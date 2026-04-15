Rolls-Royce vrací slávu coach-buildingu. Limitovaný model vznikne v sérii 100 kusů
Do nabídky britského výrobce ultra-luxusních automobilů vrací kabriolet v podobě unikátního projektu Nightingale. Na rozdíl od předchozích solitérních kreací programu Coachbuild však tento model vznikne v nečekaně vysokém počtu 100 kusů.
Po delší pauze se do nabídky britského výrobce ultra-luxusních automobilů vrací kabriolet, i když ne tak docela. Project Nightingale (v překladu slavík) je první vlaštovkou nedávno představeného programu Coachbuild. Na rozdíl od předchozích exkluzivních kreací však vznikne 100 kusů modelu, což je nečekaně vysoké číslo.
Přeci jen model Sweptail vznikl jen jeden, Boat Tail vyrobila automobilka ve třech exemplářích a Droptail vyrobili Britové ve čtyřech vysoce individualizovaných kusech. Právě poslednímu zmíněnému modelu je Project Nightingale zejména v zadní části velmi podobný, zepředu si jej však s ničím nespletete.
Limitovaný model čerpá inspiraci z experimentálních vozů EX z 20. let 20. století. „Projekt Nightingale sdílí ducha těchto přelomových projektů a je nejextravagantnějším vyjádřením toho, čeho je Rolls-Royce dnes schopen.“ Chris Brownridge, generální ředitel Rolls-Royce Motor Cars.
Design vozu odkazuje zejména na vozy 16EX a 17EX, které vznikly v roce 1928 s jediným cílem – stát se nejrychlejšími modely v historii značky. S novým modelem kromě designu a tvaru karoserie sdílí také impozantní rozměry. Dvoumístný kabriolet na hliníkové platformě Architecture of Luxury se totiž s délkou 5,76 metru blíží vlajkové lodi značky v podobě luxusní limuzíny Phantom.
Přes plně elektrický pohon zaujme v přední části téměř metr široký rám masky chladiče Pantheon se čtyřiadvaceti lamelami z nerezové oceli. Rozšiřující se design pod maskou chladiče má společně s předním spoilerem z uhlíkových vláken vytvářet pocit, jako by maska chladiče byla prezentována na strukturálním podstavci. Inspirací byly velké mrakodrapy ve stylu art deco, jejichž nejvyšší dekorativní patra jsou podepřena pevnými geometrickými tvary pod nimi.
Design přídě ale také výrazně připomíná model Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, akorát přední světlomety se přesunuly do krajů přední části a jsou nyní vertikální. Nádherným detailem jsou leštěné lišty z nerezové oceli, které se táhnou po celé výrazné linii karoserie od vrchní části předních světlometů až k těm zadním.
Tato linie je inspirována linií oddělující trup jachty od její nástavby. V zadní části zhruba za středem zadních kol se k této liště přidává lišta druhá, která pokračuje až na druhou část dělených zadních svítilen. Tento designový detail má připomínat rozvířenou vodu za jachtou.
S jemnými tvary karoserie kontrastují obrovské 24" disky kol, které vozu dodávají na výjimečnosti. Jde o největší sériově montovaná kola na Rolls-Royce. Jejich směrový design je inspirován vrtulemi jachty. Díky promyšlenému tvaru vypadají, jako by byly neustále v pohybu, i když vůz stojí.
Nejen pro okrasu
Přestože takto vzácná auta jejich majitelé většinou příliš nepoužívají, myslelo se také na technickou dokonalost a komfort interiéru. Díky využití elektrického pohonu bylo možné umístit na vůz výrazný spodní difuzor Aero Afterdeck, díky kterému je Project Nightingale stabilní i ve vysokých rychlostech.
Při nich majitelé jistě ocení také možnost natáhnout plátěnou střechu, která obsahuje unikátní izolační materiál kombinující kašmír, látku a kompozitní materiály. Automobilka tvrdí, že v kombinaci s plně elektrickým pohonem je vůz s nataženou střechou extrémně tichý.
Inženýři přes akustiku se navíc nesnažili pouze o co největší ticho v kabině, ale zároveň o zachování zvuků umocňujících romantiku z jízdy. Jako takový zvuk uvádí tisková zpráva při natažené střeše padající kapky deště.
Se střechou dole a nebem nad hlavou je prý model taktéž velmi tichý a designéři jej spolu s inženýry přirovnávají k cestování plachetnicí. Hluk větru je prý v kabině téměř eliminován a je tak možné soustředit se na „zvuky oceánských vln tříštících se o břeh či pohyb vzduchu mezi stromy či sbor ptačího zpěvu“.
Právě slavíkův zpěv inspiroval světelný vzor ambientního osvětlení Starlight Breeze, který zahrnuje 10 500 jednotlivých „hvězd“ ve třech jemně odlišných velikostech. Osvětlení „proměňuje melodii ve světlo“ ve tvaru podkovy obepínající pasažéry zezadu.
Pro Project Nightingale vyvíjí Rolls-Royce zcela novou paletu barev a materiálů a sadu prvků Bespoke, navržených a vyhrazených exkluzivně pro tuto specifickou kolekci Coachbuild. Tyto prvky nebudou k dispozici u žádného jiného vozu Rolls-Royce.
Do programu Coachbuild Collection vybere automobilka klienty sama, a pokud pozvánku ke specifikaci a zakoupení vozu přijmou, mohou se na dodání těšit od roku 2028. Celkem je v plánu vyrobit 100 exemplářů, z nichž každý bude pečlivě specifikován tak, aby odrážel osobní vkus, charakter a vizi majitele.
Zdroje: Rolls-Royce