Řízení po drátech a yoke místo volantu: Nový Mercedes-Benz EQS bude ještě futurističtější
Plně elektrický vrchol nabídky se v rámci letošní modernizace dočká technologie steer-by-wire a kontroverzního řešení volantu „yoke“.
Celá léta automobilismu byl volant kulatý, v posledních letech se však automobilky přestaly bát experimentovat a díky novým technologiím se řízení mění čím dál víc. Technologie steer-by-wire umožňuje dle automobilky Mercedes-Benz „přesné, intuitivní řízení bez námahy.“
Mercedes-Benz jakožto průkopník nejrůznějších automobilových technologií přichází také s elektroimpulzivním řízením jako vůbec první německý výrobce automobilů v sériově vyráběném modelu. Největší rozruch způsobila automobilka Tesla, když před pěti lety u modelů S a X zařadila volant „yoke“ do standardní výbavy bez možnosti objednání vozů s tradičním kulatým volantem.
Už po dvou letech však na základě zpětné vazby vrátila do zmíněných modelů kulatý volant a „yoke“ se stal výbavou volitelnou. Stále se však objevují další automobilky, které tomuto řešení věří. Nedávno s ním do Evropy přišel Lexus v modelu RZ F Sport, nyní se dostává do vrcholného elektromobilu ze Stuttgartu, modelu EQS.
Nový „yoke“ v kombinaci se zcela novým řízením steer-by-wire je k dispozici u všech jednotek i s 10stupňovým řízením zadní nápravy, stále je ale možné objednat EQS s tradičním volantem a elektromechanickým řízením. Mercedes-Benz však vidí v novém systému řízení spoustu výhod.
„Plošší volant znatelně otevírá prostor, zlepšuje výhled na displej řidiče a usnadňuje nastupování a vystupování z vozu,“ říká tisková zpráva automobilky. Řízení steer-by-wire také úplně eliminuje nepříjemné vibrace, které se kvůli nerovnému povrchu vozovky přenášely do volantu. Řízení by prý mělo zůstat přesné a intuitivní.
Pozitivní vliv by nové řešení mělo mít také na dynamiku jízdy a stabilitu. Systém steer-by-wire je prý perfektně odladěn pro kombinaci sportovního charakteru při zachování komfortu a zároveň zkalibrován ve spojení s řízením zadní nápravy. Zadní kola se při vyšších rychlostech natáčejí rovnoběžně s předními, což má pozitivní vliv na stabilitu EQS.
Naopak při nižších rychlostech se natáčejí proti, což v kombinaci s variabilním převodem řízení umožňuje velký rejd relativně malým otočením volantu. Krása technologie steer-by-wire je v tom, že pro plný rejd není třeba překřížit ani přendávat ruce. Právě proto se při použití elektroimpulzivní technologie řízení používá „yoke“, kulatý volant zde vlastně není nutný.
Nový systém steer-by-wire již najel více než milion zkušebních kilometrů, a to nejen v laboratoři a na zkušebních tratích, ale i v ostrém silničním provozu. Bezpečnost systému zajišťuje Mercedes-Benz díky redundantní architektuře. Existují dvě signální cesty a v nepravděpodobném případě úplného selhání umožňuje systém do jisté míry kontrolu směru díky řízení zadní nápravy a cíleným brzdným zásahům na jednotlivých kolech prostřednictvím elektronické stabilizace.
S bezpečností souvisí také další specifikum technologie steer-by-wire a volantu „yoke“. Je jím upevnění airbagu řidiče na volantu, který se při rozvinutí běžně opírá o uzavřený věnec volantu. Zde musela automobilka konstrukci airbagu a jeho vnitřní architekturu přepracovat, aby jeho rozepnutí v případě nehody bylo i bez horní části věnce volantu bezpečné a ve správném tvaru.
I s pozměněným designem volantu splňuje nezměněné vysoké požadavky automobilky na bezpečnost. Na oficiálních fotografiích maskovaných prototypů si můžeme všimnout nové grafiky předních svítilen, dostupnost technologie steer-by-wire tak můžeme očekávat v rámci faceliftu modelu.
Na mnoho dalších designových změn to na první pohled nevypadá, v interiéru zůstane futuristická obrazovka Hyper Screen, díky níž společně s volantem „yoke“ vypadá interiér modelu opravdu jako auto z budoucnosti.
Zdroj: Mercedes-Benz