“ a schválil jeho nasazení. Automobilka vzápětí uvedla, že systém brzy spustí na celém území Nizozemska.
Ač se může zdát, že to je pouze jedna individuální země a nás se to moc netýká, není tomu tak. Schválení v Nizozemsku umožňuje úřadu RDW podat žádost o ověření v celém regionu a schválení systému, který už jedna z členských zemí schválila, je nyní jednodušší. I pokud by se nepodařilo získat pro celoplošné schválení systému většinu hlasů, jednotlivé státy systém na vlastním území schválit mohou.
„Asistenční systém řidiče Tesla podporuje řidiče více než jiné systémy, protože po zapnutí přebírá více úkolů spojených s řízením,“ uvedla agentura ve svém prohlášení. Co vlastně systém ve své stávající podobě umí? Především umožňuje majitelům řídit bez použití rukou v městském i dálničním prostředí.
Již dříve schválený autonomní systém BlueCruise automobilky Ford sice také umožňuje jízdu bez držení rukou na volantu, ale funguje jen v tzv. modrých zónách, které označují vybrané úseky evropské dálniční sítě. Tyto zóny pokrývají podle automobilky 95 % dálnic v mnoha zemích včetně Česka. Vozy BMW například mohou provádět změnu jízdního pruhu na dálnici bez držení volantu.
Systém Tesly ale nade všechny schválené systémy vyniká právě svou komplexností a možným využitím také ve městském provozu. Dodatek „Supervised“ je v názvu systému extrémně důležitý, protože dává najevo, že stále nejde o třetí úroveň autonomního řízení a řidič musí být stále ve střehu a mít auto pod plnou kontrolou.
RDW však ve svém prohlášení uvádí, že „díky neustálému přísnému monitorování řidiče ve vozidle je systém bezpečnější než jiné asistenční systémy“. Podle dostupných dat automobily Tesla se zapnutým FSD Supervised čelí vážné dopravní nehodě pouze jednou za 8,5 milionu najetých kilometrů.
Pro porovnání, při řízení s aktivními asistenty to je jednou za 3,5 milionu km. Zcela bez aktivních asistentů se řidiči automobilů Tesla stanou účastníky vážné dopravní nehody v průměru jednou za 1,3 milionu ujetých kilometrů.
Pokud se zjistí, že řidič za volantem opakovaně není plně bdělý, systém spustí různé signály, na které řidič musí reagovat. Stále tedy není možné si za volantem například otevřít nejnovější číslo Světa motorů nebo prohlížet novinky na sociálních sítích. V extrémních případech, kdy řidič není pozorný a nereaguje na zmíněné signály, se systém může vypnout a dočasně není možné jeho asistence využívat.
Proč to tak trvalo?
Proces schvalování vozidel a jejich funkcí pro silniční provoz je v Evropě regulován odlišně než ve Spojených státech. V EU je uvedení na trh možné až po předchozím schválení jednotlivými evropskými orgány (mezi ně patří právě RDW nebo německá KBA).
Výrobce k tomu poskytne přibližně tucet či více předvýrobních vozidel, která jsou totožná s produkční verzí daného automobilu či asistenčního systému. Tyto prototypy se používají k testování shody s bezpečnostními předpisy EU (funkce a umístění světlometů, brzdný účinek, chování kontroly stability, nárazové zkoušky Euro NCAP), limity hluku a emisí apod.
Pokud testované vozidlo požadavky splní, dostane výrobce typové schválení opravňující k prodeji vybraného vozidla na území EU. Systém je založen na vzájemném uznávání schválení udělených členskými státy (jednou certifikováno, přijato všude v EU). Systém FSD Supervised nyní udělal díky schválení prvním státním orgánem klíčový krok ke schválení v celé EU.
Pro schválení systému FSD Supervised v celé Evropské unii je ještě potřeba několik kroků. Agentura RDW musí takovou žádost předložit Evropské komisi, všechny členské státy musejí o této žádosti hlasovat a pro schválení potřebují většinu hlasů. Pokud se to podaří, získá automobilka Tesla další obrovskou konkurenční výhodu na celém evropském trhu a zároveň se přiblíží spuštění svých Robotaxi.
Za velkou louží je samotný proces schvalování úplně naruby. Automobilky tam totiž mají volné ruce k takzvané autocertifikaci a dozorčí orgány poté monitorují, zda systém není závadný či nebezpečný až ve fázi běžného používání.
Automobilka Tesla díky tomu spustila tzv. beta testování mezi vybranými uživateli už v roce 2020. Do běžného provozu uvedla systém FSD na celém severoamerickém trhu o necelé dva roky později. Jeho případná pochybení se řeší až zpětně, což zejména v prvních letech bylo hojně medializováno.
Evropa má navíc odlišné a přísnější požadavky kromě bezpečnosti také na životní prostředí. Automobilka Tesla tak musela systém FSD Supervised upravit tak, aby odpovídal požadavkům evropského trhu. Vozidla v Evropě používají jiné verze softwaru než vozidla v USA a funkce amerických a evropských automobilů proto nejsou vzájemně srovnatelné.
Zdroje: Tesla, CarScoops, RDW