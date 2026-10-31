Rošáda šéfdesignérů ve Francii. Autor twinga vede konkurenci, Stellantis fúzuje
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Velké změny letos probíhají ve vedení designu Renaultu, Opelu, Citroënu a DS. Ty poslední dvě značky budou zase dohromady.
Automobilka Renault v posledních letech představila několik designově velmi výrazných modelů a jeden z nich – malinké twingo – se utká o titul evropského Auta roku 2027. Citroën se vyšvihl na letošním pařížském autosalonu konceptem 2CV. Designéři, kteří za těmito vozy stojí, však v posledních měsících houfně mění svá působiště.
Započalo to Gillesem Vidalem, který v říjnu 2025 přeskočil od Renaultu ke Stellantisu. Zpátky, nutno dodat, protože než začal v roce 2020 působit u Renaultu, strávil mnoho let v řadách právě koncernu Stellantis. Letos v dubnu se k němu připojil Sandeep Bhambra, který přišel také od Renaultu – a právě Bhambra stojí za výsledným roztomilým designem nového elektrického twinga.
Bhambra povede designérské týmy Citroënu a DS, uvádí web Autocar. U Renaultu má za sebou kromě twinga také výrazné a vřele přijaté modely jako R5 Turbo 3E a koncepty 4Ever Trophy, Emblème, Scenic Vision a Filante Record. Tím posledním je přísně aerodynamický koncept vozu, který s produkční baterií z méganu a scénicu E-Tech ujel přes tisíc kilometrů na jedno nabití.
U DS a Citroënu se uvolní prostor poté, co po osmi letech u kormidla designérského studia Citroënu a stvoření zmíněného konceptu 2CV odchází Pierre Leclercq. Přesune se na místo Marka Adamse do vedení designu Opelu a Vauxhallu. Dosavadní šéfdesignér DS Thierry Métroz značku zcela opouští.
Adamsovi bude v prosinci 65 let a ve vedení designu Opelu působí od roku 2007, celkově v jeho designérském týmu ještě o pět let déle. Leclercq se na jeho místo hodí; šéf Opelu a Vauxhallu Florian Huettl prozradil, že šéfdesignér německé značky „musí umět německy a rozumět kultuře, aby zapadl“. Leclercq pracoval v letech 2005–2013 u BMW.
Sjednocení designérských týmů Citroënu a DS přichází jako další krok po spojení manažerských struktur těchto dvou značek. Oddělily se přitom relativně nedávno, rozhodnutí padlo v roce 2015. O čtyři roky později to Xavier Peugeot, současný generální ředitel evropské divize Jeepu, označil za krok správným směrem.
Spojení Stellantis oznámil v září letošního roku s tím, že šéfem bude Xavier Chardon, který do té doby vedl Citroën. Nyní je na řadě design a ten dostane na starost právě Bhambra, o němž se na podzim 2025 uvažovalo jako o nástupci Gillese Vidala na pozici šéfdesignéra Renaultu. Firma však zvolila někdejšího designéra značky Mercedes-Benz a koncernu PSA Alexandra Malvala.
zdroj: Autocar | foto, video: Renault, Stellantis